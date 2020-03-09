AI Stardust GOLD Farm Project
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!”
Riepilogo del prodotto
Ai Stardust – GOLD FARM Project is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across 10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With 50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single machine could never achieve.
Descrizione del prodotto
Il trading è spesso percepito come un campo di incertezza, dove alcuni lo vedono come una legittima opportunità di business, mentre altri lo liquidano come un gioco d'azzardo mascherato. La verità, tuttavia, è che solo una piccola parte dei partecipanti al mercato riesce a sopravvivere e a ottenere profitti costanti. Ai Stardust emerge come una soluzione rivoluzionaria che combina l'intuizione umana con Contributo del 50% dell'IA come analista di algoritmi e creatore di software , con conseguente prodotto che è veramente fuori dagli schemi e ben oltre i limiti dei tradizionali Expert Advisor.
FATTORIA D'ORO non è solo un EA, è un sistema progettato per funzionare come una società di gestione di fondi in miniatura. Con 10 account autonomi Operando simultaneamente, ogni conto agisce come un trader professionista con la propria strategia unica, ma collettivamente formano un portafoglio diversificato. Questa struttura distribuisce il rischio su più percorsi di esecuzione, aumentando significativamente la probabilità di cogliere opportunità d'oro rispetto all'affidarsi a un singolo strumento.
La vera forza di GOLD FARM risiede nella sua capacità di generare probabilità enormi Attraverso operazioni parallele. Più conti sono attivi, maggiori sono le possibilità di identificare punti di ingresso precisi, anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo approccio non solo aumenta il potenziale di profitto, ma rafforza anche la disciplina del trader nell'accettare le perdite come parte del percorso, pur rimanendo pronto a riprendersi.
L'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale in questo progetto. Non è solo un elaboratore di dati, ma anche un creatore di software in grado di elaborare strategie che i trader umani non potrebbero mai concepire. Sfruttando i dati finanziari globali e la modellazione adattiva, l'intelligenza artificiale garantisce che ogni conto all'interno di GOLD FARM abbia caratteristiche uniche, rendendo la diversificazione davvero efficace e solida.Il prodotto offre flessibilità, dai conti in centesimi ai portafogli reali, consentendo ai trader con capitali piccoli o grandi di sperimentare. Il suo principio fondamentale è costruire disciplina, accettare le perdite come parte del percorso e sfruttare i rimbalzi e i momenti di mercato favorevoli derivanti dalla volatilità.
Caratteristiche principali di GOLD FARM:
- 10 account autonomi operando in parallelo, generando opportunità da molteplici prospettive di mercato.
- Diversificazione del rischio simili ai gestori di fondi, bilanciando le perdite con il potenziale di ripresa.
- Motore di probabilità massiccio che aumenta con il numero di macchine attive, amplificando le possibilità di trovare l'oro.
- Alimentato al 50% dall'intelligenza artificiale , offre analisi algoritmiche e strategie innovative che vanno oltre il pensiero convenzionale.
- Adattamento flessibile del conto da cent a real , che consente la sperimentazione da piccoli depositi a grandi portafogli.
- Approccio realistico : non solo inseguire i profitti, ma anche coltivare la resilienza per resistere alle perdite.
Ai Stardust – GOLD FARM Project è una riflessione sincera del trading moderno: un enorme macchina per fare soldi Per chi è preparato mentalmente, con capitale e disciplina, consapevole che la volatilità è sia alleata che avversaria. Con l'intelligenza artificiale come co-creatore, GOLD FARM offre la sensazione di essere il proprio gestore di fondi, senza i grattacieli di Wall Street, ma con strategie che rimangono d'élite, moderne e realmente fuori dagli schemi .
Dichiarazione di chiusura
Nessuna strategia è completa senza test personali. GOLD FARM fornisce il framework, ma il risultato finale dipende da come si adattano le impostazioni al proprio stile di trading. Scaricalo subito, esegui i tuoi backtest e scopri la configurazione più adatta al tuo portafoglio. Così facendo, non stai semplicemente utilizzando un EA, ma stai creando un sistema che riflette la tua identità di gestore di fondi personali.Attention: For members, when using the "Ai Stardust GOLD FARM Project" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---Additional extras: The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot for free during the contract period, for a maximum period of 1 year.