BlockOscilationDay
- Göstergeler
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Sürüm: 3.20
- Etkinleştirmeler: 5
BlockOscilationDay - Profesyonel Piyasa Analiz Aracı
Açıklama
BlockOscilationDay, piyasa hareketlerinin net ve şık bir görselleştirmesini sağlayan sofistike bir teknik göstergedir. Basitlik ve verimliliğe değer veren traderlar için geliştirilen bu gösterge, temiz ve sezgisel bir arayüz içinde birden fazla bilgi katmanını birleştirir. Minimalist tasarım felsefesi, grafiğinizi karmaşık hale getirmeden temel piyasa verilerinin sunulmasını sağlayarak daha hızlı ve hassas işlem kararlarına olanak tanır. Akıllı renk kodlama sistemi, anında piyasa yönünü ve ana salınım seviyelerini sinyallerken, özelleştirilebilir bileşenleri tüm zaman dilimlerinde çeşitli işlem stilleri ve stratejilerine mükemmel uyum sağlar.
Temel Özellikler
🎯 Çoklu Zaman Dilimi Analizi
-
Herhangi bir zaman diliminde yapılandırılabilir dinamik trend çizgileri
-
Önceki işlem seanslarından anlamlı seviyelerin görselleştirilmesi
-
Akıllı renk kodlama sistemi ile günlük salınım dikdörtgenleri
🎯 Akıllı Renk Sistemi
-
🟢 YEŞİL Dikdörtgen: Mevcut fiyat ≥ Günlük Orta Nokta [(Yüksek+Düşük)/2]
-
🔴 KIRMIZI Dikdörtgen: Mevcut fiyat < Günlük Orta Nokta [(Yüksek+Düşük)/2]
-
Günlük aralık içindeki piyasa önyargısı için anlık görsel geri bildirim
🎨 Minimalist Tasarım
-
Temiz, rahatsız etmeyen görsel arayüz
-
Anlık yorumlama için trafik ışığı renk kodları
-
Fiyat hareketi analizini tamamlayan discrete grafik öğeleri
⚡ Gelişmiş İşlevsellik
-
Otomatik salınım yüksek ve düşük tespiti
-
Önceki günün destek ve direnç seviyeleri
-
Renkli dikdörtgenler ile yönlü piyasa önyargı göstergeleri
-
İsteğe bağlı dönüş noktası okları
Özelleştirilebilir Ayarlar
Trend Çizgileri
-
Ayarlanabilir geçmiş çizgi saklama (0-500 çizgi)
-
Özelleştirilebilir kalınlık ve stil
-
Çekirdek analiz için spesifik zaman dilimi
Günlük Dikdörtgenler
-
Yapılandırılabilir görüntüleme periyodu (1+ gün)
-
Özelleştirilebilir çizgi stilleri ve genişlikleri
-
Fiyat konumuna dayalı gerçek zamanlı renk dinamiği
Görsel Öğeler
-
Tamamen özelleştirilebilir renk şemaları
-
Kapsamlı çizgi genişliği ve stil kontrolü
-
İsteğe bağlı bilgi etiketleri
-
Ayarlanabilir ok boyutları ve stilleri
Teknik Avantajlar
✅ Net Görselleştirme: Görsel kirlilik olmadan temel bilgiler
✅ Akıllı Renk Mantığı: Piyasa önyargı tespitinde matematiksel hassasiyet
✅ Yüksek Özelleştirilebilirlik: Benzersiz işlem yaklaşımınıza uyum sağlar
✅ Sezgisel İşlem: Karar vermeyi geliştiren renkler ve şekiller
✅ Kaynak Verimliliği: Minimum sistem kaynağı tüketimi
✅ Gerçek Zamanlı Analiz: Mevcut fiyat hareketine dayalı anlık güncellemeler
Görsel zarafet ile pratik işlevselliği birleştiren bir araçla teknik analizinizi yükseltin. BlockOscilationDay, akıllı renk kodlama sistemi ve matematiksel piyasa önyargı tespiti ile piyasa analizinde netlik ve hassasiyet arayan traderlar için ideal seçimi temsil eder.