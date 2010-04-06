Bazooka EA —— 适用于 MT4 的趋势与动量交易专家顾问

默认设置已配置为在 M15 周期上使用“仅以开盘价” (Open Prices) 模式回测 EA（2024 年至今）。有关其他周期的正确设置，请参阅评论区。

Bazooka EA 是一款用于 MetaTrader 4 的全自动交易专家顾问，专为捕捉市场的方向性行情而设计，结合了趋势确认与动量过滤机制。

该 EA 注重受控入场与纪律化出场，避免过度交易及高风险的仓位管理方式。

Bazooka EA 适合偏好结构清晰、基于规则、并具备可配置风险管理的交易者。

策略说明

Bazooka EA 通过以下技术组合分析市场状态：

基于 移动平均线 的趋势方向识别

使用 RSI 进行动量确认

在下单前进行严格的交易条件验证

只有当趋势方向与动量条件同时满足时，EA 才会开仓，从而减少在震荡行情和低概率区域中的交易。

交易管理

EA 提供灵活且透明的仓位管理方式：

固定 止损（Stop Loss） 与 止盈（Take Profit）

出现 反向信号 时自动平仓

趋势变化 时平仓

限制同时持仓的最大交易数量

滑点与执行控制

所有交易均根据用户设置自动管理。

风险管理

Bazooka EA 内置多种资金与风险控制工具：

可调节的 手数（Lot Size）

最大同时持仓数量限制

最大浮动亏损 保护

独立的 Magic Number，支持多 EA 同时运行

该 EA 不使用 马丁格尔、网格、加仓、对冲或平均成本策略。

参数与可定制性

所有关键参数均可在输入设置中进行调整，方便用户根据不同交易品种、时间周期及交易风格进行优化。

支持使用 MetaTrader 策略测试器进行回测与优化。

推荐使用条件

时间周期： M1、M5、M15

交易品种： 主要外汇货币对、黄金、指数

账户类型： 支持对冲的 MT4 账户

经纪商： 建议使用低点差 / ECN 经纪商

核心特点

基于趋势与动量的交易逻辑

全自动交易执行

行为清晰、可预测

不采用高风险交易方法

适合长期测试与稳定使用

重要提示

金融市场交易具有风险。

历史回测结果并不保证未来表现。

在真实账户使用前，建议先在模拟账户中测试，并合理设置风险参数。