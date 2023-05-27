Trend Catcher with Alert

Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher):

Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden durdurma (trailing stop) mekanizması olarak görev yapar ve piyasaya hızlı tepki için gerçek zamanlı uyarılar sağlar.

Özellikler:

Trend Tanımlama: Yükseliş ve düşüş trendlerini sinyal eder.

Trend Dönüşleri: Mum renkleri yükselişten düşüşe veya tam tersi değiştiğinde olası dönüşler hakkında uyarı verir.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni bir trend tespit edildiğinde uyarılar üretir.

Öneriler:

Döviz çiftleri: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Zaman aralığı: M5, M10, M15, M30, H1.

Hesap türü: Herhangi bir ECN veya düşük spread’li hesap.



