Trading Session Time With Alert

O Indicador de Tempo das Sessões de Negociação:

O "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para aprimorar sua compreensão das diferentes sessões de negociação no mercado Forex. Este indicador integrado de forma transparente fornece informações cruciais sobre os horários de abertura e fechamento das principais sessões, incluindo Tóquio, Londres e Nova York. Com o ajuste automático do fuso horário, ele atende aos traders globalmente, ajudando-os a otimizar seus horários de negociação para períodos de alta liquidez e evitar horas de baixa atividade. Oferecendo insights sobre o sentimento do mercado, períodos de maior volatilidade e sessões sobrepostas, o indicador auxilia os traders intraday a tomar decisões precisas alinhadas com suas estratégias. Sua visualização personalizável permite uma experiência do usuário personalizada, enquanto planos de negociação inteligentes que incorporam seus dados podem levar a resultados de negociação aprimorados. Ao promover a conscientização sobre períodos de baixa atividade, o indicador ajuda os traders a evitar o excesso de negociação e a se concentrar em oportunidades de qualidade. Compatível perfeitamente com diversas plataformas de negociação, o "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma ferramenta valiosa para traders que buscam otimizar sua jornada de negociação.

Recursos:

- Horário Otimizado: Informa os horários das principais sessões e alinha-se com alta liquidez.
- Alertas por telefone e e-mail: Alerta quando a sessão começa.
- Zonas de Exclusão: Configure as zonas de exclusão ao negociar no estilo ICT com alertas.
- Análise de Sobreposição: Explora sobreposições de sessões e visa a um aumento da atividade.
- Precisão Intradia: Auxilia nas decisões intradia e foca em sessões alinhadas com a estratégia.
- Visualização Personalizável: Personalize as preferências e opções de cores e configuração.
- Planos de Negociação Inteligentes: Integra-se para aumentar a produtividade e melhorar os resultados com planejamento.
- Evite o Excesso de Negociação: Aumenta a conscientização sobre períodos de baixa atividade e prioriza a qualidade sobre a impulsividade.
- Integração Perfeita: Integra-se facilmente e instala-se rapidamente para uso imediato, aprimorando a análise para uma jornada otimizada.
- Adaptação a Fusos Horários Globais.
- Consciência de Volatilidade.
Comentários 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

xlxAxlx
1483
tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gymtank
16
Issam Kassas
579301
Resposta do desenvolvedor Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Issam Kassas
579301
Resposta do desenvolvedor Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
Issam Kassas
579301
Resposta do desenvolvedor Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Issam Kassas
579301
Resposta do desenvolvedor Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
