CycleMind Pro
- Experts
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Version: 1.195
- Activations: 5
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) est un Expert Advisor professionnel basé sur une logique de cycles de marché.
Les entrées se font uniquement après confirmation RSI à la clôture.
Les positions sont construites progressivement et intelligemment.
En cas de changement de marché, un hedging stratégique est utilisé.
Le hedging sert à équilibrer l’exposition, pas à paniquer.
Des règles strictes de distance protègent les ordres.
Pas de stop loss classique, mais une gestion réelle du risque par la marge.
Money Management contrôlable directement depuis le graphique.
Toutes les positions se ferment au profit cible atteint.
CycleMind Pro incarne le trading discipliné.