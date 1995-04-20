Scalper RS

Scalper RS - ​​ fiyat grafiğinde olası en yüksek dönüş noktalarını belirlemek için tasarlanmış bir işlem ve analitik indikatördür.
Fiyat yapılandırmasını gerçekleştiren indikatör algoritması, farklı işlem enstrümanları ve zaman dilimlerinde fiyat dönüş kombinasyonlarını belirlemenize olanak tanır.
"Structuring" değişken parametresini kullanarak, istediğiniz işlem grafiği ve zaman dilimi için en uygun ayarları seçebilirsiniz.
Başlangıçta gösterge M1 - M5 - M15 zaman aralıklarında sinyal almak üzere oluşturuldu, ancak gerekli parametreler seçilerek H1 - H4 - D1 zaman aralıklarında uzun vadeli eğilimleri belirleyecek şekilde yapılandırılabilir.


  1. Scalping ve kısa vadeli işlemlere uygundur.
  2. Sinyal okları yeniden çizim yapmadan veya olası yeniden çizimle (değiştirilebilir parametre) çalışabilir.
  3. Tüm sinyaller mumun kapanışında ortaya çıkar.
  4. Bildirimlerin birkaç türü vardır.
  5. Gösterge sinyalleri trend yönünde ve trendin tersine kullanılabilir.
  6. Gösterge ayrı bir sistem olarak veya mevcut bir trend ticaret sistemine ek olarak kullanılabilir.


