Bu gösterge, test cihazı için değil, canlı grafikler için tasarlanmıştır.

PRO Trend Divergence göstergesi, trend devamlılığı sapmalarını tespit etmek için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik analiz aracıdır. Bu sapmalar, mevcut trendin devam edeceğine işaret eder. Geleneksel göstergeler genellikle trend dönüşlerine odaklanırken, bu araç küçük geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında bile trendin güçlü kalmaya devam ettiği durumları belirlemenize yardımcı olur.

Trend devamlılığı sapmaları, fiyatın trend yönünde hareket ettiği (yükseliş trendinde daha yüksek dipler veya düşüş trendinde daha düşük tepeler) ancak seçilen göstergelerin ters yönde sinyaller verdiği durumlarda ortaya çıkar. Bu da trendin devam edeceğini teyit eder. PRO Trend Divergence göstergesi, yatırımcıların trende güvenle uymasını sağlar ve işlemlerden erken çıkma riskini azaltır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Çoklu Gösterge Desteği
    MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF ve MFI ile uyumlu çalışır.

  • Grafikte Görsel Sinyaller
    Farklı renk ve stillerde sapma çizgileri çizer.

  • Pivot Noktaları Entegrasyonu
    Önemli zirve ve dip noktalarını kullanarak sinyalleri iyileştirir ve gürültüyü azaltır.

  • Esnek ve Verimli Ayarlar
    Sinyal onayı, filtreleme ve zaman dilimi seçimleri için ayarlanabilir parametreler sunar.


Thuận Vũ
86
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

luvico972
193
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

