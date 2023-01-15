Trading Session Time With Alert
- インディケータ
- Issam Kassas
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 16 5月 2023
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!