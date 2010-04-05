Gold Important Sniper Level MT4

Gold Important Sniper Level MT4


 Sınırlı Teklif: Sadece 10 kopya kaldı – Acele edin, sadece 10 tane kaldı! 

 Mevcut Fiyat:  489 | Sonraki Fiyat: 599 | Nihai Fiyat: $1299
 Canlı Sinyal: Gerçek hesap performansını görüntülemek için tıklayın!

Neden Gold Important Sniper Level MT4'ü Seçmelisiniz?

Manuel analizden, kaçırılan fırsatlardan veya kötü işlemlerden sıkıldınız mı? Yoksa piyasa dalgalanmaları sırasında agresif stratejiler nedeniyle yıkıcı kayıplar mı yaşadınız? Gold Important Sniper Level MT4, XAUUSD ticareti için özel olarak tasarlanmış, kesin algoritmalar ve çok boyutlu analizlerle her fırsatı yakalarken riski en aza indiren akıllı bir EA'dır.



Önerilen ürünler
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Uzman Danışmanlar
GoldenHunt MS, büyük forex çiftlerinde kurumsal stop-hunt desenlerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmış premium bir algoritmik işlem sistemidir. Gelişmiş fiyat hareketi analizi kullanarak, EA %85'in üzerinde tarihsel doğrulukla yüksek olasılıklı stop-hunt senaryolarını tespit eder. Sistem, önemli direnç/destek seviyelerinde kademeli olarak kârları kilitleyen sofistike 5 seviyeli take profit mekanizmasına sahiptir. Kapsamlı risk yönetimi, dinamik pozisyon boyutland
AutoClusterEdge
Hoang Loc Tran
Uzman Danışmanlar
AutoClusterEdge – Structured Power. Strategic Recovery. AutoClusterEdge is a fully autonomous Expert Advisor architected for systematic grid-based trading. The system integrates Relative Strength Index (RSI), Moving Averages (MA), and Average True Range (ATR) to initiate and manage trade clusters, dynamically adjust position sizing using a Fibonacci progression, and execute conditional exit strategies. It is particularly suited for practitioners of algorithmic trading who prioritize quantifiabl
FREE
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Important note :  To enable your news filter, please connect this link to your terminal Otherwise the news will not work. please  go to terminl MT4  :  Tools => Options  => Expert Advisor  => tick Allow web request for listed URL  => please paste URL WEB link here (  URL WEB request NEWS LINK :   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml    )  if you have any problem , pls contact me anytime  The indicators used in this expert have nothing to do with the standard indicators in th
BG Night Line
Boris Gulikov
Uzman Danışmanlar
BG Night Line is an advisor for trading in the Asian trading session. The trading strategy is based on the classic approach of returning the price to its average value. The standard trading indicators built into the terminal are used in the work. Due to the relatively large stop losses and the use of several averaging orders, it is not critical for the ADVISER to expand spreads with low liquidity, and there are no high requirements for fast execution of orders. The EA is designed for trading on
Arin2
Matthew Todorovski
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
ARIN2:  High Frequency Trading A utomated  R obot for  I ncreasing  N et worth by  2  factors: trading and rebates A versatile and unconventional anti-martingale EA that fills an overlooked niche in the EA domain. Advantages Set-and-forget, fully-automated A u tomatic Lot-sizing Generate profit regardless of market direction High-frequency increases volume and rebates Designed specifically for Flash Crashes, Black Swan events, price gaps, News Events Immune to slippage, latency, requotes, disc
Equilibrium Trader
Stefan Petkov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Lütfen dikkat edin !   MetaTrader 4 platformu sınırlamaları ve yalnızca tek bir döviz çiftini test etme imkanının olması nedeniyle Equilibrium Trader'ı Strateji Testeri'nde denemeye çalışmayın. Equilibrium Trader aynı anda birkaç FX döviz çiftinde pozisyonlar tutar. Canlı ticaret sonuçları :  https://www.mql5.com/tr/signals/1877603 MetaTrader 5 sürümü :  https://www.mql5.com/tr/market/product/94695 Equilibrium Trader   yüksek riskli Forex piyasalarında güvenli ve sağlam bir ticaret deneyimi sun
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.32 (28)
Uzman Danışmanlar
Contact me after payment to send you the user manual PDF file Real monitoring signals:    Please see links on my profile Greedy Red is an Expert Advisor is designed based on Volume Profile FR . Volume Profile FR  calculates volume in price levels (typical volume indicator shows only candle volumes). With the volume of price levels, you can identify important areas that have the potential to reverse. You can also see the volume of support and resistance levels and decide on them. Greedy Red(GR)’
Egypt Station EA1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
There is the first expert enters a sale deal The second expert enters the purchase Each expert works on pending deals multiples With each expert closing his trades at a 10 point profit Better to watch the video before working the experiment. Parameters: OP_symbol_1 : Open positions BUY  or open positions SELL. Lot1: Manual Lot Size. Auto_Lot: Set to true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, set to false if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as p
Pro Multi Sniper m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRO MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için %85-90 doğruluk oranına sahip hassas otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. EA sürüm 25.19'u kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. EA'nın benzersiz özellikleri: - Makine Öğrenmesi yöntemleri kullanılır. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulanır. - Sistem, piyasa oynaklığına bağl
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Uzman Danışmanlar
ALGO V3 EA is developed with over a year of intense research and testing. This expert advisor employs multi-timeframe volatility measurements, analyses intentions of market participants and anticipate price movements before they occur with help candlestick patterns, and supply & demand analysis for accurate entries that are highly reactive to market price movements of Gold, breaking out at critical price levels. Gold Mana is proven to be resilient for more than 3 years with stable trading throug
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Uzman Danışmanlar
LayerStop EA only performs an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, thus only monitor the trailing stoploss. No specific conditions are used to open pending order. Pending order BUYSTOP or SELLSTOP will generated immediately after an Expert Advisor is attach in the chart. Suitable for News High Impact. If you already attach LayerStop EA in the chart, and want LayerStop EA performs new one an action open pending order BUYSTOP or SELLSTOP, you need to remove LayerStop EA from chart a
TradeManager by theponzETH
Federico Ponzini
Uzman Danışmanlar
GPT Trade Manager – Your Command Center on MT4 SIMPLE. PRECISE. REACTIVE. GPT Trade Manager is a professional-grade tool designed to take your manual (and semi-automated) trading to the next level. Ideal for scalping, intraday, or swing trading — everything is under control, in real time, with maximum speed and reliability. With the right custom setfile , it can be fine-tuned to reach near-HFT (High-Frequency Trading) speed , making it incredibly effective even in ultra-fast execution
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
FXMachine
Alexander Kozachuk
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
2020'den beri gerçek hesaptaki istatistikler Son 13 yılın geriye dönük testi Düşük düşüş stratejisi Çoklu para birimi algoritması Herhangi bir komisyoncuyla uyumludur Kanıtlanmış düşüş kontrol sistemi 2020'den bu yana gerçek bir hesapta işlem yapma: Buraya Tıklayın USDCAD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD'de işlem yapma: Buraya Tıklayın EURGBP'de işlem yapma: Burayı Tıklayın GBPUSD'de işlem yapma: Burayı Tıklayın FXMachine EA'nın tam arka testleri buradan indirilebilir: Buraya tıklayın Hakkımız
Protocol Gold
Huynh Van Cong Luan
Uzman Danışmanlar
Protocol Gold  is a volatility scalper that trades efficiently, the algorithm has been designed to work best on   XAUUSD . Feel free to test and experiment with other currency pairs. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. With its unique filtering algorithm for false market entry signals,   Protocol Gold  recognizes the best possible entry point to generate potentially more profit. Can work on
Vanigan Gold pro Mt4
Nissar Ahmed
Uzman Danışmanlar
VANIGAN GOLD PRO MT4 - Professional Summary Overview Advanced institutional-grade Expert Advisor combining multi-timeframe technical analysis with comprehensive risk management for professional forex and commodity trading. Key Features Smart Trading : EMA + RSI + Bollinger Bands signal generation Risk Management : Dynamic position sizing with margin protection Account Safety : Multi-layered protection with drawdown limits Professional Tools : News filter, session control, trailing stops
Ramdom Auto Trade Pro
Nguyen Khac Diep
Uzman Danışmanlar
Prime Algo_Random Auto Trade Pro Coded by Prime Capital Vietnam  Strategy:  Crayzy strategy - Random trade - Random Buy - Random Sell - Random profit - Martingale [Important]: - Backtest carefully please - Try setting from: 0.01 LOT with 10k balance ------------------------------------------------------------------ Contact Us before rent Support: Whatsapp +84879118113 Email: admin@primecapitalvn. com
Buckeye Expert System
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
B U C K E Y E   E X P E R T   S Y S T E M    This Expert Advisor is a life experience. As most adept traders and system developers soon find, no matter how much personal development you achieve, there will be a point where you can feel that everything stops. The only way to continue to grow is by helping and making your works available to other people. Two positive points  are the benefits that you will get with this system: first is the rewarding results, and secondly, you may l
GODExpert
Mr Weeraphat Jungsomjatepaisal
Uzman Danışmanlar
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   60 % discount ( 150 USD >>> 89 USD) , special for10 buyers ( 2 left)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<< EA GOD is an expert advisor specializing on EUR/USD to maximize profit by 10-20% per month. Martingale is a strategy of EA GOD which NEVER Margin Call for 5 years backtest 99.9% accuracy with tick data suite.   Minimum Deposit: $180 Profit: 10-20% per month Strategy: Martingale Time frame : M1 Backtest: 99.9% accuracy with tick data suite    Setting Start Lots: Start lot Step: Dist
Major trader NG MT4
Subandriah
Uzman Danışmanlar
Kanal:  https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Kurulum Kılavuzu:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Pazarlama Teklifi: Major trader NG’i özel indirimli fiyat 110 ile kapın, sonraki fiyat: 168 (9/10 kopya kaldı). Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz Major trader NG sadece başka bir uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz bir ticaret partneridir. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firması ile çalışıyor olu
Perceptrader AI
Valeriia Mishchenko
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
Two Candle Smart
Sumini
Uzman Danışmanlar
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Shooting Target
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
AR Canada is a fully automated trading robot optimized for USDCAD H1. This free version trades only a fixed lot with minimum volumes. No hedging, no martingale, no grid, no arbitrage, etc. The EA applies the trading algorithm based on crossing the moving averages. Take Profit and Stop Loss values are fixed and have a ratio of 1:4. Positions are closed by the EA when Take Profit or Stop Loss level is reached. Parameters MagicNumber = 3 - unique EA magic number.
FREE
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Attention!!!   Do not try to test the EA in the Tester - it is simply impossible, because the EA opens positions on different 28 instruments. The tester is able to test only one pair. The EA uses 4 strategies, each strategy uses joint work on several currencies at the same time. The EA  uses 4 stages of control and order tracking for a step-by-step profit capture. Trading is carried out in a pair for several currencies at the same time, trading is also carried out in a group of several strate
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Artık Aurum Apex'in demo sürümünü Yorumlar sekmesinden indirerek kendi brokerınızda canlı performansını değerlendirebilirsiniz! Açıklaması Aurum Apex EA, MT4 Platformu için tasarlanmış güçlü bir %100 otomatik ticaret aracıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve çeşitli ticaret fırsatlarını tespit eder. Tüm seviyelerdeki tüccarlar için uygun olan Aurum Apex EA, Risk parametresi aracılığıyla ayarlanabilen üç risk modu sunar: Risk = 0.1 (Düşük Risk): Altın hareketlerine aşina olmayan ye
Yazarın diğer ürünleri
ICT super deviation EA
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
ICT super deviation EA。 Is a grid expert consultant. Real Account ::   https://www.mql5.com/en/signals/2251355?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2243730?source=Site+Profile+Seller Limited time special offer: $289 Next price: $359 Final price: $899 Supported currency pairs: "EURUSD, EURJPY, AUDCAD, EURGBP, GBPUSD, NZDCAD, GBPCHF, AUDCAD, USDCHF, EURCAD"; It has a unique grading strategy customized based on the ranging function to identify whether the market is at
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Aureus Quantum Surge-H1: Altın Otomatik Satışın Potansiyelini aç Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Gerçek Hesap Sinyali: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Profil+Satıcı Görüntü Aureus Quantum Surge-H1, H1 saat çerçevesinde XAUUSD (Altın) ticaret için tasarlanmış bir sanat uzman danışmanıdır. Çeşitli altın pazarında sürekli performans sağlamak için güçlü riski yönetim teknikleri ile çoklu teknik gösterimleri birleştirir.
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Quantitative Gold Trading System: Apex Gold Trend Matrix 19 Years of Market Deconstruction, 6 Years of Algorithmic Refinement, 4 Years of Live Testing From trading intuition to mathematical certainty.  Product Information Live Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile
ICT super deviation MT5
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
ICT super deviation EA。 Is a grid expert consultant. Limited time special offer: $289 Next price: $359 Final price: $899 Real Account ::   https://www.mql5.com/en/signals/2251355?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2243730?source=Site+Profile+Seller Supported currency pairs: "EURUSD, EURJPY, AUDCAD, EURGBP, GBPUSD, NZDCAD, GBPCHF, AUDCAD, USDCHF, EURCAD"; It has a unique grading strategy customized based on the ranging function to identify whether the market is a
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
Aureus Quantum Surge-H1'nin altın otomatik ticaret potansiyelini serbest bırak Özel teklif: Şimdiki fiyat 799 dolar (sınırlı Zaman Teklifi)! Sonraki fiyat: $899 Gerçek hesap sinyal adresi: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +İçeri+Satıcı Aureus Quantum Surge-H1, H1 zamanının içinde XAUUSD (altın) ticaret için özellikle tasarlanmış bir kesim kenarındaki uzman danışmanıdır. Çeşitli altın pazarında sürekli etkinlik sağlamak için çok teknik belirtileri ve güçlü riski yönetimi
Apex Gold Trend Matrix MT5
Ren Cheng Yao
Uzman Danışmanlar
Quantitative Gold Trading System: Apex Gold Trend Matrix 19 Years of Market Deconstruction, 6 Years of Algorithmic Refinement, 4 Years of Live Testing From trading intuition to mathematical certainty.  Product Information Live Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt