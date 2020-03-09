製品概要 Ai Stardust – GOLD FARM Project is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across 10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With 50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single machine could never achieve. 製品説明 トレーディングはしばしば不確実性の領域と捉えられ、正当なビジネスチャンスと捉える人もいれば、隠れたギャンブルと軽視する人もいます。しかし、実際には、市場参加者のうち生き残り、安定した利益を上げられるのはごく一部です。AIスターダストは、人間の洞察力とAIを融合させた画期的なソリューションとして登場しました。 AIがアルゴリズム分析とソフトウェア作成者として50%貢献し、真に 箱から出して 従来のエキスパートアドバイザーの限界をはるかに超えています。 ゴールドファーム 単なるEAではなく、ミニチュアファンド運用会社のように機能するように設計されたシステムです。 10個の独立したアカウント 各アカウントは同時に稼働し、独自の戦略を持つプロのトレーダーとして機能しますが、全体として分散化されたポートフォリオを形成します。この構造により、複数の執行パスにリスクが分散され、単一のマシンに依存する場合と比較して、絶好の機会を捉える可能性が大幅に高まります。 GOLD FARMの真の強みは、 莫大な確率 並行運用を通じて。運用口座の数が増えれば増えるほど、ボラティリティの高い市場環境下でも、正確なエントリーポイントを特定できる可能性が高まります。このアプローチは、利益の可能性を高めるだけでなく、損失をトレード過程の一部として受け入れ、同時に回復への準備を整えるトレーダーの規律を養います。 このプロジェクトにおいて、AIは極めて重要な役割を果たします。AIは単なるデータ処理者ではなく、人間のトレーダーが思いつかないような戦略を生み出すソフトウェア開発者でもあります。AIはグローバルな金融データと適応型モデリングを活用することで、GOLD FARM内の各アカウントが独自の特性を持つようにし、真に効果的で堅牢な分散投資を実現します。

この商品は、セント口座からリアルポートフォリオまで、幅広い選択肢を提供し、少額から高額まで、あらゆるトレーダーが様々な投資を試すことができます。その基本原則は、規律を身につけ、損失をトレードプロセスの一部として受け入れ、ボラティリティから生まれるリバウンドや市場の好機を活用することです。 GOLD FARMの主な特徴: 10個の独立したアカウント 並行して運用することで、複数の市場の観点から機会を生み出します。

、小額の預金から大規模なポートフォリオまでの実験が可能になります。 現実的なアプローチ：利益を追い求めるだけでなく、損失に耐える回復力を養うこと。 アイ・スターダスト – GOLD FARMプロジェクトは、現代の取引を率直に反映しています。 巨大な金儲けマシン 心構え、資本、そして規律を備え、ボラティリティが味方にも敵にもなり得ることを認識した上で、準備を整えた人々のためのプラットフォームです。AIを共同開発者として迎えたGOLD FARMは、ウォール街の高層オフィスにいなくても、まるで自分自身がファンドマネージャーになったかのような感覚を提供します。しかも、その戦略はエリートレベルで現代的であり、真に 箱から出してすぐに使えます。

閉会の辞 個人的なテストなしに戦略は完成しません。GOLD FARMはフレームワークを提供しますが、最終的な結果は、設定を自分の取引スタイルに合わせてどのように調整するかによって決まります。 今すぐダウンロードして、独自のバックテストを実行し、ポートフォリオに最適な構成を見つけてください。 そうすることで、単に EA を使用するのではなく、個人ファンドマネージャーとしてのアイデンティティを反映したシステムを構築することになります。

Attention: For members, when using the "Ai Stardust GOLD FARM Project" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions.



Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot for free during the contract period, for a maximum period of 1 year. ---