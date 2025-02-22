Fuji Wave: Ürün Açıklaması

USDJPY H1 grafiği için titizlikle tasarlanmış birinci sınıf ticaret çözümü Fuji Wave ile Yen'in sakin ama güçlü ritmini yakalayın. Piyasanın ince fısıltılarına ve güçlü dip akıntılarına sağır olan EA'lardan (Uzman Danışmanlar) sıkıldınız mı? Fuji Wave, bir Zen ustasının berraklığı ve hassasiyetiyle piyasanın akışını yorumlayarak dinlemek üzere tasarlanmıştır.

Fuji Wave'in kalbinde, OpenAI ve Google Gemini ile doğrudan entegrasyon sayesinde güçlendirilmiş gelişmiş sinir ağı bulunur. Bu çift çekirdekli yapay zeka motoru, H1 grafiğindeki harmonik desenleri ve basınç noktalarını analiz ederek güçlü bir momentum dalgasından önceki sakin birikim anlarını belirler. Bir işlem yapmadan önce, bulgularını ABD Doları ve Japon Yeni'ni etkileyen küresel makroekonomik duyarlılık ve haberlere karşı doğrulamak için Büyük Dil Modellerine danışır ve her işlemin piyasanın gerçek ritmiyle senkronize olmasını sağlar. Bu sadece otomasyon değil; bu, aydınlanmış bir piyasa navigasyonudur.

MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 platformunuzla sakin ve kusursuz bir entegrasyon deneyimi yaşayın. Fuji Wave uzman danışmanı dakikalar içinde kurulur ve grafiklerinize derinlemesine akıllı bir analitik güç yerleştirir. Teknolojimiz, sofistike yapay zeka entegrasyonunu basit ve güçlü hale getirerek, USDJPY paritesinin zarif ve genellikle karmaşık hareketlerinde ustalaşmanız için gereken kurumsal düzeyde avantajı size sunar.

Fuji Wave'i seçin ve piyasanın güçlü, görünmez akıntılarıyla uyum içinde ticaret yapın.

Fuji Wave'de Ustalaşmak: Kapsamlı Bir Operasyonel Kılavuz

Bu kılavuz, her bir giriş parametresinin ve operasyonel özelliğin detaylı bir açıklamasını sunarak, Fuji Wave'i kendi ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza göre hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Kritik İlk Adım

Varsayılan olarak, Fuji Wave gelişmiş Harmonic AI Engine özellikleri KAPALI olarak kurulur. Bu durumda, EA yalnızca sağlam, temel algoritmik mantığına güvenir. İlk birkaç hafta boyunca EA'yı bu varsayılan, yapay zeka devre dışı bırakılmış modda çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu, daha derin yapay zeka analiz katmanını etkinleştirmeden önce, kendi aracı kurumunuzun USDJPY veri akışında temel performansını doğrulamanızı sağlar.

Önemli Operasyonel Not

Bu EA, özellikle yapay zeka entegrasyonları aktif olduğunda MT5 terminalinizin belleğinin önemli bir bölümünü kullanabilir. Optimum performans için, Sanal Özel Sunucu (VPS) üzerinde özel bir MT5 terminali kullanılması tavsiye edilir. Fuji Wave'i aynı terminalde başka EA'larla birlikte çalıştırmanızı önermiyoruz.

Bölüm 1: Adım Adım Sistem Aktivasyonu

Fuji Wave'i çalıştırmak için öncelikle aracı kurumunuz aracılığıyla MT5 ticaret hesabınızda algoritmik ticaretin etkinleştirildiğinden emin olun. Ardından, Fuji Wave.ex5 dosyasını Navigatör penceresinden bir USDJPY H1 grafiğine sürükleyerek EA'yı yükleyin. Özellikler penceresi göründüğünde, "Genel" sekmesine gidin ve "Algo Ticaretine İzin Ver" seçeneğini işaretleyin. Yapay zeka işlevselliğinin daha sonra çalışabilmesi için gerekli WebRequest URL'lerini eklemeniz gerekir. MT5 Terminalinizde, Araçlar -> Seçenekler -> Uzman Danışmanlar Sekmesi'ne gidin, "Listelenen URL için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin ve satın alma belgelerinizde sağlanan URL'leri ekleyin. "Girişler" sekmesindeki "Risk Yönetimi ve İşlem ID Ayarları" bölümünde lot_sizing_method ve ilgili değerleri ayarlayarak birincil korumalarınızı derhal yapılandırın. Başlangıçta, Use_AI_Entry_Signal_Validation ve Use_AI_Directional_Entry_Bias gibi yapay zeka fonksiyonlarını false olarak bırakın ve henüz API anahtarlarınızı eklemeyin. Son olarak, EA'yı grafikte etkinleştirmek için MT5 araç çubuğunuzdaki "Otomatik Ticaret" düğmesinin yeşil olduğundan emin olun.

Bölüm 2: Detaylı Giriş Parametreleri

A. Yapay Zeka Sağlayıcı ve Model Seçimi

Select_AI_Provider

Bu açılır menü, yapay zeka sağlayıcınızı seçmenizi sağlar: AI_GEMINI_COMPAT (Gemini uyumlu modeller için), AI_OPENAI (OpenAI modelleri için) veya AI_NATIVE.

OpenAI_Model_Used

Örneğin gpt-4o gibi, tam OpenAI model adını belirttiğiniz bir metin giriş alanıdır.

Custom_OpenAI_Model

Özel bir OpenAI model adı sağlıyorsanız bu onay kutusunu true olarak ayarlayın.

Gemini_Model_Used

Örneğin gemini-1.5-flash gibi, tam Gemini model adını belirttiğiniz bir metin giriş alanıdır.

Custom_Gemini_Model

Özel bir Gemini model adı sağlıyorsanız bu onay kutusunu true olarak ayarlayın.

B. Harmonik Analiz Paneli (Yapay Zeka Paneli)

show_AI_Assistant_panel (Varsayılan: false)

Yapay zeka analizleri ve operasyonel kontroller sağlayan grafik üstü paneli görüntülemek için bu ayarı true olarak ayarlayın.

Move_Panel_Left-Right / Up-Down

Bu parametreler, panelin grafiğiniz üzerindeki yatay ve dikey konumunu ayarlar.

Adjust_Panel_Width / Height

Bu parametreler, grafik üstü panelin boyutlarını belirler.

Panel Colors

Bu parametreler, panel arka planı, aktif ("on") düğmeler, inaktif ("off") düğmeler ve metin için renkleri özelleştirmenize olanak tanır.

Copy_&_Paste_Your_OpenAI_API_Key_Here

OpenAI özelliklerini etkinleştirmeye hazır olduğunuzda kişisel OpenAI API anahtarınızı yapıştırmanız gereken alandır.

Copy_&_Paste_Your_Gemini_API_Key_Here

Gemini özelliklerini etkinleştirmeye hazır olduğunuzda kişisel Google Gemini API anahtarınızı yapıştırmanız gereken alandır.

OpenAI_Timeout_ms

EA'nın zaman aşımına uğramadan önce API'den bir yanıt bekleyeceği maksimum süreyi milisaniye cinsinden tanımlar.

Use_AI_Entry_Signal_Validation (Varsayılan: false)

Giriş yapmadan önce yapay zeka aracılığıyla gerçek zamanlı işlem doğrulaması yapmak için true olarak ayarlayın. Yapay zeka, USD ve JPY ile ilgili haberleri ve piyasa duyarlılığını analiz edecektir.

Use_AI_Directional_Entry_Bias (Varsayılan: false)

Yapay zekanın makroekonomik faktörlere dayanarak genel yönelim tercihini (sadece ALIM, sadece SATIM veya HER İKİSİ) belirlemesine izin vermek için true olarak ayarlayın.

Use_AI_Optimization_Assistant (Varsayılan: false)

Yapay zeka destekli parametre optimizasyon önerileri almak için true olarak ayarlayın.

C. Yapay Zeka MTF Seçenekleri (Çoklu Zaman Dilimi)

Use_AI_Powered_Multi_TF_Confluence_Filtration (Varsayılan: false)

true olarak ayarlandığında, giriş yapmadan önce daha yüksek zaman dilimlerinde trend uyumu için yapay zeka destekli kontrolleri etkinleştirir.

TF_List_For_Confluence_Filtration

Yapay zekanın H1 sinyaliyle uyum için kontrol etmesi gereken, virgülle ayrılmış zaman dilimlerinin bir listesidir (ör. H4,D1).

D. Risk Yönetimi ve İşlem ID Ayarları

lot_sizing_method

Bu açılır menü, işlem hacminizin nasıl hesaplanacağını belirler: FIXED_LOT (sabit lot), DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK (dolar riski bazlı dinamik lot) veya DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT (bakiye yüzdesi riski bazlı dinamik lot).

Fixed_Lot_Entry_Amount

Lot büyüklüğü yöntemi FIXED_LOT olarak ayarlanmışsa tüm işlemler için kullanılan statik lot büyüklüğüdür.

Balance_dollars_per_.01_traded

DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK ile kullanılır. Her 0.01 lot için riske edilen dolar miktarını ayarlar ve nihai hacmi hesaplamak için stop loss'unuzla birlikte çalışır.

percent_of_balance_to_trade

DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT ile kullanılır. Tek bir işlemde riske atacağınız hesap özkaynağınızın/bakiyenizin yüzdesidir.

pip_calculation_for_risk_percent_mode

Doğru lot büyüklüğü hesaplaması için kritik bir sayısal girdidir ve kendi aracı kurumunuzun fiyatlandırması için pip'lerin nasıl yorumlandığını netleştirir (ör. 3 ondalık basamaklı JPY parite fiyatlandırmasında 1.0 standart pip için 10).

trade_direction

İşlem yönü için manuel bir geçersiz kılma: BUY_ONLY (sadece alım), SELL_ONLY (sadece satım) veya BOTH (her ikisi).

Select_Stop_loss_level

Stop Loss'un nasıl ayarlanacağını belirler: SL_FROM_SIGNAL (EA'nın iç mantığını kullanır) veya SL_CUSTOM_PIPS (kendi özel pip değerinizi kullanır).

Select_take_profit_level

Take Profit'in nasıl ayarlanacağını belirler: TP_FROM_SIGNAL (EA'nın iç mantığını kullanır) veya TP_CUSTOM_PIPS (kendi özel pip değerinizi kullanır).

E. Magic Number Girdileri

unique_base_magic_number

Fuji Wave'in işlemleri için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Terminalinizde çalışan her EA örneği için bu numaranın farklı olduğundan emin olmalısınız.

F. Giriş Koruma Ayarları

max_allowed_spread_to_open

Yeni bir işlemin açılması için izin verilen maksimum spread'i puan cinsinden ayarlar. Mevcut spread bu değeri aşarsa, hiçbir işlem yapılmaz.

max_open_positions_across_account

İzin verilen toplam açık pozisyon sayısı üzerinde küresel bir sınırdır.

max_open_lots_across_account

Tüm pozisyonlardaki toplam açık lot büyüklüğü üzerinde küresel bir sınırdır.

check_for_entry_every_N_seconds

EA'nın yeni giriş sinyallerini ne sıklıkla (saniye cinsinden) kontrol edeceğini tanımlar.

G. Günlük Koruma Ayarları

daily_loss_limit

EA'nın o günkü tüm yeni işlemleri otomatik olarak durdurmasından önce kaybetmeye hazır olduğunuz başlangıçtaki günlük bakiyenizin maksimum yüzdesidir.

daily_DD_limit

Günlük drawdown limiti, bu da yüzde olarak ayarlanır.

protection_reset_hour

Tüm günlük koruma limitlerinin bir sonraki işlem günü için sıfırlandığı aracı kurum sunucu saatidir (0-23).

H. Hesap Koruma Ayarları

minimum_equity_level

Hesap özkaynağınız bu mutlak dolar değerinin altına düşerse, tüm işlemler durur.

maximum_equity_DD_%

Ulaşılan en yüksek özkaynak zirvesinden itibaren genel bir maksimum özkaynak drawdown yüzdesidir.

maximum_equity_level

Toplam bir kar hedefi olarak işlev görür. Hesap özkaynağı bu mutlak dolar değerine ulaşırsa işlemler durur.

I. Haber Filtresi Ayarları

News_Priority

Bu açılır menü haber filtresini kontrol eder: NewsFilter_Disabled (devre dışı), Filter_High_Impact (yüksek etkili haberleri filtrele) veya Filter_Medium_and_High_Impact (orta ve yüksek etkili haberleri filtrele).

set_news_currencies

Haberler için izlenecek para birimlerini tanımladığınız bir metin giriş alanıdır. Fuji Wave için bu USD,JPY olarak ayarlanmalıdır.

upcoming_...News_Trade_Buffer(MINUTES)

Bu parametreler, planlanmış orta veya yüksek etkili bir haber olayından önce ticareti duraklatmak için gereken dakika sayısını tanımlar.

trade_buffer_after_...news(MINUTES)

Bu parametreler, bir haber olayından sonra ticarete yeniden başlamadan önce beklenecek dakika sayısını tanımlar.

Number_of_headlines_to_display

Grafik panelinde kaç tane yaklaşan haber başlığının gösterileceğini ayarlar.

J. İstatistik Paneli Görüntü Ayarları

display_position_stats

true olarak ayarlanırsa, EA grafikte mevcut açık pozisyonları hakkında istatistikleri gösterir.

display_EA_statistics

true olarak ayarlanırsa, EA grafikte genel performans istatistiklerini gösterir.

seconds_between_panel_refresh

Grafik üzerindeki istatistik panellerinin ne sıklıkla (saniye cinsinden) güncelleneceğini tanımlar.

K. Harmonik Mantık Paneli Ayarları

PanelX / PanelY

Bu parametreler, bu özel stratejiyle ilgili paneli grafikte konumlandırmak için X ve Y koordinatlarını kontrol eder.

PanelWidth / PanelHeight

Bu parametreler, panelin genişliğini ve yüksekliğini kontrol eder.

LineSpacing

Bu parametre, panel içindeki metin satırları arasındaki dikey boşluğu ayarlar.

BullishEntireColor / BearishEntireColor

Bu parametreler, panel içindeki yükseliş ve düşüş görsel öğelerinin renklerini kontrol eder.

L. Oturum Zamanı Ayarları

session...OpenHour / session...CloseHour

Bu parametreler, aracı kurumunuzun sunucu saatine göre haftanın her günü için belirli işlem saatlerini tanımlamanıza olanak tanır.

sessionIgnoreSunday

true olarak ayarlanırsa, EA Pazar günü hiçbir işlem yapmaz.

sessionCloseAtSessionClose

true olarak ayarlanırsa, tanımlanan oturum kapanış saatinde hala açık olan herhangi bir işlem otomatik olarak kapatılır.

sessionCloseAtFridayClose

true olarak ayarlanırsa, tüm açık işlemler hafta sonu pozisyon taşımaktan kaçınmak için Cuma oturumunun sonunda otomatik olarak kapatılır.

M. Piyasa Sorgulama Günlüğü (MIL)

Show_Strategy_Monitor (Varsayılan: false)

Detaylı strateji günlüğü panelini grafiğinizde görüntülemek için true olarak ayarlayın.

SMP_...

Bu, bu izleme paneli için tam bir koordinat ve görünüm ayarları setidir (X/Y konumu, Genişlik/Yükseklik, Satır Aralığı, Maksimum Günlük Satırları).

Bölüm 3: Akıllı Ticaret Yolculuğunuz

Fuji Wave ile yolculuğunuz metodik bir yol izlemelidir. Öncelikle, yapay zeka özelliklerini etkinleştirmeden EA'yı çalıştırarak başlayın. Bu, Use_AI_Entry_Signal_Validation ve Use_AI_Directional_Entry_Bias girdilerini false olarak tutmak anlamına gelir. Bir temel oluşturmak ve kendi aracı kurumunuzun USDJPY H1 veri akışında temel performansını doğrulamak için birkaç hafta boyunca bir demo hesabında işlem yapmasına izin verin.

Ardından, temel performanstan memnun kaldığınızda, Harmonic AI Engine'i etkinleştirebilirsiniz. EA'nızın Girişler bölümüne gidin, API anahtarlarınızı belirlenen alanlara ekleyin ve ardından ana yapay zeka özelliklerinden birini veya her ikisini true olarak ayarlayın. Bu aşamada, yapay zekanın gerçek zamanlı analizini doğrudan grafiğinizde görmek için show_AI_Assistant_panel 'i etkinleştirmeniz de önerilir.

Son olarak, sürekli olarak izlemeli ve uyum sağlamalısınız. Piyasanın ritmi dinamiktir. EA'nın performansına çok dikkat edin ve piyasanın akışıyla uyum içinde kalmanızı sağlamak için gerektiğinde verilere dayalı, düşünceli ayarlamalar yapmaya hazır olun.