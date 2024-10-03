Smart Trading Copilot

Smart Trading Copilot:  
Günlük işlem yönetiminizde size yardımcı olacak akıllı bir işlem asistanıdır. Smart Trading Copilot, kullanıcı dostu bir işlem paneli ile modern bir tasarım ve ileri teknoloji kullanmaktadır.

Smart Trading Copilot, birçok özellik sunmaktadır:

1. Risk Yönetimi Desteği: Belirtilen risk yüzdesine ve stop loss seviyesine göre uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.  
2. Risk-Kazanç Önizlemesi: İşlemi açmadan önce potansiyel kar ve zararları göstererek daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olur.  
3. Otomatik Lot Büyüklüğü Hesaplama: Stop loss ve istenen riske bağlı olarak lot büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar, tutarlı bir risk yönetimi sağlar.  
4. Kapsamlı Emir Yönetimi: Yatırımcıların çeşitli emir türlerini (piyasa emirleri ve bekleyen emirler dahil) kolayca açmalarına, değiştirmelerine ve kapatmalarına olanak tanır.  
5. Breakeven ve Takip Eden Stop: Tek tıkla breakeven (maliyetine getirme) ve takip eden stop özellikleri ile kazançları korur ve kayıpları minimize eder.  
6. SL/TP'yi Brokerlardan Gizleme: Stop loss ve take profit seviyelerini gizleyerek stop loss avcılığına karşı koruma sağlar.  
7. Komisyon ve Spread Hesaplama: İşlem açılmadan önce komisyon ve spread hakkında bilgi vererek işlem maliyetlerini anlamanıza yardımcı olur.  
8. Maksimum Spread Filtresi: Spread çok yüksek olduğunda işlemlerin açılmasını engelleyerek, olumsuz piyasa koşullarına karşı yatırımcıları korur.  
9. Özelleştirilebilir Risk Ayarları: Yatırımcılar, bakiyelerinin bir yüzdesini veya özel bir bakiyeyi riske atmayı seçebilir, böylece risk yönetiminde esneklik sağlar.  
10. İşlem Yorumları: İşlemler için daha iyi izleme ve düzenleme amacıyla yorum eklenmesine olanak tanır.  
11. Emir Kapatma Esnekliği: Tüm emirleri kapatabilir veya yalnızca alış, satış, kazançlı veya zararlı emirleri seçici olarak kapatma seçeneklerine sahiptir. Ayrıca lot büyüklüğünün bir kısmını kapatma imkanı sunar.  
12. Bekleyen Emir Yönetimi: Belirli türdeki bekleyen emirleri silme ve işlemleri tek tıklama ile tersine çevirme seçeneklerini sunar.  
13. Favori Pariteler Yönetimi: Üç favori pozisyon ve tercih edilen piyasa paritelerine hızlı erişim sağlayan bir açılır menü içerir.  
14. Canlı Spread ve Komisyon Görüntüleme: Sürekli olarak canlı spread ve komisyon bilgilerini gösterir, böylece yatırımcılar gerçek zamanlı olarak bilgilendirilir.  
15. Risk Aracı İçin Kısayol Tuşu: X tuşu ile risk aracına hızlı erişim sağlayarak, gerektiğinde kolayca açıp kapatmayı sağlar.  
16. Küçültülebilir Panel: Panel küçültülebilir ve fareyle üzerine gelindiğinde hızla erişilebilir, dağınıklıksız bir çalışma alanı sağlar.  
17. Yerel ve Sunucu Zamanı Görüntüleme: Hem yerel hem de sunucu zamanını gösterir ve mum kapanış geri sayımını sağlar, böylece yatırımcılar stratejilerinin zamanlamasıyla ilgili unsurları takip edebilir.

Bu özellikler bir araya geldiğinde Smart Trading Copilot, işlemlerini hassasiyet ve kolaylıkla yönetmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir araç haline gelir.
Önerilen ürünler
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Yardımcı programlar
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Yardımcı programlar
MT4 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 4'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı tar
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Yardımcı programlar
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Price Ray MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
4 (2)
Yardımcı programlar
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Yardımcı programlar
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Yardımcı programlar
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Göstergeler
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Trailinator MT4
Christian Opperskalski
Yardımcı programlar
TRAILINATOR  is a unique Solution to use different Trailing-Stop Variants and change your settings via Remotecontrol. You configure your Trailing-Stop for a specified Symbol only once. This setting will be used for all your Positions of the same Symbol. Currently we support these different Trailing-Stops: Standard : works like you use in Metatrader Terminal, starts trailing if your profit is greater than trailing stop Start after points : trailing stop will start after your defined points in p
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Yardımcı programlar
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
AdvanceZigZag
Gholamreza Mohammad Mojaveri
5 (1)
Göstergeler
AdvaneZigZag Indicator Are you tired of the limitations of the traditional ZigZag indicator? Meet AdvaneZigZag, the ultimate tool to simplify your market structure analysis and enhance your trading strategies. Designed with flexibility and precision in mind, AdvaneZigZag brings you advanced features to navigate the market with confidence. Key Features: 1. Enhanced Flexibility:    - While maintaining the familiar simplicity of the conventional ZigZag indicator, AdvaneZigZag offers superior a
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Yardımcı programlar
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Göstergeler
Seviye göstergesi bir önceki günün verilerine dayanır. Matematiksel formül giriş ve çıkış seviyelerini belirler.  Ticaret önerileri. Seviyeler, volatilite göründüğünde Avrupa seansının başında işlem görür. Yetersiz volatilite durumunda, çıkmak için kar almanın yarısını kullanın. Fiyat yarı karla tersine dönerse, tersine döndüğünde de yarı kar alma seviyesinde bir hedef arayın. Fiyat giriş seviyesinden sıçradıysa, ters yönde fiyat ikinci alım karına ulaşabilir. Her zaman bir kopuşa girmemelisi
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Yardımcı programlar
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Yardımcı programlar
CyberZingFx Buffer Finder Tool Developed for Finding Buffers of Indicator to use in Universal Indicator EA . This is Not an Indicator or EA CyberZingFx Buffer Finder Tool is utility tool designed specifically for MetaTrader 4 (MT4) users. It is a standalone application that helps you easily find the buffers of any MT4 indicator, allowing you to use them in your Universal Indicator EA. With the Buffer Finder Tool, you no longer have to search through the data window to find the buffers you need.
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator accurately identifies the key pivot points X, A, B, C, and D and automatically plots the harmonic structure on the chart. Bullish patterns appear in red, and bearish patterns in blue, providing clear insights into market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:  Ref
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (417)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (101)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Yardımcı programlar
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş v
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Yardımcı programlar
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Yardımcı programlar
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Yardımcı programlar
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (3)
Yardımcı programlar
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Titan Machinist
Marco De Donno
Yardımcı programlar
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
Yazarın diğer ürünleri
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (131)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (41)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (98)
Göstergeler
Talepler ve Arz Emir Blokları: "Talepler ve Arz Emir Blokları" göstergesi, Forex piyasasındaki teknik analiz için temel olan Akıllı Para kavramlarına dayanan sofistike bir araçtır. Temel bir emir blokları göstergesi, enstrümanın tedarik ve talep bölgelerini belirlemeye odaklanır, ki bu da kurumsal tüccarların önemli izler bıraktığı kritik bölgelerdir. Satış emirlerini gösteren tedarik bölgesi ve alım emirlerini gösteren talep bölgesi, tüccarların fiyat hareketlerinde potansiyel ters dönüşleri
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Yardımcı programlar
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Göstergeler
Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu: Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu, ticarette teknik analizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Dinamik destek ve direnç seviyeleriyle donatılmış olup, yeni anahtar noktalar grafikte ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak adapte olur ve böylece dinamik ve tepkisel bir analiz sunar. Benzersiz çoklu zaman dilimi yeteneği, kullanıcıların istedikleri zaman diliminde farklı zaman dilimlerinden destek ve direnç seviyelerini göstermelerine olanak tan
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Göstergeler
Trading Oturumları Zaman Göstergesi: "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düş
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Uzman Danışmanlar
Akıllı Evrensel Uzman Danışman, alım ve satım tamponları sağlayan herhangi bir özel gösterge ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak ticaret deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Benzersiz uyumluluğuyla, bu uzman, özel göstergelerinizin tam potansiyelini kullanmanıza ve işlemleri hassasiyet ve kontrolle gerçekleştirmenize olanak tanır. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Trend Kırılma Yakalayıcısı'nı yerleşik bir gösterge olarak ekledik. Trend Kırılma Yakalayıcıs
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Göstergeler
Talepler ve Arz Emir Blokları: "Talepler ve Arz Emir Blokları" göstergesi, Forex piyasasındaki teknik analiz için temel olan Akıllı Para kavramlarına dayanan sofistike bir araçtır. Temel bir emir blokları göstergesi, enstrümanın tedarik ve talep bölgelerini belirlemeye odaklanır, ki bu da kurumsal tüccarların önemli izler bıraktığı kritik bölgelerdir. Satış emirlerini gösteren tedarik bölgesi ve alım emirlerini gösteren talep bölgesi, tüccarların fiyat hareketlerinde potansiyel ters dönüşleri
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Atomic Analyst
Issam Kassas
3.67 (3)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katman
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
AI Trend Pro Max
Issam Kassas
3 (1)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Göstergesi'nin yeniden çizilme, yeniden gösterim yapmama ve gecikme olmama gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de algoritmik ticaret için mükemmel hale getirir. Kullanıcı kılavuzu, ön ayarlar ve çevrimiçi destek dahildir. AI Trend Pro Max, doğruluk, güç ve sadelik arayan tüccarlar için tasarlanmış sofistike, hepsi bir arada bir ticaret sistemidir. Önceki göstergelerle yapılan yıllarca süren geliştirmelere dayanarak, şimdiye kadar geliş
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Göstergeler
Öncelikle, bu Trading Sisteminin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da profesyonel ticaret için ideal hale getirir. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. "Smart Support and Resistance Trading System", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Forex piyasasında tüccarları hassasiyet ve güvenle donatır. Bu kapsamlı sistem, 7'den fazla strateji, 10 gösterge ve günlük ticaret stratejisi, swing ticare
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Göstergeler
Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu: Destek ve Direnç Seviyeleri Bulucu, ticarette teknik analizi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Dinamik destek ve direnç seviyeleriyle donatılmış olup, yeni anahtar noktalar grafikte ortaya çıktıkça gerçek zamanlı olarak adapte olur ve böylece dinamik ve tepkisel bir analiz sunar. Benzersiz çoklu zaman dilimi yeteneği, kullanıcıların istedikleri zaman diliminde farklı zaman dilimlerinden destek ve direnç seviyelerini göstermelerine olanak tan
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Göstergeler
Trading Oturumları Zaman Göstergesi: "Trading Oturumları Zaman Göstergesi", forex piyasasındaki farklı işlem oturumlarına ilişkin anlayışınızı artırmak amacıyla tasarlanmış güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu sorunsuz entegre edilmiş gösterge, Tokyo, Londra ve New York gibi ana oturumların açılış ve kapanış saatleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Otomatik zaman dilimi ayarıyla dünya çapındaki tüccarlara hitap ederek, yüksek likidite dönemleri için işlem saatlerini optimize etmelerine ve düş
FREE
Trend Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
5 (1)
Göstergeler
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Smart Trading Copilot:   Günlük işlem yönetiminizde size yardımcı olacak akıllı bir işlem asistanıdır. Smart Trading Copilot, kullanıcı dostu bir işlem paneli ile modern bir tasarım ve ileri teknoloji kullanmaktadır. Smart Trading Copilot, birçok özellik sunmaktadır: 1. Risk Yönetimi Desteği: Belirtilen risk yüzdesine ve stop loss seviyesine göre uygun lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplayarak, yatırımcıların risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.   2. Risk-Kazanç Önizl
FREE
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Göstergeler
Öncelikle, bu Trading Sisteminin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da profesyonel ticaret için ideal hale getirir. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. "Smart Support and Resistance Trading System", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Forex piyasasında tüccarları hassasiyet ve güvenle donatır. Bu kapsamlı sistem, 7'den fazla strateji, 10 gösterge ve günlük ticaret stratejisi, swing ticare
Range Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (3)
Göstergeler
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
AI Trend Pro Max MT4
Issam Kassas
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Göstergesi'nin yeniden çizilme, yeniden gösterim yapmama ve gecikme olmama gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de algoritmik ticaret için mükemmel hale getirir. Kullanıcı kılavuzu, ön ayarlar ve çevrimiçi destek dahildir. AI Trend Pro Max, doğruluk, güç ve sadelik arayan tüccarlar için tasarlanmış sofistike, hepsi bir arada bir ticaret sistemidir. Önceki göstergelerle yapılan yıllarca süren geliştirmelere dayanarak, şimdiye kadar geliş
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Akıllı Evrensel Uzman Danışman, alım ve satım tamponları sağlayan herhangi bir özel gösterge ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak ticaret deneyiminizi artırmak için tasarlanmış bir uzman danışmandır. Benzersiz uyumluluğuyla, bu uzman, özel göstergelerinizin tam potansiyelini kullanmanıza ve işlemleri hassasiyet ve kontrolle gerçekleştirmenize olanak tanır. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Trend Kırılma Yakalayıcısı'nı yerleşik bir gösterge olarak ekledik. Trend Kırılma Yakalayıcı
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
Göstergeler
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Analizi ve İşlem Gerçekleştirme İçin Kapsamlı Araç MENA TREND INDICATOR & SCANNER , piyasayı görsel ve yapılandırılmış bir yaklaşımla analiz ederek trendleri belirlemek ve işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Bu araç, gerçek zamanlı trend tespiti, çoklu zaman dilimi analizi ve işlem performansı izleme özelliklerini entegre ederek, manuel ve otomatik ticaret stratejileri için çok yönlü bir çözüm s
Range Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
Göstergeler
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Göstergeler
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Çoklu Zaman Dilimlerinde Trend Analizi ve İşlem Gerçekleştirme İçin Kapsamlı Araç MENA TREND INDICATOR & SCANNER , piyasayı görsel ve yapılandırılmış bir yaklaşımla analiz ederek trendleri belirlemek ve işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Bu araç, gerçek zamanlı trend tespiti, çoklu zaman dilimi analizi ve işlem performansı izleme özelliklerini entegre ederek, manuel ve otomatik ticaret stratejileri için çok yönlü bir çözüm s
Trend Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (1)
Göstergeler
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt