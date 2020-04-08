ATR Trailing Stop ml
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „ATR Trailing Stop“ für MT4, ohne Neulackierung.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem hervorragenden zusätzlichen ATR Trailing Stop-Indikator für MT4.
– Dieser Indikator eignet sich perfekt für Trailing Stop-Zwecke.
– Der ATR Trailing Stop passt sich automatisch an die Marktvolatilität an.
– Keine Verzögerungen und einfache Einrichtung.
– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit Price Action Entrys in Richtung des Haupttrends kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.