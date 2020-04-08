Donchian Breakout Scanner Pro

The Donchian Breakout Tarayıcı Pro kapsamlı bir çok sembollü izleme aracı otomatik olarak izleyen Donchian kanal kopuşları Çeşitli işlem araçları ve zaman dilimleri arasında. Bu gelişmiş tarayıcı, klasik Donchian kanal metodolojisi , seçtiğiniz sembol portföyünde geliştikçe önemli kırılma modellerini belirler. Sistem, bu işlem fırsatlarını sezgisel bir şekilde sunar. yeşil düğmelerin renk kodlu düğme arayüzünde yükseliş yönlü çıkışlar ve kırmızı düğmeler sinyal veriyor Her biri hızlı değerlendirme için ilgili zaman dilimiyle açıkça etiketlenmiş düşüş yönlü kırılmalar .

Bu çoklu zaman çerçevesi yeteneği Yatırımcıların, kısa vadeli M1 hareketlerinden uzun vadeli D1 ve W1 trendlerine kadar farklı zaman ufuklarında kırılma yakınsamasını izlemelerine olanak tanır. gösterge paneli tarzı ekran Mevcut piyasa koşullarına ilişkin düzenli bir genel bakış sunar ve hangi araçların en umut verici olduğunu vurgular çıkış fırsatları Çeşitli zaman perspektiflerinde. Yatırımcılar, herhangi bir sinyal düğmesine tıklayarak ilgili grafiğe anında erişebilirler. Donchian kanalları önceden çizilerek analiz süreci hızlandırılır ve hızlı hareket eden piyasa koşullarında değerli zaman tasarrufu sağlanır.



Temel Özellikler



Çoklu Sembol Tarama: Çıkış fırsatları için aynı anda sınırsız sayıda işlem aracını izler

Çıkış fırsatları için aynı anda sınırsız sayıda işlem aracını izler Çoklu Zaman Dilimi Analizi: M1'den aylık grafiklere kadar 9 farklı zaman dilimini izler

M1'den aylık grafiklere kadar 9 farklı zaman dilimini izler Görsel Sinyal Panosu: Renk kodlu düğmeler (yeşil/kırmızı) çıkış yönünü ve zaman çerçevesini gösterir

Renk kodlu düğmeler (yeşil/kırmızı) çıkış yönünü ve zaman çerçevesini gösterir Tek Tıklamayla Grafik Erişimi: Önceden çizilmiş Donchian kanallarıyla ilgili grafiklere anında gezinme

Önceden çizilmiş Donchian kanallarıyla ilgili grafiklere anında gezinme Özelleştirilebilir Uyarı Sistemi: Açılır pencere, mobil, e-posta veya sesli uyarılar yoluyla bildirimler

Açılır pencere, mobil, e-posta veya sesli uyarılar yoluyla bildirimler Esnek Yapılandırma: Ayarlanabilir Donchian periyotları ve hassasiyet parametreleri



Pratik Ticaret Uygulaması



Tarayıcı, yatırımcıların uygulamalarına yardımcı olur sistematik kopuş stratejileri fiyat hareketinin ne zaman kırıldığını belirleyerek Donchian kanal sınırları birden fazla sembol ve zaman diliminde. Bu çoklu zaman çerçeveli onay yaklaşımı Yanlış kırılmaları filtrelemeye yardımcı olur ve daha yüksek olasılıklı işlem sinyalleri sağlar. Yatırımcılar, hangi enstrümanların en güçlü kırılma momentumunu gösterdiğini belirlemek için gösterge panelini hızlıca tarayabilir ve ardından entegre grafik açma özelliğini kullanarak hassas giriş zamanlaması için belirli grafiklere derinlemesine bakabilirler.



İdeal İçin



Çoklu Enstrüman Yatırımcıları aynı anda birden fazla döviz çiftini izliyor

aynı anda birden fazla döviz çiftini izliyor Donchian kanal tabanlı işlem yaklaşımlarını kullanan Breakout Stratejisi Takipçileri

Zaman dilimleri boyunca doğrulanmış kırılma sinyalleri arayan Swing Yatırımcıları

Piyasa Tarayıcılarının birden fazla piyasayı etkin bir şekilde izlemesi gerekiyor



Optimum Yapılandırma



Gösterge, aşağıdakiler arasında etkili bir şekilde çalışır: Özellikle güçlü trend özellikleri gösteren enstrümanlarda, majör ve minör döviz çiftleri . En iyi sonuçlar için, ilişkili çiftlerin takibini birleştirin ve işlem tarzınıza uygun zaman aralığı kombinasyonlarını kullanın. Birçok yatırımcı, daha az önemli kırılmaları filtrelemek ve daha yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanmak için farklı zaman aralıkları için farklı hassasiyet seviyeleri belirlemenin değerli olduğunu düşünüyor.



Son Notlar



The Donchian Breakout Tarayıcı Pro Donchian kanal metodolojisini kullanarak birden fazla işlem enstrümanı ve zaman diliminde sistematik piyasa takibi sağlar. Tek tıklamayla grafik erişimi sağlayan tek bir gösterge panelinde kopuş tespitini merkezileştirerek, yatırımcıların sürekli manuel grafik takibi yapmadan potansiyel fırsatları verimli bir şekilde belirlemelerine ve bunlara göre hareket etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bireysel işlem tercihlerine uygun yapılandırmaları bulmak için demo hesaplarında farklı parametre ayarlarını ve sembol kombinasyonlarını test etmelidir.



