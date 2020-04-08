Elliott Wave Labeler

Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5.
Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico.
Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a visualizar e organizar as estruturas das Ondas de Elliott.

