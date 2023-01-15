Trading Session Time With Alert

트레이딩 세션 시간 인디케이터:





"트레이딩 세션 시간 인디케이터"는 외환 시장의 다양한 거래 세션에 대한 이해를 높이기 위해 설계된 강력한 기술 분석 도구입니다. 이 시스템에 통합된 인디케이터는 도쿄, 런던 및 뉴욕을 포함한 주요 세션의 개장 및 마감 시간에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 자동 시간대 조정을 통해 이 인디케이터는 전 세계 트레이더를 대상으로 하여 고유의 거래 일정을 최적화하고 저활동 시간을 피할 수 있습니다. 시장 심리, 피크 변동성 시기 및 중첩 세션에 대한 통찰력을 제공하여 일중 트레이더가 전략과 일치하는 정확한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 사용자 정의 가능한 디스플레이를 통해 사용자 경험을 개인화할 수 있으며, 해당 데이터를 활용한 스마트 트레이딩 계획은 향상된 거래 결과를 가져올 수 있습니다. 저활동 시간을 인식하여 과다 거래를 피하고 품질 높은 기회에 집중함으로써 트레이더가 이 인디케이터를 통해 거래 여정을 최적화할 수 있습니다.





특징:





- 최적화된 일정: 주요 세션 시간을 알려주고 높은 유동성에 맞춥니다.

- 전화 및 이메일 알림: 세션이 시작될 때 알림을 제공합니다.

- 킬 존: ICT 스타일로 거래하는 동안 킬 존을 설정하고 경고를 받을 수 있습니다.

- 중첩 분석: 세션 중첩을 탐색하고 활동 증대를 목표로 합니다.

- 일중 정밀도: 일중 결정을 지원하고 전략에 맞추어 세션에 초점을 맞춥니다.

- 사용자 정의 가능한 디스플레이: 환경 설정 및 색상을 개인화할 수 있습니다.

- 스마트 트레이딩 계획: 생산성을 높이고 계획을 통해 결과를 향상시킵니다.

- 과다 거래 피하기: 저활동 시간 인식 및 즉각적인 결정에 우선 순위를 둡니다.

- 원활한 통합: 다양한 트레이딩 플랫폼과 원활하게 통합되어 바로 사용할 수 있으며 최적화된 여정을 위한 분석을 개선합니다.

- 글로벌 시간대 적응.

- 변동성 인식.