Adaptive Edge EA

Robot Genel Bakış: Algoritmik Ticarete İstatistiksel Bir Yaklaşım

Bu teklif sadece bir Uzman Danışman değil; uzun vadeli başarılı otomatik ticaret için kanıtlanmış bir metodolojiyi edinmekle ilgilidir. Bu kapsamlı sistem, finans piyasalarında tutarlı karlılık için size sağlam bir çerçeve sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ticaret robotunun arkasındaki temel felsefe basit ama derindir: Piyasa istatistiksel bir varlıktır ve fiyat onun toplu yansımasıdır. Fiyat hareketlerini sayısız faktörün etkilediğini kabul etsek de, temelindeki işlemlerin ve motivasyonların büyük çoğunluğu bizim için belirsiz kalmaktadır. Bu görünmeyen detayları analiz etmeye çalışmak, güvenilmez varsayımlara ve tutarsız sonuçlara yol açar.

Bunun yerine, yaklaşımımız, gizli piyasa dinamiklerini çözme ihtiyacını pragmatik bir şekilde atlar. Fiyatı, tüm görünür ve görünmez güçlerin nihai sonucu olan eksiksiz bir istatistiksel birim olarak ele alıyoruz. Bu stratejinin özü, belirli tepkilerin yüksek olasılıkla gerçekleştiğini gösteren, ideal olarak %75'i aşan bir başarı oranına sahip, fiyat verilerindeki tekrarlayan istatistiksel ortalamaları ve modelleri belirlemektir.

Robot, bu yüksek olasılıklı istatistiksel fırsatları tespit etmek için Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) kilit bir araç olarak kullanır. Tarihsel verilere dayanarak optimal seviyeleri belirler. Bu, "basit bir tahta çubuk bile doğru kullanıldığında kârlı olabilir" ilkesini somutlaştırır. Güç, aracın karmaşıklığında değil, uygulanan disiplinli ve istatistiksel olarak desteklenen metodolojidedir.

Karlılığı artırmak ve riski etkin bir şekilde yönetmek için sistem, dinamik bir "scaling in" mekanizması içerir. Bu, fiyat geçici olarak işleme karşı hareket ederse robotun mevcut pozisyonlara ekleme yapmasına olanak tanır ve giriş fiyatını stratejik olarak iyileştirir. Bu teknik, azami lot limitleri ve sağlam Zarar Durdurma emirleri ile titizlikle yönetilir, bu da düşüşlerin en aza indirilmesini ve sermayenin korunmasını sağlar.

Bu robotun başarısının kritik bir bileşeni, dinamik optimizasyon sürecidir. Piyasa koşullarının sürekli geliştiğini kabul ederek, robotun parametreleri istatistiksel avantajını korumak için düzenli olarak yeniden optimize edilir. Özellikle, M1 zaman dilimi ticareti için parametreler, son 3-4 aylık geçmiş veriler kullanılarak haftalık olarak yeniden optimize edilir. M5 zaman dilimi için yeniden optimizasyon, son 4-6 aylık veriler kullanılarak haftalık olarak gerçekleşir. M15 zaman dilimi için yeniden optimizasyon, son 8 ay ila 1 yıllık geçmiş veriler kullanılarak iki haftada bir yapılır. Bu "kayan pencere" optimizasyonu, sistemin ayarlarının her zaman mevcut piyasa ortamıyla uyumlu olmasını sağlayarak zaman içinde sürekli adaptasyonu mümkün kılar.

Optimizasyon ve Geriye Dönük Test Hakkında Önemli Not:

Potansiyel kullanıcıların bu ticaret robotunun sürekli karlılığının arkasındaki temel felsefeyi anlamaları kritik öneme sahiptir. Statik stratejilerin aksine, bu sistem sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik adaptasyon yoluyla gelişir.

Bu nedenle:

Ayar Dosyaları (Set Files) Uygulanabilir Değildir: Bu robotun gücü, parametrelerinin sık sık, trader tarafından başlatılan yeniden optimizasyonu için tasarlanmış olmasından gelir. Trader'ın optimizasyon sürecini düzenli olarak (yukarıda belirtildiği gibi haftalık veya iki haftalık olarak) çalıştırması gerekmektedir. Sabit bir "ayar dosyası" sağlamak verimsiz olacaktır, çünkü piyasa geliştikçe bu ayarlar hızla eskimeye başlayacaktır. Edindiğiniz değer, doğru kullanım için ayrıntılı bir harita ve (trader'ın robotun istatistiksel avantajını korumak için yürüttüğü) otomatik optimizasyon sürecidir, statik bir konfigürasyon değil.

Varsayılan Ayarlarla Satın Alma Öncesi Geriye Dönük Test Yanıltıcıdır: Robotun varsayılan veya başlangıç ayarlarıyla satın alma öncesi bir geriye dönük test yapmak, sürekli performansının bir göstergesi değildir. Bu varsayılan ayarlar, seçtiğiniz belirli geçmiş dönemde kârlı olmayabilir veya geçici kârlılık gösterse bile, bu stratejinin doğası gereği, avantajı korumak için bu ayarların trader tarafından düzenli olarak yeniden optimize edilmesi gerekir. Robotun tutarlı pozitif dinamikleri (gerçek zamanlı performansımızda gösterildiği gibi), statik parametrelerden değil, bu sürekli yeniden optimizasyon sürecinin doğrudan bir sonucudur.

Yatırımınız, piyasadaki istatistiksel avantajları sürekli olarak tanımlamak ve kullanmak için güçlü optimizasyon çerçevesini nasıl işleteceğinize dair bilgi ve dinamik, adaptif bir sistemdir. Bu, uzun vadeli yaşayabilirliği garanti eder ve onu geleneksel "sabit ayarlı" Uzman Danışmanlardan önemli ölçüde ayırır.


İncelemeler 5
14048788
154
14048788 2025.06.28 19:07 
 

Hi, I would like to know requires minimum balance for one pair to safe trade implement

SUYANTO_SE
217
SUYANTO_SE 2025.06.21 14:36 
 

I have bought this EA and still trying to optimize the setting as per instruction and Davit advise. Davit provided good support so far. Thank you Davit.

euiz7449
40
euiz7449 2025.06.16 08:47 
 

I have been waiting for a whole day, why haven’t I traded once?

Ronfx00
546
Ronfx00 2025.07.11 17:16 
 

Hello traders, I am really disappointed with this EA. Every time its make a small profit, there is big losses. I can't make any profits at all. I am really disappointed and discouraging. When back testing, there are huge profits, but in actual forward testing, there are continuous losses. I have running with this EA for 3 weeks with optimise good set files and yet still not profitable. Support was good but not the Expert Advisor. I strongly recommend for those who wants to purchase EA from here will need to see developers monitoring account, make sure they have Live monitoring account before you decide for yourself whether it is good or bad after a month or more, that will proof that the EA is working fine otherwise it’s useless. Small profits big losses. Not recommended at all. Thanks.

Davit Beridze
10710
Geliştiriciden yanıt Davit Beridze 2025.07.12 15:46
What can I say? :) according my own use I see opposite and not only me. I am not sure you were doing all as recommended about set files. Otherwise send me your used Set files which you used week by week in this 3 weeks and I will check the results on your own broker and show to you and anyone other interested that they were not in range of minimum 8 to 1 profit vs loss ratio. You are my only user whom I was answering same questions about all the details day by day in this 3 weeks. You will get same results as me if you will do all as recommended by me. Good Luck to you. In comments section I provide day by day and full transparent report of EA usage.
Kin Hung Chow
586
Kin Hung Chow 2025.07.02 06:55 
 

Author is very supportive and give us instruction how to use and optimize the settings... So far after using few weeks, even we can find out the pass best setting for this EA, but still cant avoid over fitting. Fortunately I just use demo account to test it and it hit SL few times, still in negative return in general. But I will keep testing it 1-2 months to see how it goes.

14048788
154
14048788 2025.06.28 19:07 
 

Hi, I would like to know requires minimum balance for one pair to safe trade implement

Davit Beridze
10710
Geliştiriciden yanıt Davit Beridze 2025.06.29 09:05
Hello Check PM
SUYANTO_SE
217
SUYANTO_SE 2025.06.21 14:36 
 

I have bought this EA and still trying to optimize the setting as per instruction and Davit advise. Davit provided good support so far. Thank you Davit.

Davit Beridze
10710
Geliştiriciden yanıt Davit Beridze 2025.06.21 15:47
Thanks if something more just PM me
euiz7449
40
euiz7449 2025.06.16 08:47 
 

I have been waiting for a whole day, why haven’t I traded once?

Davit Beridze
10710
Geliştiriciden yanıt Davit Beridze 2025.06.16 08:49
Hello Sir! thanks for the purchase! but you just didn't contact me :) Have you read the Overview to contact me after purchase? write me please
