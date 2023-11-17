Close Manager MT4 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 4 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar arasında favori. Kullanıcılar, manuel işlem yönetimi süresinde %30-50 azalma ve risk kontrolünde iyileşme bildirmiş, birçok kişi disiplinli çıkış kurallarına bağlı kalarak kârlılığın arttığını belirtmiştir. Close Manager MT4, sürekli izleme olmadan risk yönetimini ve çıkış verimliliğini optimize etmek isteyen traderlar için idealdir ve hem yeni başlayanları hem de deneyimli traderları çeşitli işlem stratejilerinde destekler.

Close Manager MT4, kâr/kayıp miktarlarına (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10), yüzdelere (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0), mum sayısına (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0), düşüş limitlerine (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: %30, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) ve günlük işlem sınırlarına (MAX_TRADES_PER_DAY: 5) dayalı olarak işlemleri otomatik kapatma için sağlam özelleştirilebilir parametreler sunar. Disiplinli işlem için günlük, haftalık ve aylık stop/hedef seviyelerini (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: hepsi varsayılan olarak 0) destekler. Özellikler arasında manuel/EA işlem yönetimi için sihirli numara filtreleme (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true), belirli bir süre (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 saniye) veya mum sayısı (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) sonrası bekleyen emirlerin silinmesi ve gerçek zamanlı izleme için özelleştirilebilir bir pano (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50, TEXT_SIZE_PCT: 1.3) bulunur. Hafif MQL4 kodu akıcı performans sağlar, hata ayıklama için log kaydı (SHOW_LOGS: false) ve güvenilir geri test için yeniden boyama yapmama özelliği sunar.

Ana Özellikler

Otomatik İşlem Kapatma: Kâr/kayıp miktarları, yüzdeler, mum sayısı, düşüşler veya işlem sıklığı gibi çeşitli kriterlere dayanarak manuel veya EA tarafından açılan işlemleri kapatır, disiplinli çıkışları garanti eder.

Kâr ve Kayıp Yönetimi: Otomatik kâr alma veya kayıp sınırlama için sabit (PROFIT_AMOUNT: 0, LOSS_AMOUNT: 10) veya yüzde bazlı (PROFIT_PERCENT: 0, LOSS_PERCENT: 0) eşikler belirler.

Mum Tabanlı Kapatma: Zaman tabanlı çıkış stratejileri için belirli bir mum sayısından sonra (CLOSE_AFTER_N_CANDLE: 0) işlemleri otomatik olarak kapatır.

Düşüş Kontrolü: Sermayeyi korumak ve eşiklere ulaşıldığında ticareti durdurmak için maksimum düşüş limitleri (MAX_DRAWDOWN_PERCENT: %30, MAX_DRAWDOWN_AMOUNT: 10) uygular.

İşlem Sıklığı Sınırları: Pozisyon yönetimini ve işlem disiplinini sürdürmek için günlük işlemleri (MAX_TRADES_PER_DAY: 5) sınırlar.

Periyodik Hedefler/Stoplar: Yapılandırılmış risk yönetimi için günlük, haftalık ve aylık stop/hedef seviyeleri (DAILY_STOP, DAILY_TARGET, WEEKLY_STOP, WEEKLY_TARGET, MONTHLY_STOP, MONTHLY_TARGET: hepsi 0) tanımlar.

Sihirli Numara Desteği: Manuel veya otomatik işlem sistemleriyle uyumluluk için sihirli numara (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true) ile işlemleri filtreler.

Bekleyen Emir Yönetimi: Eski emirleri önlemek için belirlenen süre (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER: 200 saniye) veya mum sayısı (DELETE_PENDING_ORDER_AFTER_BARS: 5) sonrası bekleyen emirleri siler.

Özelleştirilebilir Pano: İşlem metriklerini ayarlanabilir panel boyutu (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 50) ve renklerle (TITLE_COLOR: clrYellow, LABEL_COLOR: clrSkyBlue, VALUE_COLOR: clrWhite) göstererek sezgisel izleme sağlar.

Verimli Tasarım: Hafif MQL4 kodu, MT4’te akıcı performans sağlar, hata ayıklama için log kaydı (SHOW_LOGS: false) ve güvenilir geri test için yeniden boyama yapmama özelliği sunar.

Close Manager MT4, hassas ve otomatik işlem kapatma arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; dinamik piyasalarda risk yönetimi ve çıkış verimliliğini artırır. Canlı kullanımdan önce işlem stratejinize uygun olduğundan emin olmak için bir demo hesabında iyice test edin.

