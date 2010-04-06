ATR Trailing Stop ml
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "ATR Trailing Stop" per MT4, senza ridisegno.
- Migliora i tuoi metodi di trading con un fantastico indicatore ausiliario ATR Trailing Stop per MT4.
- Questo indicatore è perfetto per il Trailing Stop.
- L'ATR Trailing Stop si adatta automaticamente alla volatilità del mercato.
- Nessun ritardo e facile da configurare.
- Questo indicatore è eccellente da combinare con ingressi di price action nella direzione del trend principale.
