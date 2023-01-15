Trading Session Time With Alert

4.57
トレーディングセッション時間インジケーター：

「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、トレーダーが取引の旅路を最適化するための貴重なツールです。

特徴：

- 最適化されたスケジュール：主要セッションの時間を通知し、高流動性に合致します。
- 電話やメールでのアラート：セッションの開始時にアラートを発します。
- キルゾーン：ICTスタイルでトレードする際のキルゾーンをアラートで設定します。
- オーバーラップ分析：セッションの重複を探索し、活動の増加を目指します。
- 日中の正確性：日中の決定を支援し、戦略に合致したセッションに焦点を当てます。
- カスタマイズ可能な表示：好みや色、設定のオプションを個人化します。
- スマートな取引計画：生産性を向上させ、計画を通じて結果を向上させるために統合されます。
- 過度の取引を回避する：低活動の認識を高め、衝動性よりも品質を優先します。
- シームレスな統合：簡単に統合され、即座に使用するための迅速なインストールを提供し、最適な旅程の分析を向上させます。
- グローバルタイムゾーンへの適応。
- ボラティリティの認識。
レビュー 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

おすすめのプロダクト
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
インディケータ
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
インディケータ
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
インディケータ
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
HTF Candle Insight EurUsd
Adisorn Soodkanueng
インディケータ
Product Name: HTF Candle Insight (EurUsd) - See the Big Picture Description: IMPORTANT: This version works EXCLUSIVELY on the EURUSD symbol. (It supports all broker prefixes/suffixes, e.g., pro.EURUSD, EURUSD.m, but will NOT work on Gold, Bitcoin, or other pairs). Experience the full power of "HTF Candle Insight" completely on EURUSD! Stop switching tabs constantly! This indicator allows you to visualize Higher Timeframe price action directly on your current trading chart. Whether you are a Scal
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
インディケータ
Quickly search for matching Moving Averages (MAs) at any point you click on the chart! By instantly displaying the MAs that pass through any selected point, it’s excellent for identifying trend peaks and supporting better trading decisions. Features: Simple Operation: Click on any point where you want to find the MA. Instant Results: Displays matching MAs if found. Sleep Function: Hide buttons when not in use for a cleaner interface. Manual Control: Adjust MAs manually with on-screen buttons. Fi
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
インディケータ
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
インディケータ
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT4 は無料のアドオンであり、マトリックスアローインジケーターMT4の優れた資産です。これは、5つのユーザーがカスタマイズした時間枠と合計16の変更可能なシンボル/機器の現在のマトリックスアローインジケーターMT4信号を示しています。ユーザーは、マトリックスアローインジケーターMT4で構成される10の標準インジケーターのいずれかを有効/無効にするオプションがあります。マトリックスアローインジケーターMT4のように、10の標準インジケーター属性もすべて調整可能です。マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT4には、16個の変更可能なシンボルボタンのいずれかをクリックすることで、現在のチャートを変更するオプションもあります。これにより、異なるシンボル間ではるかに高速に作業でき、取引の機会を逃すことはありません。 この無料の マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT4 アドオンを使用する場合は、ここでマトリックスアローインジケーターMT4を別途購入する必要があります： https://w
FREE
Ask Price
Francisco De A Vilar Enriquez
インディケータ
It is a very simple and useful micro indicator. Shows the current ask price, and the maximum relative ask price up to the current moment, on the chart, in the first N candles. It facilitates quick decision making by offering a visual reference. Likewise, when we position ourselves with the cursor over it, it shows us the maximum spread  since the indicator is applied, until the current moment. It is perfect for scalping . By default, the parameter N has the value 4.  Especially recommended indi
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
インディケータ
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
インディケータ
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Volatility Ratio
Noiros Tech
4.27 (15)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The Volatility Ratio was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range/Tru
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
インディケータ
MT4 の R 2EMA Color インジケーターは、2 つの EMA のクロスオーバーに基づく堅実な取引シグナルを提供します。 キーポイント 価格が 2 つの緑色の EMA を超えて閉じると、買いトレード シグナルが作成されます。 価格が 2 つの赤い EMA を超えて閉じると、売りトレード シグナルが作成されます。 R 2EMA Color Forex インジケーターにより、売買のタイミングをより簡単に判断できます 2 つの EMA ラインが緑色に変わると、買いシグナルが発生します。 2 つの EMA ラインが赤くなると、売りシグナルが発生します。 それと取引する方法は？ 2 つの EMA シグナル ラインが赤色から緑色に変わるとすぐに買い取引を開始します。トレンドは現在ポジティブです。 2 つの EMA シグナル ラインが緑色から赤色に変わるとすぐに売りトレードを開始します。トレンドは現在ネガティブです。 チャート上で反対の取引シグナルが発生したら、取引を終了します。 R 2EMA Color インジケーターで取引を開始および終了するために、お好みの取引方法を自由に使用
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
インディケータ
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
インディケータ
このインジケーターは 1 つのチャートに 2 つの異なるペアを表示し、表示される情報を簡素化するように設計されています。   ターミナルで利用可能なほぼすべての商品（通貨ペアだけでなく、金属や原材料も）を扱うことができます。 あらゆる通貨ペアに対して視覚的な相関手法を使用する機能 サブシンボル。 通貨ペアは色付きのキャンドルで画面に表示されます。 これは同じ相関ペアです。 ミラーリング。 補助通貨。 このインジケーターは 2 種類の相関関係を反映します。 設定 サブシンボル = "USDCHF";   BullBarColor = オレンジレッド;   BearBarColor = 黄色;   color GridColor = 白;   ミラーリング = false;  The indicator displays two different pairs on one chart, designed to simplify the displayed information,   Capable of working with almost all instruments
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
インディケータ
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
インディケータ
主な目的："ピンバー"は、自動的に金融市場チャート上のピンバーを検出するように設計されています。 ピンバーは、特徴的なボディと長いテールを持つキャンドルであり、トレンドの反転または修正を知らせることができます。 それがどのように機能するか：インジケーターはチャート上の各キャンドルを分析し、キャンドルの体、尾、鼻のサイズを決定します。 事前定義されたパラメータに対応するピンバーが検出されると、インジケータはピンバーの方向（強気または弱気）に応じて、上矢印または下矢印でチャート上に パラメータ: TailToBodyRatio-テールの長さとピンバーのボディサイズの最小比率を定義します。 NoseToTailRatio-ピンバーの「ノーズ」とテールの間の最大許容比を設定します。 ArrowSize-マークされたピンバーとチャート上のピンバーを指す矢印との間の距離を定義します。 適用:"ピン棒"の表示器が潜在的な傾向の逆転ポイントを識別し、市場か近い位置を書き入れる信号を発生させるのに使用することができます。 正しく使用され、他のテクニカル指標や分析方法と組み合わせると、指標は取引結果
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
インディケータ
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発された Quantum Breakout PROは 、革新的でダイナミックなブレイクアウトゾーン戦略により、あなたの取引の旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5バージョン：   ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
作者のその他のプロダクト
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
インディケータ
トレーディングセッション時間インジケーター： 「トレーディングセッション時間インジケーター」は、外国為替市場での異なる取引セッションの理解を向上させるために設計された強力なテクニカル分析ツールです。このシームレスに統合されたインジケーターは、東京、ロンドン、ニューヨークなどの主要セッションの開始および終了時刻に関する重要な情報を提供します。自動的なタイムゾーンの調整により、世界中のトレーダーに対応し、取引スケジュールを高流動性の期間に最適化し、低活動時間を回避するのに役立ちます。市場センチメント、ピークのボラティリティ期間、およびセッションの重複に関する洞察を提供し、日中トレーダーが戦略に沿った正確な決定を行うのを支援します。カスタマイズ可能な表示により、ユーザーの体験を個人化できます。また、そのデータを組み込んだスマートな取引計画は、改善された取引結果につながる可能性があります。低活動時間の認識を促進することで、トレーダーは過度の取引を避け、品質の高い機会に集中できます。さまざまな取引プラットフォームとシームレスに互換性があり、「トレーディングセッション時間インジケーター」は、ト
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
エキスパート
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 価格モメンタムの純粋な力を捉えるために設計された次世代型エキスパートアドバイザー。 高速で規律的、あらゆる相場環境で精度と適応性を求めるトレーダー向け。 リアルティック（99.9%）データで開発され、EURUSD と XAUUSD に最適化。 Momentum Hunter は加速の瞬間を捉え、即時に実行 — 遅延なし、再描画なし、推測なし。 【ユーザーマニュアル | 推奨プリセット】— ダウンロード コアコンセプト Momentum Hunter は「モメンタムこそチャンスを生む」という単純な真実に基づく。 価格加速、ボラティリティのスパイク、方向圧力を継続的に測定し、ブレイクアウト初期にエントリーし、数学的精度でエグジット。 即時切替：Buy Only / Sell Only / Buy & Sell。 リスク & リカバリー機能 ロット倍率とステップ制御による動的ロットスケーリング 浮動ドローダウン回復ロジック 最大DD%および回復フィルターで自動的にリスク抑制 過剰トレード防止の取引頻度管理 パ
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
インディケータ
供給と需要のオーダーブロック： 「供給と需要のオーダーブロック」インジケーターは、外国為替のテクニカル分析において重要なスマートマネーの概念に基づいた洗練されたツールです。このツールは供給と需要ゾーンを特定し、機関投資家が重要な足跡を残す重要な領域に焦点を当てています。売り注文を示す供給ゾーンと買い注文を示す需要ゾーンは、トレーダーが価格の逆転や減速を予測するのに役立ちます。このインジケーターは、ブレイクアウト・オブ・ストラクチャー（BoS）およびフェアバリューギャップ（FVG）のコンポーネントを組み合わせた賢明なアルゴリズムを採用しています。BoSは市場の混乱を検出し、潜在的なオーダーブロックを特定し、FVGは精度を向上させるためにフェアバリューギャップを考慮しています。このツールはこれらの条件の視覚的表現を提供し、潜在的なオーダーブロックを強調し、市場のダイナミクスや転換点に関する洞察を提供することで、トレーダーの意思決定を支援します。使いやすいデザインは、さまざまな技術的な専門知識レベルのトレーダーにアクセスしやすく、高度な分析の包括的なソリューションを提供します。 特徴：
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
ユーティリティ
スマートトレーディングコパイロット:   これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。 スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています: 1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。   2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。   3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。   4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。   5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
インディケータ
トレンドキャッチャー (The Trend Catcher): アラートインジケーター付きのトレンドキャッチャーストラテジーは、トレーダーが市場のトレンドやエントリー／エグジットのポイントを特定するのに役立つ多機能なテクニカル分析ツールです。市場状況に応じて適応する動的なトレンドキャッチャーストラテジーを搭載し、トレンド方向を視覚的にわかりやすく表示します。トレーダーは自分の好みやリスク許容度に合わせてパラメータをカスタマイズできます。このインジケーターは、トレンドの特定、潜在的な反転のシグナル、トレーリングストップの仕組みとしての機能、そして市場に迅速に対応するためのリアルタイムアラートを提供します。 特徴: トレンド識別: 上昇トレンドおよび下降トレンドをシグナル表示。 トレンド反転: ローソク足の色が上昇から下降、またはその逆に変わるとき、潜在的な反転を警告。 リアルタイムアラート: 新しいトレンドが検出された際にアラートを生成。 推奨設定: 通貨ペア: EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 時間足: M5、M10、M15、M30、H1。 口座タイプ: すべてのECN口座、
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
インディケータ
サポート＆レジスタンスレベルファインダー： サポート＆レジスタンスレベルファインダーは、取引におけるテクニカル分析を向上させるために設計された高度なツールです。ダイナミックなサポートとレジスタンスレベルを備えており、チャート上で新しいキーポイントが展開されるにつれてリアルタイムに適応し、ダイナミックかつレスポンシブな分析を提供します。そのユニークなマルチタイムフレーム機能により、ユーザーは任意の所望のタイムフレームで異なるタイムフレームからのサポートとレジスタンスレベルを表示でき、日足レベルを5分足のチャートに表示するなど、微妙な視点を提供します。歴史的データセットを組み込んだスマートアルゴリズムを利用しており、他のS＆Rインジケーターとは異なる包括的な分析を確保しています。レベルの検出時には複数パラメータ計算を使用し、精度を向上させています。ユーザーは、サポートとレジスタンスレベルの色を個別にカスタマイズでき、パーソナライズされたビジュアルエクスペリエンスを作成できます。ツールには価格が重要なレベルに近づくとトレーダーに通知するアラート機能も含まれており、タイムリーな意思決定を促
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
ユーティリティ
トレードポジションとバックテストツール： 「トレードポジションとバックテストツール」、またの名を「リスクリワード比ツール」としても知られるこの包括的かつ革新的な指標は、技術分析とトレード戦略を向上させるために設計されています。 リスクツールは、外国為替取引における効果的なリスク管理のための包括的で使いやすいソリューションです。エントリーポイント、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）など、取引ポジションのプレビューを含め、今後の取引の透明な表示を提供します。使いやすいパネルには、自動バランスとカスタムバランスのオプションが備わっており、自動ロットおよびリスク計算をサポートしています。市場での買い注文、売り注文、買いストップ、売りストップ注文など、さまざまな取引プレビューをサポートしています。このツールには、高度なリスクリワード比機能が含まれており、チャート上の任意の場所で高度にカスタマイズ可能な動きを提供し、購入および販売セットアップが完了します。トレード情報のスマートな表示には、開始用のロットサイズ、ストップロス、TP、注文タイプなど、重要な詳細が含まれます。また、SL
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーターは
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
エキスパート
スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却バッファを提供する任意のカスタムインジケータとシームレスに統合することで、トレーディング体験を支援するために設計されたエキスパートアドバイザーです。その比類のない適応性により、このエキスパートはカスタムインジケータの可能性を最大限に活用し、精度とコントロールを持って取引を実行することができます。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 トレンドブレイクアウトキャッチャーを組み込んでいます。トレンドブレイクアウトキャッチャーはリペイントしない、バックペイントしない、ラグしないインジケータであり、これでスマートユニバーサルエキスパートアドバイザー内でマスターインジケータとして機能することができます。 スマートユニバーサルエキスパートアドバイザーは、購入および売却シグナルを提供する任意のカスタムインジケータと連携するように設計された多機能取引ツールです。これは、カスタムインジケータが生成するシグナルに基づいて取引を実行できる自動取引ソリューションとして機能します。エキスパートアドバイザーには、トレーディング環境を管理およ
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
ユーティリティ
スマートトレーディングコパイロット:   これは、日々のトレード管理をサポートするスマートなトレードアシスタントです。スマートトレーディングコパイロットは、モダンなデザインと最先端の技術を採用したユーザーフレンドリーなトレードパネルを搭載しています。 スマートトレーディングコパイロットには、多くの機能が備わっています: 1. リスク管理サポート: 指定されたリスクのパーセンテージとストップロスに基づいて、適切なロットサイズを自動的に計算し、トレーダーが効果的にリスクを管理できるようにします。   2. リスクリワードのプレビュー: トレードを開始する前に、潜在的な利益と損失を表示し、より良い意思決定をサポートします。   3. 自動ロットサイズ計算: ストップロスと希望するリスクに応じてロットサイズを自動的に調整し、安定したリスク管理を実現します。   4. 総合的なオーダー管理: トレーダーが、マーケットオーダーや指値・逆指値など、さまざまな種類のオーダーを簡単に開いたり、修正したり、閉じたりできるようにします。   5. ブレイクイーブンとトレーリングストップ: 利益を確定し
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
インディケータ
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
フィルタ:
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

削除済み 2024.11.11 17:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 17:09 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 17:01 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:54 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:39 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:19 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

削除済み 2024.11.11 16:08 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2024.10.22 11:40 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
Christian Tapia 2024.07.10 08:43 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

gymtank
16
gymtank 2024.05.17 19:47 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Issam Kassas
579301
開発者からの返信 Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Issam Kassas
579301
開発者からの返信 Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Issam Kassas
579301
開発者からの返信 Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:21 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Issam Kassas
579301
開発者からの返信 Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
12
レビューに返信