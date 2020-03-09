AI Stardust GOLD Farm Project

“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!”

产品概述

Ai Stardust – GOLD FARM Project  is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across  10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With  50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single machine could never achieve.

产品描述

交易通常被视为一个充满不确定性的领域，有人将其视为合法的商业机会，也有人将其斥为变相的赌博。然而，事实是，只有极少数市场参与者能够生存下来并获得持续盈利。AI Stardust 的出现，正是将人类洞察力与人工智能相结合的突破性解决方案。  人工智能作为算法分析师和软件创建者贡献了50%的成果，最终打造出一款真正意义上的产品。  开箱即用 远远超出了传统智能交易系统的局限性。

黄金农场 它不仅仅是一个EA（智能交易系统）——它是一个旨在像小型基金管理公司一样运作的系统。   10个独立账户 每个账户同时运行，各自扮演专业交易员的角色，拥有独特的交易策略，但它们共同构成了一个多元化的投资组合。这种结构将风险分散到多个执行路径上，与依赖单一机器相比，显著提高了把握良机的概率。

GOLD FARM 的真正优势在于其生成能力 极高的概率 通过并行操作，账户越多，即使在市场波动剧烈的情况下，找到精准入场点的几率就越大。这种方法不仅能提高盈利潜力，还能培养交易者的自律性，让他们学会接受亏损，并随时准备反弹。

人工智能在本项目中扮演着至关重要的角色。它不仅是数据处理器，更是软件创造者，能够生成人类交易员可能永远无法构想的策略。通过利用全球金融数据和自适应建模，人工智能确保GOLD FARM中的每个账户都具有独特的特征，从而使多元化投资真正有效且稳健。

该产品提供从美分账户到真实投资组合的灵活选择，使资金规模大小不同的交易者都能进行尝试。其核心原则是培养交易纪律，接受亏损是交易过程的一部分，并充分利用市场波动带来的反弹和黄金交易时机。

GOLD FARM 的主要特点：

  • 10个独立账户 并行运作，从多个市场角度创造机会。
  • 风险分散 与基金经理类似，需要在损失和反弹潜力之间取得平衡。
  • 大型概率引擎 随着活跃机器数量的增加，这种情况也会增加，从而提高发现黄金的机会。
  • 50% 由人工智能驱动，提供超越传统思维的算法分析和创新策略。
  • 灵活的从美分到实际金额的账户调整，支持从小额存款到大额投资组合的实验。
  • 务实的做法：不仅要追求利润，还要培养抵御损失的能力。

AI Stardust – GOLD FARM 项目真实反映了现代交易：  巨型印钞机 对于那些在思想、资金和纪律方面都做好充分准备的人来说，他们认识到波动性既是盟友也是对手。GOLD FARM 与人工智能携手合作，让您体验成为自己基金经理的感觉，无需华尔街的摩天大楼办公室，却能拥有精英级、现代化且真正有效的投资策略。  开箱即用

结语

任何策略都离不开个人测试。GOLD FARM 提供了一个框架，但最终结果取决于您如何根据自己的交易风格调整设置。  立即下载，运行您自己的回测，并发现最适合您投资组合的配置。  这样做，你不仅仅是在使用EA（电子资产管理），你是在构建一个反映你作为个人基金经理身份的系统。

Attention:  For members, when using the "Ai Stardust GOLD FARM Project" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions.  ---

Additional extras: The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot for free during the contract period, for a maximum period of 1 year.
Jun Feng
专家
Chicken peck rices 这是一个基于价格突破的短线EA，参数简单，适应性强。 要求： 运行时间周期：H1； 账户类型：ECN，货币对点差≤3，如欧美，美日等品种； 挂单最小点差：0，即设置止损或止盈与现价的最小距离为0。 请用符合要求的账户挂EA以保障盈利的可靠性。 参数说明： explanation=chicken peck rices—EA名称。 Magiccode=112201—魔术码，用于区别不同EA的订单。 lots=1.0—仓位系数，1.0对应1万美元开单1手，根据余额自动调整比例开单，如余额为1.5万美元时，仓位自动调整为1.5手。 riskline=0—风控线，可根据账户资金自己设置，当账户净值低于设定值会平掉所有订单以控制最大风险。
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
专家
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
专家
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
专家
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
专家
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Broker
Andrey Spiridonov
专家
Broker Broker is a self-taught advisor. The algorithm of this adviser is constantly adjusting to the trading dynamics of the market. Advisor has a minimum number of parameters, which facilitates the work of beginners in the foreign exchange market. Advisor Benefits works on any time period works with any trade symbol no parameters that need optimization on each transaction, the adviser learns and adjusts to the current trading situation Advisor Parameters lot_persent = 10 - the volume of a trad
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
专家
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
