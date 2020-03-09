AI Stardust GOLD Farm Project

Riepilogo del prodotto

Descrizione del prodotto

Il trading è spesso percepito come un campo di incertezza, dove alcuni lo vedono come una legittima opportunità di business, mentre altri lo liquidano come un gioco d'azzardo mascherato. La verità, tuttavia, è che solo una piccola parte dei partecipanti al mercato riesce a sopravvivere e a ottenere profitti costanti. Ai Stardust emerge come una soluzione rivoluzionaria che combina l'intuizione umana con Contributo del 50% dell'IA come analista di algoritmi e creatore di software , con conseguente prodotto che è veramente fuori dagli schemi e ben oltre i limiti dei tradizionali Expert Advisor.

FATTORIA D'ORO non è solo un EA, è un sistema progettato per funzionare come una società di gestione di fondi in miniatura. Con 10 account autonomi Operando simultaneamente, ogni conto agisce come un trader professionista con la propria strategia unica, ma collettivamente formano un portafoglio diversificato. Questa struttura distribuisce il rischio su più percorsi di esecuzione, aumentando significativamente la probabilità di cogliere opportunità d'oro rispetto all'affidarsi a un singolo strumento.

La vera forza di GOLD FARM risiede nella sua capacità di generare probabilità enormi Attraverso operazioni parallele. Più conti sono attivi, maggiori sono le possibilità di identificare punti di ingresso precisi, anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo approccio non solo aumenta il potenziale di profitto, ma rafforza anche la disciplina del trader nell'accettare le perdite come parte del percorso, pur rimanendo pronto a riprendersi.

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale in questo progetto. Non è solo un elaboratore di dati, ma anche un creatore di software in grado di elaborare strategie che i trader umani non potrebbero mai concepire. Sfruttando i dati finanziari globali e la modellazione adattiva, l'intelligenza artificiale garantisce che ogni conto all'interno di GOLD FARM abbia caratteristiche uniche, rendendo la diversificazione davvero efficace e solida.

