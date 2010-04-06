Smart Hybrid Grid Trading System MT5

Smart Hybrid Grid Trading System MT5, farklı piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, akıllı ve dengeli bir otomatik işlem sistemidir.

Strateji, fiyat hareketlerini analiz eder ve işlemleri yapılandırılmış bir şekilde oluşturur; bu sayede hem yatay hem de trend piyasalarda fırsatları değerlendirebilir.

Sistem, düzenli işlem döngüleri ve kontrollü emir yönetimi ile çalışarak işlem sürecinin tamamında kontrol sağlar.

Limit ve Stop emirlerini destekleyerek yatırımcıya esnek kullanım imkânı sunar.

Önceden tanımlanmış risk ve kâr yönetimi kuralları sayesinde istikrarlı bir işlem yaklaşımı sağlar.


