ATR Trailing Stop ml

Indicateur Crypto_Forex « ATR Trailing Stop » pour MT4, sans modification.





- Améliorez vos méthodes de trading grâce à l'excellent indicateur auxiliaire ATR Trailing Stop pour MT4.

- Cet indicateur est idéal pour les Trailing Stops.

- L'ATR Trailing Stop s'adapte automatiquement à la volatilité du marché.

- Aucun délai et configuration facile.

- Cet indicateur est idéal pour intégrer les mouvements de prix dans la direction de la tendance principale.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.