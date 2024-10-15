Bu gösterge, test cihazı için değil, canlı grafikler için tasarlanmıştır.

PRO Trend Divergence göstergesi, trend devamlılığı sapmalarını tespit etmek için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik analiz aracıdır. Bu sapmalar, mevcut trendin devam edeceğine işaret eder. Geleneksel göstergeler genellikle trend dönüşlerine odaklanırken, bu araç küçük geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında bile trendin güçlü kalmaya devam ettiği durumları belirlemenize yardımcı olur.

Trend devamlılığı sapmaları, fiyatın trend yönünde hareket ettiği (yükseliş trendinde daha yüksek dipler veya düşüş trendinde daha düşük tepeler) ancak seçilen göstergelerin ters yönde sinyaller verdiği durumlarda ortaya çıkar. Bu da trendin devam edeceğini teyit eder. PRO Trend Divergence göstergesi, yatırımcıların trende güvenle uymasını sağlar ve işlemlerden erken çıkma riskini azaltır.

Özellikler ve Avantajlar

Çoklu Gösterge Desteği

MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF ve MFI ile uyumlu çalışır.

Grafikte Görsel Sinyaller

Farklı renk ve stillerde sapma çizgileri çizer.

Pivot Noktaları Entegrasyonu

Önemli zirve ve dip noktalarını kullanarak sinyalleri iyileştirir ve gürültüyü azaltır.

Esnek ve Verimli Ayarlar

Sinyal onayı, filtreleme ve zaman dilimi seçimleri için ayarlanabilir parametreler sunar.



