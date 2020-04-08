Donchian Breakout Scanner Pro

The   Donchian Breakout Tarayıcı Pro   kapsamlı bir   çok sembollü izleme aracı   otomatik olarak izleyen   Donchian kanal kopuşları   Çeşitli işlem araçları ve zaman dilimleri arasında. Bu gelişmiş tarayıcı, klasik   Donchian kanal metodolojisi , seçtiğiniz sembol portföyünde geliştikçe önemli kırılma modellerini belirler. Sistem, bu işlem fırsatlarını sezgisel bir şekilde sunar.   yeşil düğmelerin renk kodlu düğme arayüzünde   yükseliş yönlü çıkışlar   ve kırmızı düğmeler sinyal veriyor   Her biri hızlı değerlendirme için ilgili zaman dilimiyle açıkça etiketlenmiş düşüş yönlü kırılmalar .

Bu   çoklu zaman çerçevesi yeteneği   Yatırımcıların, kısa vadeli M1 hareketlerinden uzun vadeli D1 ve W1 trendlerine kadar farklı zaman ufuklarında kırılma yakınsamasını izlemelerine olanak tanır.   gösterge paneli tarzı ekran   Mevcut piyasa koşullarına ilişkin düzenli bir genel bakış sunar ve hangi araçların en umut verici olduğunu vurgular   çıkış fırsatları   Çeşitli zaman perspektiflerinde. Yatırımcılar, herhangi bir sinyal düğmesine tıklayarak ilgili grafiğe anında erişebilirler.   Donchian kanalları önceden çizilerek analiz süreci hızlandırılır ve hızlı hareket eden piyasa koşullarında değerli zaman tasarrufu sağlanır.


Temel Özellikler

  • Çoklu Sembol Tarama: Çıkış fırsatları için aynı anda sınırsız sayıda işlem aracını izler
  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi: M1'den aylık grafiklere kadar 9 farklı zaman dilimini izler
  • Görsel Sinyal Panosu: Renk kodlu düğmeler (yeşil/kırmızı) çıkış yönünü ve zaman çerçevesini gösterir
  • Tek Tıklamayla Grafik Erişimi: Önceden çizilmiş Donchian kanallarıyla ilgili grafiklere anında gezinme
  • Özelleştirilebilir Uyarı Sistemi: Açılır pencere, mobil, e-posta veya sesli uyarılar yoluyla bildirimler
  • Esnek Yapılandırma: Ayarlanabilir Donchian periyotları ve hassasiyet parametreleri


Pratik Ticaret Uygulaması

Tarayıcı, yatırımcıların uygulamalarına yardımcı olur   sistematik kopuş stratejileri   fiyat hareketinin ne zaman kırıldığını belirleyerek   Donchian kanal sınırları   birden fazla sembol ve zaman diliminde. Bu   çoklu zaman çerçeveli onay yaklaşımı   Yanlış kırılmaları filtrelemeye yardımcı olur ve daha yüksek olasılıklı işlem sinyalleri sağlar. Yatırımcılar, hangi enstrümanların en güçlü kırılma momentumunu gösterdiğini belirlemek için gösterge panelini hızlıca tarayabilir ve ardından entegre grafik açma özelliğini kullanarak hassas giriş zamanlaması için belirli grafiklere derinlemesine bakabilirler.


İdeal İçin

  • Çoklu Enstrüman Yatırımcıları aynı anda birden fazla döviz çiftini izliyor
  • Donchian kanal tabanlı işlem yaklaşımlarını kullanan Breakout Stratejisi Takipçileri
  • Zaman dilimleri boyunca doğrulanmış kırılma sinyalleri arayan Swing Yatırımcıları
  • Piyasa Tarayıcılarının birden fazla piyasayı etkin bir şekilde izlemesi gerekiyor


Optimum Yapılandırma

Gösterge, aşağıdakiler arasında etkili bir şekilde çalışır:   Özellikle güçlü trend özellikleri gösteren enstrümanlarda, majör ve minör döviz çiftleri . En iyi sonuçlar için, ilişkili çiftlerin takibini birleştirin ve işlem tarzınıza uygun zaman aralığı kombinasyonlarını kullanın. Birçok yatırımcı, daha az önemli kırılmaları filtrelemek ve daha yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanmak için farklı zaman aralıkları için farklı hassasiyet seviyeleri belirlemenin değerli olduğunu düşünüyor.


Son Notlar

The   Donchian Breakout Tarayıcı Pro   Donchian kanal metodolojisini kullanarak birden fazla işlem enstrümanı ve zaman diliminde sistematik piyasa takibi sağlar. Tek tıklamayla grafik erişimi sağlayan tek bir gösterge panelinde kopuş tespitini merkezileştirerek, yatırımcıların sürekli manuel grafik takibi yapmadan potansiyel fırsatları verimli bir şekilde belirlemelerine ve bunlara göre hareket etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bireysel işlem tercihlerine uygun yapılandırmaları bulmak için demo hesaplarında farklı parametre ayarlarını ve sembol kombinasyonlarını test etmelidir.


