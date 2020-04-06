CycleMind Pro

CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) est un Expert Advisor professionnel basé sur une logique de cycles de marché.
Les entrées se font uniquement après confirmation RSI à la clôture.
Les positions sont construites progressivement et intelligemment.
En cas de changement de marché, un hedging stratégique est utilisé.
Le hedging sert à équilibrer l’exposition, pas à paniquer.
Des règles strictes de distance protègent les ordres.
Pas de stop loss classique, mais une gestion réelle du risque par la marge.
Money Management contrôlable directement depuis le graphique.
Toutes les positions se ferment au profit cible atteint.
CycleMind Pro incarne le trading discipliné.


Produits recommandés
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
EA Golden Cat MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping at night. The EA is based on a complex trading system at night. The essence of the Adviser's strategy boils down to the fact that the expert determines the calmer moments on the chart using complex mathematical calculations and then if there are good moments to enter the market, the adviser opens pending orders. The EA uses complex algorithms to recognize Trend and Flat situations on the charts. The EA automatically adjusts GMT for each broker (not for the strategy tes
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste HERMES est un robot pour Meta Trader dont l'objectif est de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ HERMES GOLD PRO INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. RECOMMANDATION D'UTILISATION SUR LA PÉRIODE : H1 HERMES a été développé pour fonctionner sur le métal américain XAUUSD (GOLD). HERMES est un Expert de longue date en SCALPING assertif, et ainsi, il peut rester 1,2,3 jours sans trader, selon la valeu
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT4 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare!  The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experts
Découvrez un trading intelligent et professionnel avec Tabow 3.1 Tabow 3.1 est un expert advisor (EA) de précision conçu pour aider les traders à identifier les sommets et creux potentiels à l’aide de l’indicateur Awesome Oscillator. Il n’exécute des ordres que lorsque certaines conditions sont réunies—basées sur des seuils, des changements de seuils et d'autres critères avancés—pour proposer des opportunités de trading de qualité. L’EA n’ouvre qu’un seul trade à la fois et utilise des mécanism
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experts
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
B4N1 New Wave
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
4.56 (50)
Experts
Découvrez notre Expert Consultant Multidevises pour Metatrader 4, connu sous le nom de New Wave. Cet outil de trading innovant utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique, des réseaux neuronaux et des motifs MACD pour prédire avec précision les mouvements du marché dans la plage de temps de votre choix. Il est essentiel de tester cette stratégie dans le testeur de stratégie et sur un compte de démonstration pour analyser les performances et ajuster les paramètres en fonction de
FREE
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Experts
« ANTI SCALPING TRADER EA » est un système de trading automatique avancé, basé sur les dernières analyses de l'action des prix ! Cet Expert Advisor est un outil « paramétrable et sans souci » qui gère tout pour vous ! 14 fichiers de configuration sont disponibles ! Téléchargez les fichiers de configuration de l'EA pour tester et trader : XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_fi
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Forex Martingale Multi M4
Kenneth Parling
Experts
Introduction L'expert Forex Martingale Multi M4 pour Meta trader 4 est un algorithme basé sur la martingale équipé de signaux de trading basés sur le modèle de prix de surachat/survente de l'indice de force relative. La sécurité est indispensable pour un algorithme de martingale afin de contrer un effacement complet de la meilleure façon possible, et bien sûr, cela est inclus. Il est important de souligner et que l'utilisateur comprend que l'utilisation de la martingale n'est pas totalement sans
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Experts
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Experts
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +285% profit, 18% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/members/
JumpLump
Olga Zhdanova
Experts
A great addition to your lucrative portfolio of expert advisors. The strategy is based on an algorithm for breaking through the built levels for a certain period of time. The EA has a fixed StopLoss, which allows you to keep the minimum drawdown. Tested on all ticks using the Tick Data Suite , with the closest possible real trading conditions, watch the video. Price for the first 10 buyers $ 75 (I beg you to post your reports in the comments) Recommendations: Good ECN broker with low spread.
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
Experts
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific Max H
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
MMM ADX and SAR
Andre Tavares
Experts
MMM ADX & SAR strategy: As requested by some experienced traders, this EA's strategy uses its 2 built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time, there is an ADX indicator and you may choose its signal's strength, a parabolic SAR to help and confirm the trends and a MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate a good and strong trend direction, avoiding sud
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
PA Dog
Chi Hi Wu
Experts
PA Dog  use mainly price action to open and close orders. No indicator is used. The most advance enter and quit strategy is created with real trading experience to adapt most market situation. It is very easy to setup with no much knowledge. You can just start with default set to trade EURUSD instantly. The strategy is well tuned to apply for long time running for most major currency pair. No Grid No Martingale No Hedging No Arbitrage It is advised to use a VPS with low latency and a low spread
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Vikopo Value Gaps MT4
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/114436 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a f
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Experts
A comprehensive EA that with real results. Big Banks Can Lose IS NOT JUST YOUR AVERAGE EA Has Proven To Be a Profitable Assistant in the live account, It's basically a PRO Trader At your Disposal Here's What Makes this EA Stands Out From The Rest of the product here: 1. An accurate money management: You can count the bits manually, Spend 10 minutes in a single pair, Just to realize that the opportunity has passed, or is not even worth to trade 2. This is not a mere scalper, where your marg
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Présentation de One Gold EA, un robot de trading sophistiqué pour l'or sur la plateforme Meta Trader, développé pour aider les traders à effectuer des analyses de marché avancées. Notre technologie exclusive exploite les réseaux neuronaux et les algorithmes basés sur les données pour analyser les données historiques et en temps réel du marché de l'or, fournissant des informations qui peuvent aider à la prise de décision. Contrairement aux stratégies manuelles traditionnelles, One Gold EA fonctio
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Live Signal Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 1/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Plus de l'auteur
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Cette stratégie repose sur un concept de trading intelligent et équilibré, conçu pour s’adapter à différentes conditions de marché. Elle vise à exploiter des opportunités aussi bien en marché en range qu’en tendance, avec une exécution disciplinée. Le système fonctionne avec une gestion structurée des ordres et des cycles de trading entièrement contrôlés. L’exposition au risque est strictement maîtrisée grâce à des limites prédéfinies et des règles de gestion des profits. Elle convient aux trad
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha est un système de trading automatisé professionnel conçu pour gérer les stratégies Hyper Martingale de manière contrôlée et technique. Le système utilise un filtrage de tendance basé sur des moyennes mobiles afin de réduire le trading aléatoire et de n’entrer que dans le sens de la tendance dominante. Il applique un mécanisme de grid structuré et progressif visant à exploiter les corrections naturelles des prix au sein de la tendance. La multiplication des lots est limitée par un
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis