Session Momentum Dashboard
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Session Momentum Dashboard – Gelecek Tarzı Trading Analizi
Asya/Londra/New York oturumlarını analiz eden, Kill Zone tespiti, Asya aralığı kırılımı ve gerçek zamanlı momentum puanlaması sunan profesyonel bir trading paneli.
Piyasa oturumlarını ve Kill Zone’ları takip eden ICT/Smart Money traderları için hepsi-bir-arada bir araç.
Ana özellikler:
3 ana oturumun analizi
Asya, Londra ve New York için gerçek zamanlı durum.
Kill Zone tespiti
-
Londra Kill Zone (07:00–09:00)
-
New York Kill Zone (12:00–14:00)
otomatik uyarılarla.
Asya Aralığı Kırılımı (Asian Range Breakout)
-
Asya aralığının grafik gösterimi
-
Yukarı/Aşağı kırılım tespiti
Momentum Puanlama
-
Her oturum için RSI tabanlı ilerleme çubukları
Hacim Analizi
-
Hacim / ortalama oranı
-
Sınıflandırma: LOW / NORMAL / HIGH
Trading sinyalleri
Aşağıdaki üçlü birleştiğinde güçlü sinyal oluşur:
Kill Zone + Breakout + Momentum
Londra/NY Overlap
Yüksek volatilite dönemlerinin otomatik tespiti.
Yapılandırılabilir uyarılar:
-
Kill Zone’a giriş
-
Asya aralığı kırılımı
-
Yüksek momentum algılandı
-
Popup, ses, push bildirimi desteği
Fütüristik tasarım:
-
Özelleştirilebilir neon camgöbeği/magenta teması
-
Kompakt ve okunabilir arayüz
-
Ayarlanabilir konum ve boyut
Özelleştirilebilir parametreler:
-
Oturum saatleri (GMT)
-
Momentum eşikleri (yüksek/düşük)
-
ATR, RSI, Hacim periyotları
-
Tam renk özelleştirme
Şunlar için ideal:
-
ICT / Smart Money Concepts trading
-
Kill Zone scalping
-
Asya kırılımı ile swing trading
-
Çoklu oturum analizi