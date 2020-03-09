Gold Zenith mt4

Gold Zenith, XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın.

Neden güvenilirdir

  • Güvenli yapı: grid yok, ortalama düşürme yok, martingale yok — yalnızca SL ile kontrol edilen girişler.
  • Giriş disiplini: bir sinyal → bir pozisyon.
  • XAUUSD odaklı: mantık, M5 zaman dilimindeki altın volatilitesine göre uyarlanmıştır.
  • Altında ender görülen avantaj: sabit TP:SL = 1:1 oranı.
    Tek bir kâr al (TP) işlemi, bir zarar durdur (SL) kaybını karşılar; bu, düşüş (drawdown) kontrolünü ve planlamayı kolaylaştırır.

Sınırlı fiyat

Mevcut fiyattan yalnızca 5 kopya mevcuttur. Sonrasında fiyat artacaktır. Gold Zenith’i şimdi avantajlı fiyata edinin.

Live signal

Nerede ve nasıl çalıştırılır

  • Enstrüman: XAUUSD
  • Zaman dilimi: M5
  • Hesap türü: ECN / RAW / RAZOR (kritik değil, ancak spread ne kadar düşükse o kadar iyi)
  • Çalışma saatleri: 24/5
  • VPS: stabilite için önerilir, ancak zorunlu değildir
  • Asgari teminat: 30 USD’den itibaren

Risk yönetimi (nasıl ayarlanır)

Sabit lot

  • Auto risk = false
  • Fixed lot = 0.10 (örnek) — EA her zaman 0.10 lot açar.

Otomatik risk (bakiye yüzdesi)

  • Auto risk = true
  • Risk percentage = 3 (varsayılan) — SL’ye ulaşıldığında, işlem başına kayıp mevcut bakiyenin %3’ü olur.

Hızlı başlangıç: 3 adım

  1. XAUUSD, M5 grafiğini açın.
  2. Gold Zenith’i grafiğe sürükleyin ve “Algo Trading”i etkinleştirin.
  3. Risk modunu seçin (sabit lot veya otomatik risk) ve OK’e tıklayın.

Satın alma bonusu

Kampanya: Gold Zenith satın alan her müşteri, XAUUSD’de dönüş (reversal) işlemleri yapan çok güçlü ek bir EA’yı ücretsiz alır.
Bonus EA’yı almak için satın alma sonrası benimle iletişime geçin.

