Rsi Thunder MT4
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
RSI Thunder, yüksek doğruluklu sinyaller arayan yatırımcılar için geliştirilmiş akıllı bir trading göstergesidir. Sinyaller yalnızca mum kapanışından sonra üretilir ve repaint tamamen engellenir. RSI, EMA, ADX ve ATR göstergeleri SMA40 trend filtresiyle birlikte kullanılır. Gösterge son beş mumluk fiyat yapısını analiz eder ve yalnızca güçlü piyasa koşullarında sinyal verir. Alım ve satım sinyalleri oklarla gösterilir ve ATR tabanlı otomatik Take Profit seviyesi sunar.