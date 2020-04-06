CycleMind Pro

CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) è un Expert Advisor professionale basato su cicli di trading intelligenti.
Opera solo dopo segnali RSI confermati alla chiusura della candela.
Le posizioni vengono costruite gradualmente all’interno del ciclo.
Quando il mercato cambia, utilizza hedging intelligente per bilanciare il rischio.
L’hedging è una scelta strategica, non una reazione d’emergenza.
Regole di distanza rigorose evitano sovrapposizioni di ordini.
Nessuno stop loss tradizionale, ma controllo reale del margine.
Money Management avanzato controllabile dal grafico.
Il ciclo si chiude automaticamente al target di profitto.
CycleMind Pro è trading consapevole.


