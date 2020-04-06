CycleMind Pro
- Uzman Danışmanlar
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Sürüm: 1.195
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195), piyasayı işlem döngüleri üzerinden analiz eden profesyonel bir Expert Advisor’dır.
İşlemler yalnızca kapanışta onaylanmış RSI sinyalleriyle başlar.
Pozisyonlar döngü içinde kademeli olarak oluşturulur.
Piyasa yapısı değiştiğinde akıllı hedge mekanizması devreye girer.
Hedge, panik değil denge aracıdır.
Sıkı mesafe kuralları emir yoğunluğunu önler.
Klasik stop loss yerine gerçek marjin yönetimi kullanılır.
Money Management grafik üzerinden anlık kontrol edilebilir.
Hedef kârda tüm döngü kapatılır.
CycleMind Pro disiplinli trading demektir.