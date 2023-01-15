Trading Session Time With Alert

L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading:
L'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento potente di analisi tecnica progettato per migliorare la comprensione delle diverse sessioni di trading nel mercato forex. Questo indicatore integrato in modo trasparente fornisce informazioni cruciali sugli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni, tra cui Tokyo, Londra e New York. Con l'aggiustamento automatico del fuso orario, si rivolge ai trader di tutto il mondo, aiutandoli a ottimizzare i loro orari di trading per periodi di alta liquidità e a evitare le ore di bassa attività. Offrendo insights sul sentiment di mercato, periodi di volatilità massima e sessioni sovrapposte, l'indicatore aiuta i trader intraday a prendere decisioni precise in linea con le loro strategie. La sua visualizzazione personalizzabile consente un'esperienza utente personalizzata, mentre i piani di trading intelligenti che incorporano i suoi dati possono portare a risultati di trading migliorati. Promuovendo la consapevolezza dei periodi di bassa attività, l'indicatore aiuta i trader a evitare il sovrattamento e a concentrarsi su opportunità di qualità. Perfettamente compatibile con diverse piattaforme di trading, l'Indicatore del Tempo delle Sessioni di Trading è uno strumento prezioso per i trader che cercano di ottimizzare il loro percorso di trading.
Caratteristiche:
- Programma Ottimizzato: Informa sugli orari delle principali sessioni e si allinea con l'alta liquidità.
- Avvisi via telefono e e-mail: Ti avvisa quando la sessione inizia.
- Zone di disattivazione: Configura le zone di disattivazione durante il trading secondo lo stile ICT con avvisi.
- Analisi delle sovrapposizioni: Esplora le sovrapposizioni delle sessioni e punta a un'attività aumentata.
- Precisione intraday: Aiuta nelle decisioni intraday e si concentra sulle sessioni allineate alla strategia.
- Visualizzazione personalizzabile: Personalizza le preferenze e le opzioni di colori e impostazioni.
- Piani di trading intelligenti: Si integra per la produttività e migliora i risultati con la pianificazione.
- Evitare il sovrattamento: Aumenta la consapevolezza dei periodi di bassa attività e dà priorità alla qualità sull'impulsività.
- Integrazione senza soluzione di continuità: Si integra facilmente e si installa rapidamente per un uso immediato, migliorando l'analisi per un percorso ottimizzato.
- Adattamento ai fusi orari globali.
- Consapevolezza della volatilità.
¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!