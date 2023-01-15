トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL

