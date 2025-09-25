QuantCore Patterns, desenlere dayalı akıllı bir yatırım danışmanıdır. Analizi otomatikleştirin. Kârınızı yönetin.

Bilgi aşırı yüklenmesi ve piyasa oynaklığının yaşandığı bir çağda, profesyonel yatırımcılar ve yatırımcılar istikrarı ve sermaye büyümesini garanti edebilecek doğru ve kanıtlanmış çözümler arıyorlar. Bu, tam olarak QuantCore Patterns tarafından sağlanan çözümdür. QuantCore Patterns, otomatik ticaret için piyasa modellerinin gücünü tanıyıp kullanabilen yüksek teknolojili bir ticaret algoritmasıdır.

Desenler (veya desen figürleri), kitle piyasası psikolojisi tarafından oluşturulan grafiklerde tekrar eden fiyat yapılarıdır. Bu rakamlar, katılımcıların çoğunluğunun davranışlarına dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur.









Desen çeşitleri:

Geri dönüş formasyonları mevcut trendde olası bir değişime işaret eder.

Çift tepe / çift dip

Mevcut eğilimin sonunu ve yenisinin başlangıcını işaret ederler.

Üçlü Üst / Üçlü Alt

Güçlü direnç veya desteği teyit edin.

Baş ve Omuzlar / Ters Baş ve Omuzlar

En doğru geri dönüş sinyallerinden biri.

Mum yıldızları (sabah, akşam, çift, üçlü)

Piyasa duyarlılığında bir değişimi gösteren mum kombinasyonları.





Trendin devam etmesi - mevcut hareketin gücünü teyit eder.

Bayraklar ve flamalar

Bir dürtüsel hareketin ardından oluşurlar ve onun devam edeceğini haber verirler.

Kanallar (yükselen, alçalan, yanal)

İstikrarlı bir trendi ve fiyat dalgalanmalarının sınırlarını gösterirler.

Kamalar (artan/azalan)

Bir trendin ivme kaybettiğinin, ancak devam etme veya tersine dönme olasılığının bulunduğunun işareti.









QuantCore Patterns'ı benzersiz kılan nedir?





Klasik şekillerden gelişmiş mum formasyonlarına kadar 25 adet yerleşik işlem modeli.

Grafiklerin hızlı ve doğru yorumlanmasını sağlayan makine mantığı.

Esneklik: Algoritma, gerçek zamanlı olarak değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.

Tam teknik analiz: İnsan müdahalesi olmadan trendleri, seviyeleri, hacimleri ve kalıpları belirler.

Akıllı risk yönetimi: Zarar durdurma, kar alma emirlerinin otomatik olarak ayarlanması ve optimum lotun hesaplanması.





Kullanım önerileri:





Önerilen çiftler: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD

Zaman dilimi: M15 - işlemlerin doğruluğunu ve sıklığını birleştirmenize olanak tanır

Minimum yatırım: Döviz çifti başına 1000$ (cent hesapları kullanılabilir)

Risk yönetimi: Her 1000$ mevduat için 0,01 lot

Koşullar: minimum spread, ECN hesapları tercih edilir





QuantCore Desenleri şunlardır:

Derin analizlere dayalı otomatik ticaret

25'ten fazla pazar modeli - klasiklerden yeniliklere

Esneklik, kontrol ve güvenilirlikBir profesyonelin elindeki gerçek bir tüccar silahı