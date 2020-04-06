CycleMind Pro
- エキスパート
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- バージョン: 1.195
- アクティベーション: 5
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) は、市場を単なる方向ではなく「取引サイクル」として理解するプロフェッショナルEAです。
RSIが確定したローソク足のクローズのみを使用し、精度の高いエントリーを実現します。
各サイクル内では、ポジションは段階的かつ計算されたレイヤーで構築されます。
市場構造が変化した場合、システムは 戦略的ヘッジ を用いてリスクを再調整します。
このヘッジは緊急対応ではなく、計画的なバランス手段として使用されます。
急激なボラティリティを吸収し、サイクルの安定性を保ちます。
厳格な距離ルールにより、注文の集中や衝突を防止します。
従来のストップロスには依存せず、実際のマージン管理でリスクを制御します。
マネーマネジメントはチャート上のボタンで即時制御可能です。
CycleMind Pro は、感情ではなく論理で取引するための高度なシステムです。