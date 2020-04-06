CycleMind Pro
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- 버전: 1.195
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195)는 시장을 단순한 방향이 아닌 거래 사이클로 해석하는 전문 EA입니다.
RSI 신호가 캔들 종료 시점에 확정될 때만 거래를 시작합니다.
각 사이클 내에서 포지션은 단계적이고 계산된 방식으로 구성됩니다.
시장 구조가 변화하면 시스템은 전략적 헤징(Hedging) 을 적용합니다.
이 헤징은 위기 대응이 아닌 균형 조절을 위한 도구입니다.
급격한 변동성을 흡수하고 사이클의 안정성을 유지합니다.
엄격한 거리 규칙으로 주문 과밀을 방지합니다.
전통적인 스탑로스 대신 실제 마진 기반 리스크 관리를 사용합니다.
머니 매니지먼트는 차트 버튼으로 즉시 제어할 수 있습니다.
목표 수익에 도달하면 모든 거래는 자동으로 종료됩니다.
CycleMind Pro는 변동성이 높은 시장 환경에 특히 적합합니다.
시스템은 단기 수익보다 장기적인 안정성을 우선합니다.
트레이더에게 더 높은 수준의 리스크 통제 능력을 제공합니다.