RVI with 2 Moving Averages mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "RVI ve 2 Hareketli Ortalama". Yeniden Boyama Yok.
- Relative_Vigor_Index (RVI), trend piyasalarında oldukça faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
- "RVI ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, RVI osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Gösterge, özellikle büyük zaman dilimlerinde momentum ticareti için mükemmeldir: D1, H4, H1, M30.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
- Alış giriş koşulları:
(1)-hızlı sarı hareketli ortalama, yavaş mavi hareketli ortalamanın üzerinde, (2)-kırmızı RVI çizgisi sarı hızlı hareketli ortalamanın üzerinde, (3)-kırmızı RVI çizgisi hızlı sarı hareketli ortalamadan yukarı doğru sıçradı. - Satış giriş koşulları:
(1)-hızlı sarı hareketli ortalama, yavaş mavi hareketli ortalamanın altında, (2)-kırmızı RVI çizgisi sarı hızlı hareketli ortalamanın altında, (3)-kırmızı RVI çizgisi hızlı sarı hareketli ortalamadan aşağı doğru geri döndü.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.