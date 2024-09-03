Smart Trading Copilot MT5

Smart Trading Copilot:

Günlük işlem yönetiminizde size yardımcı olacak akıllı bir işlem asistanıdır. Smart Trading Copilot, kullanıcı dostu bir işlem paneli ile modern bir tasarım ve ileri teknoloji kullanmaktadır.





Smart Trading Copilot, birçok özellik sunmaktadır:





1. Risk Yönetimi Desteği: Belirtilen risk yüzdesine ve stop loss seviyesine göre uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

2. Risk-Kazanç Önizlemesi: İşlemi açmadan önce potansiyel kar ve zararları göstererek daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olur.

3. Otomatik Lot Büyüklüğü Hesaplama: Stop loss ve istenen riske bağlı olarak lot büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar, tutarlı bir risk yönetimi sağlar.

4. Kapsamlı Emir Yönetimi: Yatırımcıların çeşitli emir türlerini (piyasa emirleri ve bekleyen emirler dahil) kolayca açmalarına, değiştirmelerine ve kapatmalarına olanak tanır.

5. Breakeven ve Takip Eden Stop: Tek tıkla breakeven (maliyetine getirme) ve takip eden stop özellikleri ile kazançları korur ve kayıpları minimize eder.

6. SL/TP'yi Brokerlardan Gizleme: Stop loss ve take profit seviyelerini gizleyerek stop loss avcılığına karşı koruma sağlar.

7. Komisyon ve Spread Hesaplama: İşlem açılmadan önce komisyon ve spread hakkında bilgi vererek işlem maliyetlerini anlamanıza yardımcı olur.

8. Maksimum Spread Filtresi: Spread çok yüksek olduğunda işlemlerin açılmasını engelleyerek, olumsuz piyasa koşullarına karşı yatırımcıları korur.

9. Özelleştirilebilir Risk Ayarları: Yatırımcılar, bakiyelerinin bir yüzdesini veya özel bir bakiyeyi riske atmayı seçebilir, böylece risk yönetiminde esneklik sağlar.

10. İşlem Yorumları: İşlemler için daha iyi izleme ve düzenleme amacıyla yorum eklenmesine olanak tanır.

11. Emir Kapatma Esnekliği: Tüm emirleri kapatabilir veya yalnızca alış, satış, kazançlı veya zararlı emirleri seçici olarak kapatma seçeneklerine sahiptir. Ayrıca lot büyüklüğünün bir kısmını kapatma imkanı sunar.

12. Bekleyen Emir Yönetimi: Belirli türdeki bekleyen emirleri silme ve işlemleri tek tıklama ile tersine çevirme seçeneklerini sunar.

13. Favori Pariteler Yönetimi: Üç favori pozisyon ve tercih edilen piyasa paritelerine hızlı erişim sağlayan bir açılır menü içerir.

14. Canlı Spread ve Komisyon Görüntüleme: Sürekli olarak canlı spread ve komisyon bilgilerini gösterir, böylece yatırımcılar gerçek zamanlı olarak bilgilendirilir.

15. Risk Aracı İçin Kısayol Tuşu: X tuşu ile risk aracına hızlı erişim sağlayarak, gerektiğinde kolayca açıp kapatmayı sağlar.

16. Küçültülebilir Panel: Panel küçültülebilir ve fareyle üzerine gelindiğinde hızla erişilebilir, dağınıklıksız bir çalışma alanı sağlar.

17. Yerel ve Sunucu Zamanı Görüntüleme: Hem yerel hem de sunucu zamanını gösterir ve mum kapanış geri sayımını sağlar, böylece yatırımcılar stratejilerinin zamanlamasıyla ilgili unsurları takip edebilir.





Bu özellikler bir araya geldiğinde Smart Trading Copilot, işlemlerini hassasiyet ve kolaylıkla yönetmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir araç haline gelir.