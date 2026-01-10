HyperGal Alpha mt5
- Uzman Danışmanlar
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Sürüm: 1.8
- Etkinleştirmeler: 5
HyperGal Alpha, Hyper Martingale stratejilerini teknik ve kontrollü bir şekilde yönetmek için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem sistemidir.
Hareketli ortalamalara dayalı trend filtreleri kullanarak rastgele işlemleri azaltır.
Trend içinde kademeli ve yapılandırılmış bir grid sistemi uygular.
Lot çarpanı maksimum seviye sayısı ile sınırlandırılmıştır.
Karlar basket seviyesinde kapatılır.
Tüm işlemler mum kapanışında gerçekleştirilir.
MetaTrader 5 platformu için özel olarak geliştirilmiştir.