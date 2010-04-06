Bazooka EA

Bazooka EA – MT4용 트렌드 및 모멘텀 기반 전문가 자문

기본 설정은 2024년부터 오늘까지 M15 타임프레임에서 '시가(Open Prices)' 방식으로 EA를 백테스트하도록 구성되어 있습니다. 다른 타임프레임에 대한 올바른 설정은 댓글 란에서 확인하실 수 있습니다.

Bazooka EAMetaTrader 4용 완전 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로,
**추세 확인(Trend Confirmation)**과 **모멘텀 필터링(Momentum Filtering)**을 결합하여 방향성 있는 시장 움직임을 거래하도록 설계되었습니다.

이 EA는 통제된 진입과 규칙적인 청산에 중점을 두며, 과도한 매매나 고위험 포지션 관리 기법을 사용하지 않습니다.

Bazooka EA는 명확한 규칙 기반 전략과 조정 가능한 리스크 관리를 선호하는 트레이더에게 적합합니다.

전략 설명

Bazooka EA는 다음과 같은 기술적 요소의 조합을 통해 시장을 분석합니다.

  • 이동평균선(Moving Average) 기반의 추세 방향 판단

  • RSI를 활용한 모멘텀 확인

  • 주문 실행 전 엄격한 거래 조건 검증

추세와 모멘텀 조건이 동시에 충족될 경우에만 거래를 실행함으로써,
횡보 구간 및 낮은 확률의 시장 환경에서의 거래를 최소화합니다.

거래 관리

EA는 유연하고 투명한 포지션 관리 기능을 제공합니다.

  • 고정 손절(Stop Loss)이익실현(Take Profit)

  • 반대 신호 발생 시 자동 청산

  • 추세 변경 시 포지션 종료

  • 최대 동시 포지션 수 제한

  • 슬리피지 및 주문 실행 제어

모든 거래는 사용자가 설정한 조건에 따라 자동으로 관리됩니다.

리스크 관리

Bazooka EA에는 다음과 같은 자금 및 리스크 관리 기능이 내장되어 있습니다.

  • 조정 가능한 랏 크기(Lot Size)

  • 최대 동시 거래 수 제한

  • 최대 부동 손실(Floating Loss) 보호 기능

  • 다중 EA 사용을 위한 고유한 Magic Number

본 EA는 마틴게일, 그리드, 물타기(Averaging), 헤징(Hedging) 전략을 사용하지 않습니다.

설정 및 커스터마이징

모든 핵심 파라미터는 입력 설정에서 조정 가능하며,
다양한 종목, 시간 프레임 및 거래 스타일에 맞게 EA를 최적화할 수 있습니다.

MetaTrader 전략 테스터를 이용한 백테스트 및 최적화를 지원합니다.

권장 사용 환경

  • 시간 프레임: M1, M5, M15

  • 거래 종목: 주요 외환 통화쌍, 금(Gold), 지수

  • 계좌 유형: 헤징을 지원하는 MT4 계좌

  • 브로커: 저스프레드 / ECN 브로커 권장

주요 특징

  • 추세 및 모멘텀 기반 거래 로직

  • 완전 자동 매매 실행

  • 명확하고 예측 가능한 동작

  • 고위험 매매 기법 미사용

  • 장기 테스트 및 안정적 운용에 적합

중요 안내

금융 시장에서의 거래는 손실 위험을 수반합니다.
과거 백테스트 결과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.
실계좌 적용 전, 데모 계좌에서 충분한 테스트와 리스크 설정을 권장합니다.


