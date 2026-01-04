Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Bu strateji, farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanmış akıllı ve dengeli bir işlem konseptine dayanmaktadır.

Yatay ve trend piyasalarında disiplinli bir uygulama ile fırsatları yakalamayı hedefler.

Sistem, yapılandırılmış emir yönetimi ve tamamen kontrol edilen işlem döngüleri ile çalışır.

Risk maruziyeti, önceden tanımlanmış limitler ve kâr yönetimi kurallarıyla sıkı şekilde kontrol altında tutulur.

Sistematik ve tutarlı bir işlem yaklaşımı arayan yatırımcılar için uygundur.