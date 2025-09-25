QuantCore Patterns

QuantCore Patterns, desenlere dayalı akıllı bir yatırım danışmanıdır. Analizi otomatikleştirin. Kârınızı yönetin.
Bilgi aşırı yüklenmesi ve piyasa oynaklığının yaşandığı bir çağda, profesyonel yatırımcılar ve yatırımcılar istikrarı ve sermaye büyümesini garanti edebilecek doğru ve kanıtlanmış çözümler arıyorlar. Bu, tam olarak QuantCore Patterns tarafından sağlanan çözümdür. QuantCore Patterns, otomatik ticaret için piyasa modellerinin gücünü tanıyıp kullanabilen yüksek teknolojili bir ticaret algoritmasıdır.
Desenler (veya desen figürleri), kitle piyasası psikolojisi tarafından oluşturulan grafiklerde tekrar eden fiyat yapılarıdır. Bu rakamlar, katılımcıların çoğunluğunun davranışlarına dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur.

Dikkat Trader!
Danışmanı kurmak ve yüklemek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada - bağlantı
Bir Ticaret Danışmanı kurma talimatları İşte bir bağlantı

Desen çeşitleri:
Geri dönüş formasyonları mevcut trendde olası bir değişime işaret eder.
Çift tepe / çift dip
Mevcut eğilimin sonunu ve yenisinin başlangıcını işaret ederler.
Üçlü Üst / Üçlü Alt
Güçlü direnç veya desteği teyit edin.
Baş ve Omuzlar / Ters Baş ve Omuzlar
En doğru geri dönüş sinyallerinden biri.
Mum yıldızları (sabah, akşam, çift, üçlü)
Piyasa duyarlılığında bir değişimi gösteren mum kombinasyonları.

Trendin devam etmesi - mevcut hareketin gücünü teyit eder.
Bayraklar ve flamalar
Bir dürtüsel hareketin ardından oluşurlar ve onun devam edeceğini haber verirler.
Kanallar (yükselen, alçalan, yanal)
İstikrarlı bir trendi ve fiyat dalgalanmalarının sınırlarını gösterirler.
Kamalar (artan/azalan)
Bir trendin ivme kaybettiğinin, ancak devam etme veya tersine dönme olasılığının bulunduğunun işareti.


QuantCore Patterns'ı benzersiz kılan nedir?

Klasik şekillerden gelişmiş mum formasyonlarına kadar 25 adet yerleşik işlem modeli.
Grafiklerin hızlı ve doğru yorumlanmasını sağlayan makine mantığı.
Esneklik: Algoritma, gerçek zamanlı olarak değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.
Tam teknik analiz: İnsan müdahalesi olmadan trendleri, seviyeleri, hacimleri ve kalıpları belirler.
Akıllı risk yönetimi: Zarar durdurma, kar alma emirlerinin otomatik olarak ayarlanması ve optimum lotun hesaplanması.

Kullanım önerileri:

Önerilen çiftler: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
Zaman dilimi: M15 - işlemlerin doğruluğunu ve sıklığını birleştirmenize olanak tanır
Minimum yatırım: Döviz çifti başına 1000$ (cent hesapları kullanılabilir)
Risk yönetimi: Her 1000$ mevduat için 0,01 lot
Koşullar: minimum spread, ECN hesapları tercih edilir

QuantCore Desenleri şunlardır:
Derin analizlere dayalı otomatik ticaret
25'ten fazla pazar modeli - klasiklerden yeniliklere
Esneklik, kontrol ve güvenilirlikBir profesyonelin elindeki gerçek bir tüccar silahı
Önerilen ürünler
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Uzman Danışmanlar
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Uzman Danışmanlar
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Uzman Danışmanlar
Explosive Breakout Hunter , güçlü breakout'ları yakalayarak karı maksimize etmeyi hedefleyen bir Uzman Danışman (EA)'dır. Başarı oranı yaklaşık %50'dir ve ayda sadece birkaç işlem yapar. Ancak miktardan ziyade kaliteye odaklanır. Sabırla fırsatları bekler ve istikrarlı bir şekilde büyük kazançlar biriktirir. Bu EA ile ne kadar kazanç sağlayabileceğinizi görmek için ekran görüntülerindeki backtest sonuçlarını inceleyin. Ayrıca, ücretsiz bir demo sürümünü denemeyi unutmayın. Kurulum son derece kol
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Uzman Danışmanlar
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
Turbo Trending AI
Francesco Ruggero Vescio
Uzman Danışmanlar
Our trading system has been designed to independently make profitable trading decisions, using statistical data to analyze the market and identify opportunities. Artificial intelligence is employed to automate the decision-making process, eliminating the influence of emotions and maximizing profits. We pay close attention to details in managing trading positions, both in terms of size and duration, in order to minimize risk and maximize profits. Our trading system offers a winning combination of
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Uzman Danışmanlar
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Burning London
Magma Software Solutions UG
Uzman Danışmanlar
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
Currency Curator Bot
Oleksii Ferbei
Uzman Danışmanlar
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Predator System EA
Profxtwins (Pty) LTD
Uzman Danışmanlar
The Predator system is a fully automated trading robot.  The robot can open trades automatically,the user can turn this option off or on in the inputs. The robot generates signals, the signals have an entry price indicated by the blue line, Take profit represented by a lemon horizontal line, Stop loss is represented by the red horizontal line. The Robot has a trend filter. The robot has a trading session filter. The robot shows the reversal candlestick patterns. The user can choose to open a bul
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Uzman Danışmanlar
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Quant Kelly Trader EA , hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir. Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır. Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderla
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Uzman Danışmanlar
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
FxGrowthCAN
Ngoc Ha Le
Uzman Danışmanlar
Introduction to FxGrowthCAN FxGrowthCAN is built on an exceptionally detailed and precise algorithm designed to calculate the overall risk ratio of an account and each trading symbol. The key advantage of this method lies in its ability to determine the optimal lot size and maximum number of orders to execute, while selecting entry points that minimize the risk of high drawdown. This strategy is recommended to use for moderately volatile assets such as cross currency pairs (e.g., AUDCHF, EURCHF,
Libim
Tai Fung Pontus To
Uzman Danışmanlar
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
Break US
Mauro Lomazzi
Uzman Danışmanlar
Break US MT5 Overview: Break US is a cutting-edge Expert Advisor designed to revolutionize your trading approach. With sophisticated algorithms and advanced market analysis, Break US autonomously opens, manages, and closes positions, eliminating the need for manual intervention. Pre-optimized and ready to go, this EA works on the US30/DJI market with a 12-minute timeframe. The only information you need to provide is the risk percentage for each trade. Features: Complete Automation : Hands-Free T
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Uzman Danışmanlar
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
Mango MT5
Mikita Borys
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman, özel bir göstergeye dayalı olarak geliştirilmiştir. Chaikin Osilatörü temel alınmıştır. Bu gösterge nedir? Chaikin Osilatörü, CHO (Chaikin Osilatörü), Chaikin Analytics, LLC'de Mark Chaikin CEO'su tarafından icat edilen bir teknik analiz göstergesidir. Mark 1965 yılından beri finans piyasalarında çalışmaktadır. Bu etkileyici dönem boyunca kendisini son derece profesyonel bir tüccar-analist olarak kabul ettirmiştir.  Osilatör, A/D göstergesinin üç günlük üstel hareketli ortal
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Uzman Danışmanlar
EA Pro Risk Panel (Free) — by Sayed Ali Ordibehesht & AliReza Asefpour A lightweight risk panel for Meta Trader 5 that lets you open Market and Pending orders with precise control over Volume, SL and TP. The panel calculates risk in dollars from your Balance × Risk% and auto-adjusts the lot size to keep actual risk ≤ target. Key features - Market BUY/SELL using live Bid/Ask - Pending BUY/SELL from an ENTRY line on chart (RB_HL_ENTRY) - Fixed Risk $ target (Balance × Risk %) with auto volume a
FREE
Auric GOLD Gap EA
Giribambe Aphrodite Karasira
Uzman Danışmanlar
Auric "GOLD" Gap EA Thia gap trading system designed for NY market hours with controlled risk management and fixed risk-reward ratios. Detailed Description Overview The Auric "Gold" Gap Trader is a sophisticated automated trading system that identifies and trades specific price patterns that form during market opening hours. This professional-grade EA is designed for traders who want to capitalize on early morning market inefficiencies with precise risk management. Key Features Market Opening Sp
SAURON mt 5
Patryk Artur Klimczyk
Uzman Danışmanlar
I present our newest robot Sauron MT 5. It uses the latest GPT technology and machine learning to improve trading results.  The strategy is based on concluding frequent transactions, each secured with a stop loss and a take profit. WHY SAURON: - for a low price you get a professional robot and you can automate your trading - from the very beginning you have the best settings loaded, which have been tested by us for a long time - very simple operation - Possibility to download the demo and chec
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Uzman Danışmanlar
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
NebulaTrade Genesis MT5
Nick Schueder
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. NebulaTrade Genesis MT5 is a powerful Expert Advisor (EA) engineered for precise US30 trading during New York market hours. Designed for both Prop Firm Challenges and Personal Accounts , it executes 1-4 high-quality trades per day , ensuring low drawdowns and strategic risk management . Unlike many EAs that rely on Martingale, Grid, or Hedging , NebulaTrade Genesis follo
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Uzman Danışmanlar
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Pure AI
Vitali Vasilenka
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için benzersiz ticaret danışmanı Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin. Temel özellik - modülerlik ve esneklik Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır: G
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Uzman Danışmanlar
Synthetic Metal,  XAUUSD (altın) ve XAGUSD (gümüş) ana enstrümanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu uzman, güçlü analiz teknolojilerini, tahmin doğruluğunu ve işlem risk yönetiminin esnekliğini bir araya getiriyor. Temel Özellikler: Yazarın göstergesi Sentetik Trend AI Danışman, en doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aynı anda 4 zaman dilimini analiz eden benzersiz bir Sentetik Trend AI göstergesi kullanıyor. Bu şunları garanti eder
The Last King
Vitali Vasilenka
Uzman Danışmanlar
King Trading — Tescilli teknik göstergeler ve algoritmalara dayalı Evrensel Yatırım Danışmanı. Döviz çiftleri, endeksler, emtialar, kripto paralar vb. gibi tüm finansal enstrümanlarda otomatik işlem yapmak için tasarlanmıştır. Dikkat!!! Ayarlar, talimatlar ve hediye almak için bana özel mesaj gönderin! Temel özellikler: Tüm yatırım araçları için destek Danışman, tüm yatırım çiftlerine veya enstrümanlara uyarlanabilir. Her varlık için ayrı ayarlar kullanılır, bu da maksimum doğruluk ve işlem v
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AI Quantum Trading – Algoritmik ticarette devrim. JPY enstrümanları için yeni nesil ticaret danışmanı 1 satın alma = 2 versiyon! MT5'te AI Quantum Trading satın alın - ve MT4 versiyonunu ücretsiz edinin! Dilediğiniz gibi işlem yapın: iki platform, bir danışman, sıfır fazla ödeme. Satın alma işleminizden sonra bana özel mesaj yoluyla yazın ve hediyenizi alın! Günümüzün finansal teknoloji dünyasında, otomatik ticaret piyasada başarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. AI Quantum Trading, piy
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EURUSD için benzersiz ticaret danışmanı Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları. ÖNEMLİ!   Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin. Temel özellik - modülerlik ve esneklik Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır:
QuantCore Levels
Vitali Vasilenka
Uzman Danışmanlar
QuantCore Levels - Destek ve Direnç Seviyelerine Dayalı İşlem DanışmanıBu, klasik teknik analiz prensipleri temelinde oluşturulmuş ve OpenAI yapay zekasının gücüyle desteklenen akıllı bir işlem danışmanıdır (robot). Danışmanın temel işlem stratejisi, destek ve direnç seviyelerinden çalışmaktır; bu da onu hem trend hem de düz piyasalar için evrensel bir araç haline getirir. Dikkat Trader! Gerekli Bilgiler ve Danışman Ayarları Burada - bağlantı Bir Ticaret Danışmanı kurma talimatları İşte bir
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Yardımcı programlar
SmartTrade Kontrol Paneli — algoritmik alım satım için kontrol merkeziniz SmartTrade Kontrol Paneli, her işlemde kontrol, esneklik ve verimliliğe değer verenler için tasarlanmış çok işlevli bir işlem panelidir. Görsel kolaylığı güçlü emir takip mantığıyla birleştirerek rutin alım satımı kontrollü bir sürece dönüştürür. Artık şunları yapabilirsiniz: Scalping'ten grid alım satımına kadar her türlü işlem fikrini hayata geçirin Emir takibini giriş ve çıkış mantığınıza göre özelleştirin Riskleri, k
MarketProfile Indicator
Vitali Vasilenka
Göstergeler
Piyasa Profili göstergesi, piyasa profilini görüntülemek için klasik bir çözümdür. Fiyatın zaman içindeki istatistiksel dağılımını, maliyet bölgesini ve bir işlem seansının kontrol değerini grafikte görüntüleyebilir. Bu gösterge, herhangi bir zaman dilimindeki grafiklere eklenebilir ve serbestçe tanımlanmış bir dikdörtgen de dahil olmak üzere tüm seanslar için piyasa profilini görüntüleyebilir. Daha düşük zaman dilimleri daha fazla doğruluk sağlar. Daha yüksek zaman dilimleri daha iyi görünürlü
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt