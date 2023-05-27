Trend Catcher with Alert

Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher):

💡 En iyi ayarlar ve ÜCRETSİZ bir hediye 🎁 almak için hemen benimle iletişime geçin

Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden durdurma (trailing stop) mekanizması olarak görev yapar ve piyasaya hızlı tepki için gerçek zamanlı uyarılar sağlar.

Özellikler:

Trend Tanımlama: Yükseliş ve düşüş trendlerini sinyal eder.
Trend Dönüşleri: Mum renkleri yükselişten düşüşe veya tam tersi değiştiğinde olası dönüşler hakkında uyarı verir.
Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni bir trend tespit edildiğinde uyarılar üretir.

Öneriler:

Döviz çiftleri: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Zaman aralığı: M5, M10, M15, M30, H1.
Hesap türü: Herhangi bir ECN veya düşük spread’li hesap.


IgorVit
16
IgorVit 2025.10.06 12:33 
 

Thank you. This is a very useful and helpful indicator. But could you please post version 2.5 of the indicator?

sam0709
98
sam0709 2025.09.18 10:48 
 

Заслуживает внимания! Пока еще не закончил тестирования.

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2025.08.06 14:20 
 

Nice Indicator!!

Carlos Mendez Sanchez
Göstergeler
Easy RSI Divergences – Unlock Professional-Level Divergence Trading Easy RSI Divergences is a cutting-edge indicator for MetaTrader 4, crafted for traders who want to gain a competitive edge by accurately identifying RSI (Relative Strength Index) divergences in real time. Whether you are a beginner or a professional, this tool transforms complex market signals into clear, actionable insights. The indicator automatically detects both classic divergences (indicating potential trend reversals) a
