Trading Session Time With Alert

4.57
L'indicateur de temps des sessions de trading :

L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux traders du monde entier, les aidant à optimiser leurs horaires de trading pour les périodes de forte liquidité et à éviter les heures d'activité faible. Offrant des aperçus sur le sentiment du marché, les périodes de volatilité maximale et les sessions qui se chevauchent, l'indicateur aide les traders intraday à prendre des décisions précises alignées sur leurs stratégies. Son affichage personnalisable permet une expérience utilisateur personnalisée, tandis que des plans de trading intelligents intégrant ses données peuvent potentiellement conduire à des résultats de trading améliorés. En favorisant la prise de conscience des périodes d'activité faible, l'indicateur aide les traders à éviter le sur-trading et à se concentrer sur des opportunités de qualité. Parfaitement compatible avec différentes plates-formes de trading, l'indicateur de temps des sessions de trading est un outil précieux pour les traders cherchant à optimiser leur parcours de trading.

Caractéristiques :

- Horaire optimisé : Informe sur les horaires des principales sessions et s'aligne sur une forte liquidité.
- Alertes par téléphone et par e-mail : Vous alerte lorsque la session commence.
- Zones de neutralisation : Configurez les zones de neutralisation tout en négociant selon le style ICT avec des alertes.
- Analyse des chevauchements : Explore les chevauchements de sessions et vise une activité accrue.
- Précision intraday : Aide aux décisions intraday et se concentre sur les sessions alignées sur la stratégie.
- Affichage personnalisable : Personnalisez les préférences et les options de couleurs et de paramètres.
- Plans de trading intelligents : Intègre pour la productivité et améliore les résultats grâce à la planification.
- Éviter le sur-trading : Accroît la conscience des périodes d'activité faible et donne la priorité à la qualité sur l'impulsivité.
- Intégration transparente : S'intègre facilement et s'installe rapidement pour une utilisation immédiate, améliorant l'analyse pour un parcours optimisé.
- Adaptation aux fuseaux horaires mondiaux.
- Conscience de la volatilité.
Avis 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

Filtrer:
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

[Supprimé] 2024.11.11 17:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 17:09 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 17:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.11 16:08 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2024.10.22 11:40 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
Christian Tapia 2024.07.10 08:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

gymtank
16
gymtank 2024.05.17 19:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Issam Kassas
579301
Réponse du développeur Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Issam Kassas
579301
Réponse du développeur Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Issam Kassas
579301
Réponse du développeur Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Issam Kassas
579301
Réponse du développeur Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
12
Répondre à l'avis