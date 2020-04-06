CycleMind Pro

CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) é um Expert Advisor profissional baseado em ciclos inteligentes de mercado.
As entradas ocorrem apenas após sinais RSI confirmados no fechamento da vela.
As posições são construídas gradualmente dentro de cada ciclo.
Quando o mercado muda, o sistema utiliza hedging inteligente para balancear a exposição.
O hedging é usado de forma estratégica e controlada.
Regras rígidas de distância evitam congestionamento de ordens.
Não depende de stop loss tradicional, mas de gestão de margem.
Possui Money Management avançado com controle direto no gráfico.
O ciclo é encerrado automaticamente ao atingir o lucro alvo.
CycleMind Pro representa trading disciplinado e profissional.


Produtos recomendados
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
EA Golden Cat MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping at night. The EA is based on a complex trading system at night. The essence of the Adviser's strategy boils down to the fact that the expert determines the calmer moments on the chart using complex mathematical calculations and then if there are good moments to enter the market, the adviser opens pending orders. The EA uses complex algorithms to recognize Trend and Flat situations on the charts. The EA automatically adjusts GMT for each broker (not for the strategy tes
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
O especialista HERMES é um robô para Meta Trader com objetivos de trabalhar com tendência e estratégias próprias do robô. TENHA HERMES GOLD PRO GRATUITAMENTE INSTALADO E OPERANDO EM SUA CONTA, ME MANDE MENSAGEM NO PRIVADO. RECOMENDAÇÃO DE USO TIMEFRAME: H1 HERMES foi desenvolvido para trabalhar no metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES é um Expert de longo prazo em SCALPING assertivos, e então, ele pode ficar 1,2,3 dias sem operar, dependendo do valor do seu "risco (configuração", mas, não se
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
O robô usa a estratégia de negociação de quebrar as linhas do indicador Bollinger Bands. A essência dessa estratégia está na análise constante das linhas do indicador e na busca dos pontos de fuga mais eficazes para suas linhas. Quando o preço rompe a linha indicadora em uma das direções, o robô abre uma negociação naquela direção e começa a segui-la. Mas o robô não abre negociações toda vez que as linhas indicadoras são quebradas, mas apenas nos locais onde ele considera ser o mais eficaz. Est
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT4 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare!  The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experts
Discover Smart, Professional Trading with Tabow 3.1 Tabow 3.1 is a precision-built expert advisor (EA) designed to help traders identify potential tops and bottoms using the Awesome Oscillator . It executes trades only when specific conditions are met—based on threshold values, threshold changes, and a set of additional criteria—to deliver high-quality trade setups. The EA places one trade at a time and incorporates carefully tuned Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms for consistent ri
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experts
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
B4N1 New Wave
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
4.56 (50)
Experts
Descubra nosso Consultor Especialista Multimoeda para o Metatrader 4, conhecido como New Wave. Essa inovadora ferramenta de negociação utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina, redes neurais e padrões de MACD para prever com precisão os movimentos do mercado no período de tempo de sua escolha. É essencial testar essa estratégia no testador de estratégias e em uma conta de demonstração para analisar o desempenho e ajustar as configurações de acordo com suas necessidades. Recursos P
FREE
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Experts
"ANTI SCALPING TRADER EA" - é um sistema avançado de negociação automática baseado nas mais recentes pesquisas de ação do preço! Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 14 arquivos Set_file disponíveis! Baixe os arquivos Set_file do EA para teste e negociação: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file GBPU
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Forex Martingale Multi M4
Kenneth Parling
Experts
Introdução O especialista Forex Martingale Multi M4 para Meta trader 4 é um algoritmo baseado em martingale equipado com sinais de negociação baseados no modelo de preços de sobrecompra/sobrevenda do Índice de Força Relativa. A segurança é uma obrigação para um algoritmo de martingale, a fim de combater uma destruição completa da melhor maneira possível e, claro, isso está incluído. É importante ressaltar e que o usuário entenda que o uso do martingale não é totalmente isento de riscos e deve se
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
Bar Boss   O Expert   Advisor usa o indicador FletBoxPush para analisar o mercado e determinar os sinais de negociação. O indicador é integrado ao Expert Advisor e sua instalação adicional no gráfico não é necessária. A negociação ocorre no rompimento dos níveis definidos como os limites do apartamento. Limitação de perdas é usada. Descrição das configurações do consultor TimeFrames - período do gráfico, configuração para o indicador color - a cor da área de preço definida como plana, configura
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Experts
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Experts
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +285% profit, 18% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/members/
JumpLump
Olga Zhdanova
Experts
Um ótimo complemento para seu portfólio lucrativo de consultores especializados. A estratégia é baseada em um algoritmo para romper os níveis construídos por um determinado período de tempo. O EA tem um StopLoss fixo, que permite que você mantenha o rebaixamento mínimo. Testado em todos os ticks usando o Tick Data Suite, com as condições reais de negociação mais próximas possíveis, assista ao vídeo. Preço para os primeiros 10 compradores $ 75 (imploro que publique seus relatórios nos comentári
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
Experts
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific Max H
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
MMM ADX and SAR
Andre Tavares
Experts
MMM ADX & SAR strategy: As requested by some experienced traders, this EA's strategy uses its 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength, a parabolic SAR to help and confirm the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate a good and strong trend direction, avoiding sud
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
PA Dog
Chi Hi Wu
Experts
PA Dog  use mainly price action to open and close orders. No indicator is used. The most advance enter and quit strategy is created with real trading experience to adapt most market situation. It is very easy to setup with no much knowledge. You can just start with default set to trade EURUSD instantly. The strategy is well tuned to apply for long time running for most major currency pair. No Grid No Martingale No Hedging No Arbitrage It is advised to use a VPS with low latency and a low spread
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Vikopo Value Gaps MT4
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/114436 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a f
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experts
O Big Bank pode perder NÃO É APENAS SUA EA MÉDIA Provou ser um assistente lucrativo na conta ao vivo, é basicamente um trader profissional à sua disposição Aqui está o que faz com que este EA se destaque do resto do produto aqui: 1. Uma gestão precisa do dinheiro: você pode contar os bits manualmente, gastar 10 minutos em um único par, apenas para perceber que a oportunidade passou ou que nem vale a pena negociar 2. Este não é um mero scalper, em que sua margem se restringe a 20 ou até 10
Os compradores deste produto também adquirem
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>>   https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendente
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Live Signal Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualizaç
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços. Principais características: O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continua
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5 O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço. O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quand
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Mais do autor
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Esta estratégia é baseada em um conceito de trading inteligente e equilibrado, projetado para se adaptar a diferentes condições de mercado. Ela busca capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendências, com execução disciplinada. O sistema opera com gerenciamento estruturado de ordens e ciclos de negociação totalmente controlados. A exposição ao risco é mantida sob controle rigoroso por meio de limites predefinidos e regras de gestão de lucros. É adequada para traders que pro
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha é um sistema de negociação automatizado profissional projetado para gerenciar estratégias Hyper Martingale de forma controlada e técnica. O sistema utiliza filtragem de tendência com médias móveis para reduzir negociações aleatórias e operar apenas na direção da tendência predominante. Aplica um mecanismo de grid estruturado e gradual com o objetivo de aproveitar correções naturais de preço dentro da tendência. A multiplicação de lotes é limitada por um número máximo de níveis cla
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário