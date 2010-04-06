ATR Trailing Stop ml
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « ATR Trailing Stop » pour MT4, sans modification.
- Améliorez vos méthodes de trading grâce à l'excellent indicateur auxiliaire ATR Trailing Stop pour MT4.
- Cet indicateur est idéal pour les Trailing Stops.
- L'ATR Trailing Stop s'adapte automatiquement à la volatilité du marché.
- Aucun délai et configuration facile.
- Cet indicateur est idéal pour intégrer les mouvements de prix dans la direction de la tendance principale.
