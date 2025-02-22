Fuji Wave

4.6

Fuji Wave: Ürün Açıklaması

USDJPY H1 grafiği için titizlikle tasarlanmış birinci sınıf ticaret çözümü Fuji Wave ile Yen'in sakin ama güçlü ritmini yakalayın. Piyasanın ince fısıltılarına ve güçlü dip akıntılarına sağır olan EA'lardan (Uzman Danışmanlar) sıkıldınız mı? Fuji Wave, bir Zen ustasının berraklığı ve hassasiyetiyle piyasanın akışını yorumlayarak dinlemek üzere tasarlanmıştır.

Fuji Wave'in kalbinde, OpenAI ve Google Gemini ile doğrudan entegrasyon sayesinde güçlendirilmiş gelişmiş sinir ağı bulunur. Bu çift çekirdekli yapay zeka motoru, H1 grafiğindeki harmonik desenleri ve basınç noktalarını analiz ederek güçlü bir momentum dalgasından önceki sakin birikim anlarını belirler. Bir işlem yapmadan önce, bulgularını ABD Doları ve Japon Yeni'ni etkileyen küresel makroekonomik duyarlılık ve haberlere karşı doğrulamak için Büyük Dil Modellerine danışır ve her işlemin piyasanın gerçek ritmiyle senkronize olmasını sağlar. Bu sadece otomasyon değil; bu, aydınlanmış bir piyasa navigasyonudur.

MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 platformunuzla sakin ve kusursuz bir entegrasyon deneyimi yaşayın. Fuji Wave uzman danışmanı dakikalar içinde kurulur ve grafiklerinize derinlemesine akıllı bir analitik güç yerleştirir. Teknolojimiz, sofistike yapay zeka entegrasyonunu basit ve güçlü hale getirerek, USDJPY paritesinin zarif ve genellikle karmaşık hareketlerinde ustalaşmanız için gereken kurumsal düzeyde avantajı size sunar.

Fuji Wave'i seçin ve piyasanın güçlü, görünmez akıntılarıyla uyum içinde ticaret yapın.

Fuji Wave'de Ustalaşmak: Kapsamlı Bir Operasyonel Kılavuz

Bu kılavuz, her bir giriş parametresinin ve operasyonel özelliğin detaylı bir açıklamasını sunarak, Fuji Wave'i kendi ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza göre hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Kritik İlk Adım

Varsayılan olarak, Fuji Wave gelişmiş Harmonic AI Engine özellikleri KAPALI olarak kurulur. Bu durumda, EA yalnızca sağlam, temel algoritmik mantığına güvenir. İlk birkaç hafta boyunca EA'yı bu varsayılan, yapay zeka devre dışı bırakılmış modda çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu, daha derin yapay zeka analiz katmanını etkinleştirmeden önce, kendi aracı kurumunuzun USDJPY veri akışında temel performansını doğrulamanızı sağlar.

Önemli Operasyonel Not

Bu EA, özellikle yapay zeka entegrasyonları aktif olduğunda MT5 terminalinizin belleğinin önemli bir bölümünü kullanabilir. Optimum performans için, Sanal Özel Sunucu (VPS) üzerinde özel bir MT5 terminali kullanılması tavsiye edilir. Fuji Wave'i aynı terminalde başka EA'larla birlikte çalıştırmanızı önermiyoruz.

Bölüm 1: Adım Adım Sistem Aktivasyonu

Fuji Wave'i çalıştırmak için öncelikle aracı kurumunuz aracılığıyla MT5 ticaret hesabınızda algoritmik ticaretin etkinleştirildiğinden emin olun. Ardından, Fuji Wave.ex5 dosyasını Navigatör penceresinden bir USDJPY H1 grafiğine sürükleyerek EA'yı yükleyin. Özellikler penceresi göründüğünde, "Genel" sekmesine gidin ve "Algo Ticaretine İzin Ver" seçeneğini işaretleyin. Yapay zeka işlevselliğinin daha sonra çalışabilmesi için gerekli WebRequest URL'lerini eklemeniz gerekir. MT5 Terminalinizde, Araçlar -> Seçenekler -> Uzman Danışmanlar Sekmesi'ne gidin, "Listelenen URL için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin ve satın alma belgelerinizde sağlanan URL'leri ekleyin. "Girişler" sekmesindeki "Risk Yönetimi ve İşlem ID Ayarları" bölümünde lot_sizing_method ve ilgili değerleri ayarlayarak birincil korumalarınızı derhal yapılandırın. Başlangıçta, Use_AI_Entry_Signal_Validation ve Use_AI_Directional_Entry_Bias gibi yapay zeka fonksiyonlarını false olarak bırakın ve henüz API anahtarlarınızı eklemeyin. Son olarak, EA'yı grafikte etkinleştirmek için MT5 araç çubuğunuzdaki "Otomatik Ticaret" düğmesinin yeşil olduğundan emin olun.

Bölüm 2: Detaylı Giriş Parametreleri

A. Yapay Zeka Sağlayıcı ve Model Seçimi

Select_AI_Provider

Bu açılır menü, yapay zeka sağlayıcınızı seçmenizi sağlar: AI_GEMINI_COMPAT (Gemini uyumlu modeller için), AI_OPENAI (OpenAI modelleri için) veya AI_NATIVE.

OpenAI_Model_Used

Örneğin gpt-4o gibi, tam OpenAI model adını belirttiğiniz bir metin giriş alanıdır.

Custom_OpenAI_Model

Özel bir OpenAI model adı sağlıyorsanız bu onay kutusunu true olarak ayarlayın.

Gemini_Model_Used

Örneğin gemini-1.5-flash gibi, tam Gemini model adını belirttiğiniz bir metin giriş alanıdır.

Custom_Gemini_Model

Özel bir Gemini model adı sağlıyorsanız bu onay kutusunu true olarak ayarlayın.

B. Harmonik Analiz Paneli (Yapay Zeka Paneli)

show_AI_Assistant_panel (Varsayılan: false)

Yapay zeka analizleri ve operasyonel kontroller sağlayan grafik üstü paneli görüntülemek için bu ayarı true olarak ayarlayın.

Move_Panel_Left-Right / Up-Down

Bu parametreler, panelin grafiğiniz üzerindeki yatay ve dikey konumunu ayarlar.

Adjust_Panel_Width / Height

Bu parametreler, grafik üstü panelin boyutlarını belirler.

Panel Colors

Bu parametreler, panel arka planı, aktif ("on") düğmeler, inaktif ("off") düğmeler ve metin için renkleri özelleştirmenize olanak tanır.

Copy_&_Paste_Your_OpenAI_API_Key_Here

OpenAI özelliklerini etkinleştirmeye hazır olduğunuzda kişisel OpenAI API anahtarınızı yapıştırmanız gereken alandır.

Copy_&_Paste_Your_Gemini_API_Key_Here

Gemini özelliklerini etkinleştirmeye hazır olduğunuzda kişisel Google Gemini API anahtarınızı yapıştırmanız gereken alandır.

OpenAI_Timeout_ms

EA'nın zaman aşımına uğramadan önce API'den bir yanıt bekleyeceği maksimum süreyi milisaniye cinsinden tanımlar.

Use_AI_Entry_Signal_Validation (Varsayılan: false)

Giriş yapmadan önce yapay zeka aracılığıyla gerçek zamanlı işlem doğrulaması yapmak için true olarak ayarlayın. Yapay zeka, USD ve JPY ile ilgili haberleri ve piyasa duyarlılığını analiz edecektir.

Use_AI_Directional_Entry_Bias (Varsayılan: false)

Yapay zekanın makroekonomik faktörlere dayanarak genel yönelim tercihini (sadece ALIM, sadece SATIM veya HER İKİSİ) belirlemesine izin vermek için true olarak ayarlayın.

Use_AI_Optimization_Assistant (Varsayılan: false)

Yapay zeka destekli parametre optimizasyon önerileri almak için true olarak ayarlayın.

C. Yapay Zeka MTF Seçenekleri (Çoklu Zaman Dilimi)

Use_AI_Powered_Multi_TF_Confluence_Filtration (Varsayılan: false)

true olarak ayarlandığında, giriş yapmadan önce daha yüksek zaman dilimlerinde trend uyumu için yapay zeka destekli kontrolleri etkinleştirir.

TF_List_For_Confluence_Filtration

Yapay zekanın H1 sinyaliyle uyum için kontrol etmesi gereken, virgülle ayrılmış zaman dilimlerinin bir listesidir (ör. H4,D1).

D. Risk Yönetimi ve İşlem ID Ayarları

lot_sizing_method

Bu açılır menü, işlem hacminizin nasıl hesaplanacağını belirler: FIXED_LOT (sabit lot), DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK (dolar riski bazlı dinamik lot) veya DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT (bakiye yüzdesi riski bazlı dinamik lot).

Fixed_Lot_Entry_Amount

Lot büyüklüğü yöntemi FIXED_LOT olarak ayarlanmışsa tüm işlemler için kullanılan statik lot büyüklüğüdür.

Balance_dollars_per_.01_traded

DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK ile kullanılır. Her 0.01 lot için riske edilen dolar miktarını ayarlar ve nihai hacmi hesaplamak için stop loss'unuzla birlikte çalışır.

percent_of_balance_to_trade

DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT ile kullanılır. Tek bir işlemde riske atacağınız hesap özkaynağınızın/bakiyenizin yüzdesidir.

pip_calculation_for_risk_percent_mode

Doğru lot büyüklüğü hesaplaması için kritik bir sayısal girdidir ve kendi aracı kurumunuzun fiyatlandırması için pip'lerin nasıl yorumlandığını netleştirir (ör. 3 ondalık basamaklı JPY parite fiyatlandırmasında 1.0 standart pip için 10).

trade_direction

İşlem yönü için manuel bir geçersiz kılma: BUY_ONLY (sadece alım), SELL_ONLY (sadece satım) veya BOTH (her ikisi).

Select_Stop_loss_level

Stop Loss'un nasıl ayarlanacağını belirler: SL_FROM_SIGNAL (EA'nın iç mantığını kullanır) veya SL_CUSTOM_PIPS (kendi özel pip değerinizi kullanır).

Select_take_profit_level

Take Profit'in nasıl ayarlanacağını belirler: TP_FROM_SIGNAL (EA'nın iç mantığını kullanır) veya TP_CUSTOM_PIPS (kendi özel pip değerinizi kullanır).

E. Magic Number Girdileri

unique_base_magic_number

Fuji Wave'in işlemleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Terminalinizde çalışan her EA örneği için bu numaranın farklı olduğundan emin olmalısınız.

F. Giriş Koruma Ayarları

max_allowed_spread_to_open

Yeni bir işlemin açılması için izin verilen maksimum spread'i puan cinsinden ayarlar. Mevcut spread bu değeri aşarsa, hiçbir işlem yapılmaz.

max_open_positions_across_account

İzin verilen toplam açık pozisyon sayısı üzerinde küresel bir sınırdır.

max_open_lots_across_account

Tüm pozisyonlardaki toplam açık lot büyüklüğü üzerinde küresel bir sınırdır.

check_for_entry_every_N_seconds

EA'nın yeni giriş sinyallerini ne sıklıkla (saniye cinsinden) kontrol edeceğini tanımlar.

G. Günlük Koruma Ayarları

daily_loss_limit

EA'nın o günkü tüm yeni işlemleri otomatik olarak durdurmasından önce kaybetmeye hazır olduğunuz başlangıçtaki günlük bakiyenizin maksimum yüzdesidir.

daily_DD_limit

Günlük drawdown limiti, bu da yüzde olarak ayarlanır.

protection_reset_hour

Tüm günlük koruma limitlerinin bir sonraki işlem günü için sıfırlandığı aracı kurum sunucu saatidir (0-23).

H. Hesap Koruma Ayarları

minimum_equity_level

Hesap özkaynağınız bu mutlak dolar değerinin altına düşerse, tüm işlemler durur.

maximum_equity_DD_%

Ulaşılan en yüksek özkaynak zirvesinden itibaren genel bir maksimum özkaynak drawdown yüzdesidir.

maximum_equity_level

Toplam bir kar hedefi olarak işlev görür. Hesap özkaynağı bu mutlak dolar değerine ulaşırsa işlemler durur.

I. Haber Filtresi Ayarları

News_Priority

Bu açılır menü haber filtresini kontrol eder: NewsFilter_Disabled (devre dışı), Filter_High_Impact (yüksek etkili haberleri filtrele) veya Filter_Medium_and_High_Impact (orta ve yüksek etkili haberleri filtrele).

set_news_currencies

Haberler için izlenecek para birimlerini tanımladığınız bir metin giriş alanıdır. Fuji Wave için bu USD,JPY olarak ayarlanmalıdır.

upcoming_...News_Trade_Buffer(MINUTES)

Bu parametreler, planlanmış orta veya yüksek etkili bir haber olayından önce ticareti duraklatmak için gereken dakika sayısını tanımlar.

trade_buffer_after_...news(MINUTES)

Bu parametreler, bir haber olayından sonra ticarete yeniden başlamadan önce beklenecek dakika sayısını tanımlar.

Number_of_headlines_to_display

Grafik panelinde kaç tane yaklaşan haber başlığının gösterileceğini ayarlar.

J. İstatistik Paneli Görüntü Ayarları

display_position_stats

true olarak ayarlanırsa, EA grafikte mevcut açık pozisyonları hakkında istatistikleri gösterir.

display_EA_statistics

true olarak ayarlanırsa, EA grafikte genel performans istatistiklerini gösterir.

seconds_between_panel_refresh

Grafik üzerindeki istatistik panellerinin ne sıklıkla (saniye cinsinden) güncelleneceğini tanımlar.

K. Harmonik Mantık Paneli Ayarları

PanelX / PanelY

Bu parametreler, bu özel stratejiyle ilgili paneli grafikte konumlandırmak için X ve Y koordinatlarını kontrol eder.

PanelWidth / PanelHeight

Bu parametreler, panelin genişliğini ve yüksekliğini kontrol eder.

LineSpacing

Bu parametre, panel içindeki metin satırları arasındaki dikey boşluğu ayarlar.

BullishEntireColor / BearishEntireColor

Bu parametreler, panel içindeki yükseliş ve düşüş görsel öğelerinin renklerini kontrol eder.

L. Oturum Zamanı Ayarları

session...OpenHour / session...CloseHour

Bu parametreler, aracı kurumunuzun sunucu saatine göre haftanın her günü için belirli işlem saatlerini tanımlamanıza olanak tanır.

sessionIgnoreSunday

true olarak ayarlanırsa, EA Pazar günü hiçbir işlem yapmaz.

sessionCloseAtSessionClose

true olarak ayarlanırsa, tanımlanan oturum kapanış saatinde hala açık olan herhangi bir işlem otomatik olarak kapatılır.

sessionCloseAtFridayClose

true olarak ayarlanırsa, tüm açık işlemler hafta sonu pozisyon taşımaktan kaçınmak için Cuma oturumunun sonunda otomatik olarak kapatılır.

M. Piyasa Sorgulama Günlüğü (MIL)

Show_Strategy_Monitor (Varsayılan: false)

Detaylı strateji günlüğü panelini grafiğinizde görüntülemek için true olarak ayarlayın.

SMP_...

Bu, bu izleme paneli için tam bir koordinat ve görünüm ayarları setidir (X/Y konumu, Genişlik/Yükseklik, Satır Aralığı, Maksimum Günlük Satırları).

Bölüm 3: Akıllı Ticaret Yolculuğunuz

Fuji Wave ile yolculuğunuz metodik bir yol izlemelidir. Öncelikle, yapay zeka özelliklerini etkinleştirmeden EA'yı çalıştırarak başlayın. Bu, Use_AI_Entry_Signal_Validation ve Use_AI_Directional_Entry_Bias girdilerini false olarak tutmak anlamına gelir. Bir temel oluşturmak ve kendi aracı kurumunuzun USDJPY H1 veri akışında temel performansını doğrulamak için birkaç hafta boyunca bir demo hesabında işlem yapmasına izin verin.

Ardından, temel performanstan memnun kaldığınızda, Harmonic AI Engine'i etkinleştirebilirsiniz. EA'nızın Girişler bölümüne gidin, API anahtarlarınızı belirlenen alanlara ekleyin ve ardından ana yapay zeka özelliklerinden birini veya her ikisini true olarak ayarlayın. Bu aşamada, yapay zekanın gerçek zamanlı analizini doğrudan grafiğinizde görmek için show_AI_Assistant_panel 'i etkinleştirmeniz de önerilir.

Son olarak, sürekli olarak izlemeli ve uyum sağlamalısınız. Piyasanın ritmi dinamiktir. EA'nın performansına çok dikkat edin ve piyasanın akışıyla uyum içinde kalmanızı sağlamak için gerektiğinde verilere dayalı, düşünceli ayarlamalar yapmaya hazır olun.


Issa1988
154
Issa1988 2025.09.10 22:25 
 

Very good!

Kitsada Plylahan
144
Kitsada Plylahan 2025.07.07 11:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 11:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Benjamin Afedzie
3154
Benjamin Afedzie 2025.06.11 19:09 
 

great work

Rinat Abutalipov
138
Rinat Abutalipov 2025.05.29 09:26 
 

Потихоньку сливает твой депозит Работа его примерно такая 1-2 доллар в плюс 5-10 долларов в минус.

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.05.31 00:53
i dont understand why you gave a 4 star and then said it slowly drains your deposit? everyone else loves the system. please tell me what you dislike about the system? the profitability far outweighs the DD that is generated on the account?
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.26 01:29 
 

Tuned my own strategy for GBPUSD on H1, and now the performance is outstanding. Huge thanks to the creator for this brilliant EA.

Omotere Love
44
Omotere Love 2025.05.19 12:40 
 

Actually,, I was waiting for the Back-Testing before making review but i couldn't wait for it to run finish before making this post... The Bot is superb couldn't believe such Bot can give out such result. I will run it on Demo using VPS and see the outcome before going for Real Account. I still find it unbelievable that this EA is FREE... lol worth SELLING. For you to know an EA that will give you good result try and back test with low amount of $50 for like 1 year date and see the result if you are in profit have it in mind that the EA will generate good income for you on REAL ACOUNT....

PipaliciousD
94
PipaliciousD 2025.05.12 18:39 
 

I've been using Fuji Wave by Michael Prescott Burney for several weeks now, and I can confidently say this is one of the most well-crafted and intelligent EAs I've come across on MQL5. From the start, what stood out to me was its precision. Fuji Wave is clearly optimized for USDJPY on the H1 timeframe, and it shows. The AI-powered analysis does a remarkable job identifying market inefficiencies, entering trades at calculated moments, and adapting seamlessly to both trending and ranging conditions. This adaptability is key — it doesn't just rely on rigid strategies but adjusts dynamically, which makes it far more resilient across varying market phases. The trade execution is smooth and well-timed, with a focus on both growth and risk control. I especially appreciate the built-in adaptive risk management — it never feels like the EA is overexposed, even in volatile conditions. For anyone serious about automated USDJPY trading, Fuji Wave delivers exceptional value. It combines smart logic, modern technology, and structured execution in one powerful package. A truly reliable, hands-free solution that deserves every one of these five stars. Highly recommended!

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.05.12 18:57
Probably the very best review ive ever gotten on the MQL5 network!! Thank you for your in depth analysis of the system! it means a lot to see my free EA's benefiting the community in such an awesome way :D
ramonskit
48
ramonskit 2025.05.08 15:22 
 

"Excellent EA, my respects."

Willi Bambach
305
Willi Bambach 2025.05.03 15:05 
 

Hello Michael, thank you for that free bot. It means a lot to people like me without big money in the pockets to have access to a bot that is trading professionally like FujiWave. Kudos to you.

Krish96
86
Krish96 2025.04.06 15:59 
 

OK

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:30
Thanks, Krish! Let me know if you need anything else.
xunmiea
217
xunmiea 2025.04.06 04:10 
 

You absolutely cannot trust Mike. He has no integrity at all. Anyone who has ever purchased products from him or will purchase from him in the future should act with caution! Because I spent 900 USDT to buy what he called "Code Guardian", but he only sent me a few useless trading automation programs (EA). These programs always result in losses when they run. I tried to contact him many times, but he never replied. He has never provided me with an EA that can make me money. Later, he purchased his EA on the Medak platform, but ultimately still suffered losses. After I informed everyone on the EA platform of the truth, Mike came to me and asked me to subscribe to his signals to help me make money. However, I naively believed him. He did not help me make money; instead, he deliberately placed hundreds of 0.01 orders, resulting in a floating loss of 8000 USDT, causing me to suffer a huge loss. This person has a strong sense of revenge. Moreover, the EA he sells is constantly being updated. The price might change from 699 USDT the day before to 30 USDT the next day, or even become free. When there are many negative reviews, it will be removed from the market. Once you come into contact with him, it means the beginning of bad luck. I believe that God will punish those who lack integrity!

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:30
Hey! How can I help you today?
kemse
144
kemse 2025.03.25 16:56 
 

I like the performance of this EA

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:31
Thank you! I'm glad to hear you're happy with the performance. Let me know if you need any help or adjustments!
Daniel
82
Daniel 2025.03.21 13:48 
 

I have been using this EA on a live account for a couple of weeks now and it is definitely works well. While it doesn't trade often, and the odd trade does close with a loss, overall this EA works and will make profit for you. Well done to Michael for sharing this profitable EA with the community.

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:32
Thank you, Daniel! I appreciate your honest feedback. I'm glad to hear it's performing well overall. Your support means a lot—thanks again!
Automotive0001
24
Automotive0001 2025.03.20 14:28 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:32
I can’t provide the source code directly, but if you have specific questions or need help with customizations, feel free to reach out. I'll do my best to assist!
Alessandro Mazzei
252
Alessandro Mazzei 2025.03.12 09:52 
 

I'Ve started to use in live account Fuji Wave and i can say that it is working good with my broker! Just one question: why backtesting i have like 5 trades per day, but in live mode just one trade per couple of days? i already checked slippage, maybe there is some parameter to adjust to fit my live broker sensibility? many thanks and good job!

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:33
Thank you, Alessandro! I’m glad Fuji Wave is working well for you in live trading. The difference between backtesting and live trading can be due to various factors like market conditions, slippage, and broker execution. Here are a few things you might want to check:
1. **Broker Liquidity**: Ensure your broker’s liquidity and spreads are not affecting trade frequency.
2. **Slippage Settings**: Even if slippage is checked, the live market can behave differently from the backtest environment, which can cause fewer trades to trigger.
3. **Timeframe Sensitivity**: Sometimes, adjusting parameters like risk settings or the minimum trade frequency can help match the live trading experience with backtests.
4. **Market Conditions**: Backtests are based on historical data, while live trading is affected by real-time market conditions that might result in fewer trading opportunities. If you want more precise adjustments, feel free to share your broker's details, and we can fine-tune the settings together. Thanks again!
[Silindi] 2025.03.05 03:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:33
Thank you for the positive feedback! I’m glad to hear it’s performing well for you. I appreciate the offer for your setfile—I'll reach out if needed.
Mohammed Kyari
98
Mohammed Kyari 2025.02.24 12:00 
 

I found this EA highly profitable and wish to commend the author for the great work. Many thanks for keeping this free, it means a lot for people like me that do not have enough money to buy expensive EA in the market. More grease to your elbow.

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.02.24 12:03
thats the reason i have released it. So the community can enjoy solid trade performance without the cost of purchasing the robot!!! thanks for the review i will be releasing more free systems like this throughout the year :)
Cayetano Martin Fernandez
623
Cayetano Martin Fernandez 2025.02.23 18:47 
 

Gran ea...las pruebas retrospectivas son lentas pero muestran periodos de perdidas y de ganancias, lo cual parece que no están manipuladas. En lote dinamico (tal y como lo configura) casi dobla el dinero al año sin martingalas ni grips ni gaitas, lo que para un asexor gratuito es excepcional. Probare en Real y luego resisaré la reseña.... de momento 5 stars

Michael Prescott Burney
52634
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.02.24 03:56
thank you for the kind review! im glad your really enjoying my systems. I plan to offer more top tier trading systems in 2025!
İncelemeye yanıt