Fibonacci Auto Levels Pro MT5

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Geri Çekilmeler, Uzatmalar ve Pivot Noktaları (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5, piyasa salınım (swing) noktalarını otomatik olarak tespit eden ve grafikte eksiksiz Fibonacci Geri Çekilme (Retracement), Uzatma (Extension) ve Pivot Noktası (Pivot Point) yapılarını çizen gelişmiş bir teknik analiz aracıdır.

Bu gösterge, birkaç bağımsız sistemi tek bir birleşik analiz aracında birleştirir:

Pivot Noktaları (Fibonacci Modu) Pivot Noktaları, önceki dönemin fiyat aralığına dayalı olarak potansiyel destek ve direnç bölgelerini belirlemek için kullanılır. Bu gösterge, önceki Yüksek (High), Düşük (Low) ve Kapanış (Close) fiyatlarına uygulanan Fibonacci oranları kullanılarak hesaplanan Fibonacci Pivot Noktalarını kullanır.

Pivot Noktalarının zaman dilimi, manuel olarak veya aşağıdaki mantık kullanılarak otomatik olarak ayarlanabilir:

  • Gün içi ≤ 5 dakika için → 4 Saatlik

  • 5–45 dakika için → 1 Günlük

  • 45 dak–4 Saatlik için → 1 Haftalık

  • Günlük için → 1 Aylık

  • Haftalık için → 3 Aylık

  • Aylık için → 12 Aylık

Kullanıcılar ayrıca manuel olarak herhangi bir daha yüksek zaman dilimini seçebilirler.

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri (Otomatik) Fibonacci Geri Çekilmeleri, yatırımcıların geri çekilmeler (pullback'ler) sırasında potansiyel destek/direnç alanlarını belirlemesine yardımcı olur. Gösterge, grafiği otomatik olarak tarar, pivot düşük/yüksek noktalarını tespit eder ve tüm ana geri çekilme seviyelerini çizer: %23.6, %38.2, %50, %61.8, %78.6, %100 ve daha fazlası. Algoritma, hassasiyeti kontrol etmek için Depth (Derinlik) ve Deviation (Sapma) girdilerini kullanarak otomatik olarak tespit edilen salınım noktalarına dayanır.

Fibonacci Uzatmaları (Otomatik) Fibonacci Uzatmaları, fiyatın bir geri çekilme tamamlandıktan sonra ne kadar uzağa gidebileceğini gösterir. Bunlar şunları tanımlamaya yardımcı olur:

  • Trend devam hedefleri

  • Genişletilmiş destek/direnç

  • Olası geri dönüş bölgeleri

Gösterge, son üç salınım noktasını kullanarak uzatma seviyelerini otomatik olarak yansıtır. Önemli: Uzatmaları kullanırken, özellikle güçlü trendler sırasında, yatırımcıların en iyi doğruluk için Depth ve Deviation'ı ayarlamaları gerekebilir.

Geri Çekilmeler ve Uzatmalar İçin Önemli Girdiler

  • Deviation (Sapma): Fiyatın yeni bir salınım yaratmak için önceki pivottan ne kadar uzaklaşması gerektiğini belirleyen bir çarpandır.

    • Daha yüksek sapma → daha az pivot → daha yüksek zaman dilimi seviyeleri.

  • Depth (Derinlik): Pivot tespit algoritmasında dikkate alınan minimum çubuk sayısı.

    • Daha büyük derinlik, daha temiz, daha istikrarlı bir salınım analizi üretir.

ZigZag Yapısı (Görsel Rehber) Fibonacci seviyelerini oluşturmak için kullanılan pivot yapısını görselleştirmeye yardımcı olmak amacıyla temiz bir ZigZag çizilir. Bu, göstergenin anlaşılmasını kolaylaştırır ve hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey yatırımcılar için uygundur.

Özelliklere Genel Bakış ✔ Otomatik Fibonacci Geri Çekilmeleri ✔ Otomatik Fibonacci Uzatmaları ✔ Fibonacci Pivot Noktaları (Çoklu Zaman Dilimi) ✔ Akıllı ZigZag pivot tespiti ✔ Renkli seviyeler ve etiketler ✔ İsteğe bağlı anahtar seviyeler modu ✔ XAUUSD, Başlıca Forex Çiftleri, Endeksler, Kripto için ✔ Çok hafif – tamponsuz, nesne tabanlı çizim

Bu gösterge kimler için? Bu araç aşağıdakiler için idealdir:

  • Scalper'lar

  • Swing trader'lar

  • Trend trader'lar

  • Kırılma ve geri çekilme trader'ları

  • XAUUSD uzmanları

  • ICT/Fibonacci metodolojisi trader'ları

Agresif girişleri mi yoksa muhafazakar onayları mı tercih ettiğinizden bağımsız olarak, gösterge stratejinize uyum sağlar.


