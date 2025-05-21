QuantCore Levels - Destek ve Direnç Seviyelerine Dayalı İşlem DanışmanıBu, klasik teknik analiz prensipleri temelinde oluşturulmuş ve OpenAI yapay zekasının gücüyle desteklenen akıllı bir işlem danışmanıdır (robot). Danışmanın temel işlem stratejisi, destek ve direnç seviyelerinden çalışmaktır; bu da onu hem trend hem de düz piyasalar için evrensel bir araç haline getirir.





Temel strateji

QuantCore Levels, piyasa yapısını analiz ederek, geçmiş veriler ve mevcut oynaklığa dayanarak temel destek ve direnç bölgelerini belirler. Danışman, seviyelerin geri alınması veya kırılmasının teyidini arar ve trendin devam etme riskini ve olasılığını göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hareketi yönünde pozisyonlar açar.





Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi





Danışman, OpenAI'nin katılımıyla geliştirildi ve optimize edildi; bu da şunlara olanak sağladı:





Seviye tanımlama algoritmasını iyileştirin.





Subjektif insan faktörünü ortadan kaldırın.





2020 yılına ait geniş bir piyasa verisi örneği üzerinde makine öğrenimi gerçekleştirin.





Giriş ve çıkış mantığını piyasa evrelerine (trend, konsolidasyon, haberler vb.) göre uyarlayın.









Temel Özellikler





Seviyelerin otomatik işaretlenmesi: Destek, direnç, konsolidasyon bölgesi.





Uyarlanabilir risk yönetimi: Lot büyüklüğü ve stop loss, sinyal gücü ve oynaklığa bağlı olarak seçilir.





Yanlış Breakout Filtreleme: Doğru ve yanlış sinyaller arasında ayrım yapmak için eğitilmiş bir model kullanır.





2020'den bu yana geçmişe göre optimize edildi: Model, yüksek oynaklık, kriz ve yatay hareket dönemleri üzerinde eğitildi.





Minimum ayarlar - maksimum adaptasyon: Danışman piyasaya otomatik olarak uyum sağlar.









Avantajları





Güvenilir mantık, zamanla test edilmiş (S/R seviyeleri).





Yapay zekaya dayalı akıllı bir yaklaşım.





Farklı piyasa koşullarına uyum sağlayabilme.





Tüccarın sürekli müdahalesini gerektirmez.