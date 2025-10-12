BlockOscilationDay - Profesyonel Piyasa Analiz Aracı

Açıklama

BlockOscilationDay, piyasa hareketlerinin net ve şık bir görselleştirmesini sağlayan sofistike bir teknik göstergedir. Basitlik ve verimliliğe değer veren traderlar için geliştirilen bu gösterge, temiz ve sezgisel bir arayüz içinde birden fazla bilgi katmanını birleştirir. Minimalist tasarım felsefesi, grafiğinizi karmaşık hale getirmeden temel piyasa verilerinin sunulmasını sağlayarak daha hızlı ve hassas işlem kararlarına olanak tanır. Akıllı renk kodlama sistemi, anında piyasa yönünü ve ana salınım seviyelerini sinyallerken, özelleştirilebilir bileşenleri tüm zaman dilimlerinde çeşitli işlem stilleri ve stratejilerine mükemmel uyum sağlar.

Temel Özellikler

🎯 Çoklu Zaman Dilimi Analizi

Herhangi bir zaman diliminde yapılandırılabilir dinamik trend çizgileri

Önceki işlem seanslarından anlamlı seviyelerin görselleştirilmesi

Akıllı renk kodlama sistemi ile günlük salınım dikdörtgenleri

🎯 Akıllı Renk Sistemi

🟢 YEŞİL Dikdörtgen : Mevcut fiyat ≥ Günlük Orta Nokta [(Yüksek+Düşük)/2]

🔴 KIRMIZI Dikdörtgen : Mevcut fiyat < Günlük Orta Nokta [(Yüksek+Düşük)/2]

Günlük aralık içindeki piyasa önyargısı için anlık görsel geri bildirim

🎨 Minimalist Tasarım

Temiz, rahatsız etmeyen görsel arayüz

Anlık yorumlama için trafik ışığı renk kodları

Fiyat hareketi analizini tamamlayan discrete grafik öğeleri

⚡ Gelişmiş İşlevsellik

Otomatik salınım yüksek ve düşük tespiti

Önceki günün destek ve direnç seviyeleri

Renkli dikdörtgenler ile yönlü piyasa önyargı göstergeleri

İsteğe bağlı dönüş noktası okları

Özelleştirilebilir Ayarlar

Trend Çizgileri

Ayarlanabilir geçmiş çizgi saklama (0-500 çizgi)

Özelleştirilebilir kalınlık ve stil

Çekirdek analiz için spesifik zaman dilimi

Günlük Dikdörtgenler

Yapılandırılabilir görüntüleme periyodu (1+ gün)

Özelleştirilebilir çizgi stilleri ve genişlikleri

Fiyat konumuna dayalı gerçek zamanlı renk dinamiği

Görsel Öğeler

Tamamen özelleştirilebilir renk şemaları

Kapsamlı çizgi genişliği ve stil kontrolü

İsteğe bağlı bilgi etiketleri

Ayarlanabilir ok boyutları ve stilleri

Teknik Avantajlar

✅ Net Görselleştirme: Görsel kirlilik olmadan temel bilgiler

✅ Akıllı Renk Mantığı: Piyasa önyargı tespitinde matematiksel hassasiyet

✅ Yüksek Özelleştirilebilirlik: Benzersiz işlem yaklaşımınıza uyum sağlar

✅ Sezgisel İşlem: Karar vermeyi geliştiren renkler ve şekiller

✅ Kaynak Verimliliği: Minimum sistem kaynağı tüketimi

✅ Gerçek Zamanlı Analiz: Mevcut fiyat hareketine dayalı anlık güncellemeler

Görsel zarafet ile pratik işlevselliği birleştiren bir araçla teknik analizinizi yükseltin. BlockOscilationDay, akıllı renk kodlama sistemi ve matematiksel piyasa önyargı tespiti ile piyasa analizinde netlik ve hassasiyet arayan traderlar için ideal seçimi temsil eder.