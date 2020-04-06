CycleMind Pro
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versão: 1.195
- Ativações: 5
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) é um Expert Advisor profissional baseado em ciclos inteligentes de mercado.
As entradas ocorrem apenas após sinais RSI confirmados no fechamento da vela.
As posições são construídas gradualmente dentro de cada ciclo.
Quando o mercado muda, o sistema utiliza hedging inteligente para balancear a exposição.
O hedging é usado de forma estratégica e controlada.
Regras rígidas de distância evitam congestionamento de ordens.
Não depende de stop loss tradicional, mas de gestão de margem.
Possui Money Management avançado com controle direto no gráfico.
O ciclo é encerrado automaticamente ao atingir o lucro alvo.
CycleMind Pro representa trading disciplinado e profissional.