Bazooka EA

Bazooka EA —— 适用于 MT4 的趋势与动量交易专家顾问

默认设置已配置为在 M15 周期上使用“仅以开盘价” (Open Prices) 模式回测 EA（2024 年至今）。有关其他周期的正确设置，请参阅评论区。

Bazooka EA 是一款用于 MetaTrader 4 的全自动交易专家顾问，专为捕捉市场的方向性行情而设计，结合了趋势确认动量过滤机制。
该 EA 注重受控入场与纪律化出场，避免过度交易及高风险的仓位管理方式。

Bazooka EA 适合偏好结构清晰、基于规则、并具备可配置风险管理的交易者。

策略说明

Bazooka EA 通过以下技术组合分析市场状态：

  • 基于移动平均线的趋势方向识别

  • 使用 RSI 进行动量确认

  • 在下单前进行严格的交易条件验证

只有当趋势方向与动量条件同时满足时，EA 才会开仓，从而减少在震荡行情和低概率区域中的交易。

交易管理

EA 提供灵活且透明的仓位管理方式：

  • 固定 止损（Stop Loss）止盈（Take Profit）

  • 出现反向信号时自动平仓

  • 趋势变化时平仓

  • 限制同时持仓的最大交易数量

  • 滑点与执行控制

所有交易均根据用户设置自动管理。

风险管理

Bazooka EA 内置多种资金与风险控制工具：

  • 可调节的手数（Lot Size）

  • 最大同时持仓数量限制

  • 最大浮动亏损保护

  • 独立的 Magic Number，支持多 EA 同时运行

该 EA 不使用 马丁格尔、网格、加仓、对冲或平均成本策略。

参数与可定制性

所有关键参数均可在输入设置中进行调整，方便用户根据不同交易品种、时间周期及交易风格进行优化。
支持使用 MetaTrader 策略测试器进行回测与优化。

推荐使用条件

  • 时间周期： M1、M5、M15

  • 交易品种： 主要外汇货币对、黄金、指数

  • 账户类型： 支持对冲的 MT4 账户

  • 经纪商： 建议使用低点差 / ECN 经纪商

核心特点

  • 基于趋势与动量的交易逻辑

  • 全自动交易执行

  • 行为清晰、可预测

  • 不采用高风险交易方法

  • 适合长期测试与稳定使用

重要提示

金融市场交易具有风险。
历史回测结果并不保证未来表现。
在真实账户使用前，建议先在模拟账户中测试，并合理设置风险参数。


