FTU Fibonacci Retrace

FTU Fibonacci Geri Çekilme Bu indikatör, geri çekilme tipi giriş sistemleri için Fibonacci seviyelerini çizer. MT4'ten daha gelişmiş ve daha doğru bir versiyon Fiyat hareketlerini inceleyin ve Fibonacci seviyelerinde veya yakınında giriş için geri çekilme tipi bir strateji kullanın. Özellikler: Birden fazla Fibonacci seviyesi ayarlanabilir Çubukların rengini ve miktarını aralıktan değiştirin Kullanım: Amaç, fiyat geri çekilmesini incelemek veya ölçmektir. Çubukların rengini ve miktarını aralıktan değiştirin. Herhangi bir zaman diliminde, ürün/çiftte kullanılabilir, yeniden çizilmez, hızlı yüklenir