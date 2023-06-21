MRA Index

MRA Index Göstergesi Genel Bakış

Bonus Teklifi: İndikatörü satın aldığınızda "MRA Index EA"yi ücretsiz olarak alırsınız.

Optimizasyon Stratejisi: Scalping için, son 12 aylık veriye dayalı optimizasyon yaparak, bunu sonraki 1 ay boyunca kullanıyorum. Bu yöntem oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Önemli Not: Varsayılan ayarlar yalnızca görselleştirme içindir ve kârlılık için optimize edilmemiştir. Doğru optimizasyon süreciyle ilgili yönergeler yalnızca alıcılara sağlanmaktadır.

"MRA Index" Göstergesi Hakkında:

"MRA Index", yatırımcılara potansiyel piyasa trendlerini ve giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan çok yönlü bir forex göstergesidir. Özel bir kanal ve bu kanal içinde hareket eden dinamik bir hibrit çizgiye sahiptir; bu çizgi alım ve satım sinyalleri üretir.

Ana Özellikler:

  • Dinamik Hibrit Çizgi: Kanal içinde hareket eder ve ticaret sinyalleri oluşturmanın temelini oluşturur.

  • Alım ve Satım Okları: Hibrit çizgi ile kanal arasındaki belirli etkileşimlere dayanarak oluşturulur ve olası piyasa dönüşlerini gösterir.

  • Özelleştirme: Yatırımcılar, çeşitli giriş parametrelerini ayarlayarak göstergeleri kendi stratejilerine uyarlayabilir.

  • Opsiyonel Filtreler:

    • ATR (Ortalama Gerçek Aralık): Hassasiyeti ayarlamak için etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

    • Bollinger Bantları (BB): Fiyat hareketine dayalı sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur.

    • FTR Filtresi: Piyasa koşullarını renk kodlu olarak görsel olarak tanımlamaya yardımcı olur.

Özelleştirme Seçenekleri: Gösterge, ATR, MFI, RSI, Bollinger Bantları ve Standart Sapma dahil olmak üzere bir dizi giriş parametresi sunmaktadır. Ayrıca yatırımcılar, açılır mesajlar, anlık bildirimler, ses ve e-posta yoluyla uyarıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Risk Uyarısı: Hiçbir gösterge kârlı işlemleri garanti edemez. Etkili bir risk yönetimi ve "MRA Index"in diğer analiz teknikleriyle birleştirilmesi, bilinçli ticaret kararları almak için gereklidir.

Giriş Parametrelerinin Genel Görünümü:

  • Göstergenin Davranışı:

    • UseATR: ATR hesaplamasını etkinleştir/devre dışı bırak.

    • Std_Period: Kanal için standart sapma periyodu.

    • TimeFrame: Grafik zaman dilimini tanımlar.

    • History: Hesaplanacak mum çubuk sayısı.

  • Filtreler:

    • UseBB: Bollinger Bantları filtresini etkinleştir/devre dışı bırak.

    • periodFTR: FTR filtresi aracılığıyla piyasa koşullarının görselleştirilmesini kontrol eder.

  • Uyarılar:

    • alertsOn: Uyarıları etkinleştir/devre dışı bırak.

    • alertsPush, alertsSound, alertsEmail: Bildirim tercihleri.

Bu ayarları özelleştirerek, yatırımcılar göstergeleri kendi ticaret tarzlarına ve hedeflerine göre uyarlayabilirler.


İncelemeler 7
Jocys Julius
23
Jocys Julius 2024.01.29 17:41 
 

very helpfull seller, results looks good, looking forward, thank you

DownTheRabbitHole
353
DownTheRabbitHole 2023.08.28 00:17 
 

The MRA index is fantastic, but.. let me explain my findings. After live testing under low volume (Friday) even though the Fed ruined the trade a couple times.... and backtesting, adding multiple indicators as to test the accuracy... this indicator was giving numerous false signals Prior to adding Any indicator by the way, it probably had much to do with the Volume but adding in a Fibo Retracement indicator, and another (you do your homework) it helped to establish focus on better zones... I was able to increase my Hit rate by 15%. I have hundreds if not thousands of indicators, they are separated by accuracy, and value.... for me, this MRA Index hits both those points. I want to add, the Author is similar to a cardiologist, he is always on call, quick to respond to my questions and it's appreciated by myself and anyone else who needs help. Regards, DTRH

Oscar
148
Oscar 2023.08.02 16:34 
 

Very good indicator. Writer is very helpful and shared his EA as gift. Product is profitable and efficient. Nice work!!

İncelemeye yanıt