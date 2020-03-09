AI Stardust GOLD Farm Project

“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!”

제품 요약

Ai Stardust – GOLD FARM Project  is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across  10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With  50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single machine could never achieve.

제품 설명

트레이딩은 종종 불확실성의 영역으로 인식되며, 어떤 이들은 이를 합법적인 사업 기회로 보는 반면, 다른 이들은 위장된 도박으로 치부합니다. 하지만 실제로 시장 참여자 중 극소수만이 살아남아 꾸준한 수익을 올립니다. AI 스타더스트는 인간의 통찰력과 기술을 결합한 획기적인 솔루션으로 등장했습니다.   AI가 알고리즘 분석 및 소프트웨어 개발에 50% 기여하여 진정으로 뛰어난 제품을 만들어냈습니다.   상자에서 꺼낸   기존의 전문가 자문 도구의 한계를 훨씬 뛰어넘는 수준입니다.

골드 팜   EA는 단순한 EA가 아니라, 소규모 펀드 운용 회사처럼 작동하도록 설계된 시스템입니다.   10개의 자율 계정   동시에 운영되는 각 계정은 고유한 전략을 가진 전문 트레이더처럼 기능하지만, 전체적으로는 분산된 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 구조는 위험을 여러 실행 경로에 분산시켜 단일 기기에 의존하는 것보다 훨씬 더 높은 확률로 성공적인 기회를 포착할 수 있도록 합니다.

GOLD FARM의 진정한 강점은 수익을 창출하는 능력에 있습니다.   엄청난 확률   병렬 운영을 통해 가능합니다. 더 많은 계정을 운영할수록 변동성이 큰 시장 상황에서도 정확한 진입 시점을 파악할 가능성이 높아집니다. 이러한 접근 방식은 수익 잠재력을 높일 뿐만 아니라 손실을 감수하는 투자 습관을 기르고 반등할 준비를 갖추도록 도와줍니다.

AI는 이 프로젝트에서 핵심적인 역할을 합니다. 단순히 데이터를 처리하는 데 그치지 않고, 인간 투자자가 결코 생각해낼 수 없는 전략을 만들어낼 수 있는 소프트웨어 개발자이기도 합니다. AI는 글로벌 금융 데이터와 적응형 모델링을 활용하여 GOLD FARM 내 각 계좌가 고유한 특성을 갖도록 보장함으로써, 효과적이고 견고한 분산 투자를 실현합니다.

이 상품은 소액 계좌부터 실제 포트폴리오까지 다양한 규모의 투자자에게 유연성을 제공하여 자본 규모에 관계없이 실험적인 투자를 가능하게 합니다. 핵심 원칙은 투자 습관을 형성하고, 손실을 투자 과정의 일부로 받아들이며, 변동성에서 발생하는 반등과 시장의 황금 같은 순간을 활용하는 것입니다.

GOLD FARM의 주요 특징:

  • 10개의 자율 계정   병렬적으로 운영되면서 다양한 시장 관점에서 기회를 창출합니다.
  • 위험 분산   펀드 매니저와 마찬가지로 손실과 반등 가능성을 균형 있게 고려합니다.
  • 대규모 확률 엔진   이는 작동 중인 기계의 수가 늘어날수록 증가하여 금을 찾을 가능성을 높여줍니다.
  • 50%는 AI 기반으로 작동하며 , 알고리즘 분석과 기존 사고방식을 뛰어넘는 혁신적인 전략을 제공합니다.
  • 소액 예치금부터 대규모 포트폴리오까지 다양한 규모의 실험을 가능하게 하는 유연한 센트 단위부터 실질 단위 계좌 조정 기능을 제공합니다 .
  • 현실적인 접근 방식 : 단순히 이익만을 쫓는 것이 아니라 손실을 견딜 수 있는 회복력을 기르는 것.

Ai Stardust – GOLD FARM 프로젝트는 현대 거래의 솔직한 모습을 반영합니다.   엄청난 돈벌이 기계   정신적, 자본, 그리고 규율을 갖춘 투자자라면 변동성을 아군이자 적으로 인식해야 합니다. AI를 공동 개발자로 활용하는 GOLD FARM은 월스트리트의 고층 빌딩 사무실 없이도 마치 자신만의 펀드 매니저가 된 듯한 느낌을 선사하며, 엘리트 수준의 현대적이고 진정한 투자 전략을 제공합니다.   상자에서 꺼내서 .

마무리 발언

어떤 전략이든 개인적인 테스트 없이는 완벽할 수 없습니다. GOLD FARM은 기본적인 틀을 제공하지만, 최종 결과는 여러분이 자신의 거래 스타일에 맞게 설정을 어떻게 조정하느냐에 달려 있습니다.   지금 다운로드하고, 직접 백테스트를 실행하여 포트폴리오에 가장 적합한 구성을 찾아보세요.   이렇게 함으로써 여러분은 단순히 EA를 사용하는 것이 아니라, 개인 펀드 매니저로서의 정체성을 반영하는 시스템을 구축하는 것입니다.

Attention:  For members, when using the "Ai Stardust GOLD FARM Project" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions.  ---

Additional extras: The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot for free during the contract period, for a maximum period of 1 year.
추천 제품
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Neural Average
Vladislav Filippov
Experts
Neural Average is a fully automated trading advisor. In addition to the scalping algorithm, the system for monitoring the market through the volumes and coefficients of oscillations and filtering the opening of transactions through custom macros - determinants, a neural network emulator is also integrated into the software basis of this advisor. The above structure allows you to effectively filter the flow of potential deals based on the relevance of the context and conjuncture, as well as by t
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experts
NeveScalping is a Scalping Trading and Intraday Trading. NeverScalping uses predictions and predictions using artificial intelligence algorithms. In this way, the professional higher law has lost its luck. EURUSD does a practical, historically important job. Download the demo yourself. My tests were 90 days of accuracy, actual spread, extra slip and high visibility date of actual ticks. The recommendations are as follows optimized   for the   EUR / USD's D1 chart.   There are no other compone
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management
Hedging Be Win
Samir Arman
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the greater
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Experts
Live Result:  https://www.mql5.com/en/signals/1924716 Download set file for EURUSD Trend Rider Pro V2 is a trading robot that works on all forex pair and helps you trade automatically. It is uniquely coded to manage your forex investments and optimize the best result from the complexities of the forex market. Whether you’re just getting started or are a full-time trader, Trend Rider Pro V2 is the perfect choice for optimized growth and verifiable result. This EA utilizes a sophisticated combinat
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Power Plus XAU/USD - Professional Expert Advisor Overview Power Plus XAU/USD is an advanced Expert Advisor specifically designed for trading the XAU/USD (Gold) pair on MetaTrader 4. It combines the precision of the RSI (Relative Strength Index) indicator with the directional strength of the ADX (Average Directional Index) to identify high-probability trading opportunities in the gold market. This EA utilizes a highly optimized mean-reversion strategy, leveraging overbought and oversold l
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — 최첨단 트레이딩 솔루션으로 재정적 자유와 최고 수준의 거래를 실현하세요 저는 모든 트레이더의 목표와 과제에 관계없이 그들의 요구를 충족시킬 수 있는 독보적인 거래 솔루션을 만들고자 했습니다. 핵심 아이디어는 머신러닝과 고급 거래 기법을 결합하여 시너지 효과를 극대화하는 것이었습니다. 이 시스템은 1~2개월 만에 소액 자금을 빠르게 성장시키는 데도 적합하며, 수년에 걸친 장기 투자에도 완벽하게 대응할 수 있습니다. 제품에 대해 더 자세히 알아보실 수 있는 링크 다음과 같은 경우: 구매 전 문의 또는 구매 후 지원 및 도움을 받고 싶으신 경우 무료로 체험해 보고 싶으신 경우 가장 보수적인 접근 방식으로 실계좌 거래를 위한 .SET 파일이 필요하신 경우 제 Telegram 커뮤니티에 참여하고 싶으신 경우 (질문하거나 이미 제품을 구매한 다른 사용자들과 소통 가능) 보수적 전략 기반 거래 모니터링을 확인하고 싶으신 경우 MetaTrader 5 전용 동일 버전이 필요
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experts
AI TRADING SYSTEM for MT4 - 당신의 궁극적인 AI 구동 이익 기계! AI TRADING SYSTEM 으로 거래의 미래를 해방하십시오. 이것은 최첨단 전문가 어드바이저(EA)로, 강력한 AI 구동 전략을 사용하여 모든 통화 쌍의 이익을 극대화합니다. 다양성을 위해 설계되었지만, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY와 같은 주요 쌍 에서 뛰어난 성능 을 발휘하여 시장에서 앞서 나갈 수 있습니다. AI TRADING SYSTEM 에는 두 가지 별개의 거래 모드 가 있어 거래 스타일과 수익 목표에 맞게 조정할 수 있습니다. BACIS 모드 - 최소한의 위험으로 꾸준하고 안정적인 이익을 위해 균형 잡힌 접근 방식을 찾는 거래자에게 완벽합니다. TURBO 모드 - 공격적인 고수익 전략으로 이익을 높이고 싶은 사람들에게 이상적이며, 시장 모멘텀을 포착하는 데 적합합니다. 주요 기능: 사용자 정의 설정 : 수익 실현(TP), 손절(SL), 로트 크기 및 마틴게일 옵션
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Experts
EA works with none of the technical indicators.   It waits for the trend and trade accordingly. No standard indicators. No grid trading. No arbitrage. No curve fitting according to back-test results No Hedge   Very low Stop Loss Ratio  Tested with 99.90% data Modelling quality. Can work with even $30 USD Recommendations : Developed for M1, EURUSD ECN Broker with 5 points Settings Spread: Need to be as low as possible. Trailing Status: trailing stop usage option Trailing stop: Pips to allow trail
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Smart Trade
Phong Vu
Experts
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experts
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Broker
Andrey Spiridonov
Experts
Broker Broker is a self-taught advisor. The algorithm of this adviser is constantly adjusting to the trading dynamics of the market. Advisor has a minimum number of parameters, which facilitates the work of beginners in the foreign exchange market. Advisor Benefits works on any time period works with any trade symbol no parameters that need optimization on each transaction, the adviser learns and adjusts to the current trading situation Advisor Parameters lot_persent = 10 - the volume of a trad
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
제작자의 제품 더 보기
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 We are looking for       숙련된 사냥꾼       정복할 준비가 되었습니다       프레데터 IQ7       — 요청에 따라 세심하게 설계된 고급 시각적 거래 분석기       전 세계의 전문 트레이더   . 에 의해 구동       즉시 사용 가능한 탐색기 도구인   Predator IQ7은 강력할 뿐만 아니라       직관적이고 중독성이 있다       당신의 분석적 본능에 따라. 모든 기능을 말로 설명하기는 어렵습니다. 이 제품은   심층적인 연구를   통해 "시장 탐색"이라는 자연스러운 감각을 강화하도록 설계되었습니다. "모든 것이   WYSIWYG 시각적 형식   으로 표시되어 지루한 이론을 제거합니다.   보고, 끌어서, 실행하기만 하면 됩니다! Predator IQ7은   이미 시장 행동을 이해   하고   MetaTrader 4/5를   적극적으로 사용하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 높은
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑 AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요. HiLoTren IQ7은   피벗 포인트   ,   저항(R1~R3)   ,   지지(S1~S3)   구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형   피벗 기반 지표   입니다. 시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을   식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다. 주요 특징 자동 피벗 엔진   - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화   - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다   . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정   - 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합   - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다. IQ7 거래 생태계의 일부 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — t
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요 저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험. "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   에서   프리미엄 버전을   보셨다면 이   무료 버전은   시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진   게이트웨이 경험   입니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ 개념 HOT Predator IQ7은   단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된   시각적
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
안녕하세요, 동료 상인님— 이건 단순한 프로모션이 아닙니다. 여러분과 함께 현장을 누비며 경험을 쌓은 전문가가 전하는 비밀 정보 입니다. 저희는 단순히 상품을 제공하는 것이 아니라, 더욱 스마트하고 날카로운 트레이딩의 미래를 열어줄 열쇠를 건네드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인  (/market/product/153369) 이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체 없이 저희에게 연락해 주시기를 강력히 권장합니다. 이 범주에서 최고이자 독특한 이 뛰어난
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'    
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 동료 여러분, 월 최소 5%의 수익을 보장하고 투명성과 신뢰성을 갖춘 안전한 거래 전문가 자문(EA) 로봇을 찾고 계신다면, 금 채굴용으로 설계된 EA-ThinkBot IQ7 Predator를 추천합니다. 직접 그 효과를 확인해 보시기를 권장합니다. EA ThinkBot IQ7 Predator - 단순한 EA가 아닌 전문적인 트레이딩 솔루션 Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   자율 컴퓨팅은   목표 및 추론 기반 메커니즘을 기반으로 로봇 및 대화형 애플리케이션을 자율적으로 수행하는 지능형 컴퓨팅 접근 방식입니다. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to hel
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변