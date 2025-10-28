Turtles EA

 Turtles EA - Çift Sistemli Kırılma Trader'ı - Yalnızca Hedging Hesapları

 Genel Bakış:
Bu Uzman Danışman (EA), Richard Dennis'in ünlü deneyinden esinlenen klasik Turtle Trading stratejisini otomatikleştirir; bu, bir trend takip sistemidir. Yöntem, Michael Covel'in kitabında sunulmaktadır: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Tam TurtleTrader: 23 Acemi Yatırımcı Nasıl Bir Gece Milyoner Oldu"). Jerry Parker'ın podcast'lerini çok dinledikten sonra, kaplumbağaların asla piramitleme kullanmadığını öğrendim, ancak karışıklık iki sistemin kullanımından kaynaklanıyor (S1 20/10 - kısa vadeli ve S2 55/20 - uzun vadeli). Kaplumbağalar asla bir ticareti atlamazdı, çünkü bir ticaretin başarılı olup olmayacağını asla bilemezsiniz. EA, herhangi bir zaman dilimi ve sembolde kırılmaları ticaret yapar, çeşitlendirilmiş girişler için iki bağımsız sistem (S1 ve S2) kullanır. EA, ticaret başına bakiyenizin yalnızca %0,5'ini riske atar (özsermaye değil), volatiliteye dayalı akıllı pozisyon boyutlandırma ile. Kayıplar sırasında riski azaltmak için drawdown koruması içerir ve oturumlar arasında ayarları kaydeder.
Mümkün olduğunca çok pazarda ticaret yapın, ancak kırılmalar ve takip stopları için en uygun değerleri bulmak için backtest yapmanız çok önemlidir.

 Ana Özellikler:

Sistem 1 (Kısa Vadeli - Varsayılan):

Giriş: Fiyat 20 günlük zirveyi kırarsa alım; 20 günlük dibi kırarsa satım.
Çıkış: Fiyat 10 günlük dibi kırarsa uzun pozisyonları kapat; 10 günlük zirveyi kırarsa kısa pozisyonları kapat.
Hızlı trendleri yakalamak için idealdir.

Sistem 2 (Uzun Vadeli):

Giriş: Fiyat 55 günlük zirveyi kırarsa alım; 55 günlük dibi kırarsa satım.
Çıkış: Fiyat 20 günlük dibi kırarsa uzun pozisyonları kapat; 20 günlük zirveyi kırarsa kısa pozisyonları kapat.
Daha uzun ve güçlü trendler için uygundur.

Risk ve Stoplar:

Stop Loss: Giriş fiyatından 2x ATR (20 dönem Wilder yumuşatma).
Pozisyon Boyutu: Ticaret başına bakiyenin tam olarak %0,5'ini riske atmak için otomatik hesaplanır.

 Akıllı Para Yönetimi:

Tepe bakiyenizi izler ve drawdown %10, %20 veya %30 eşiklerine ulaşırsa riski 3 adımda %20 azaltır (maksimum 3 adım). Yeni zirvelerde tam riske sıfırlar.
Muhafazakar boyutlandırma için yalnızca bakiyeyi kullanır (yüzen P&L'yi yok sayar).

 Diğer Avantajlar:

Sistem başına bir seferde bir pozisyon — piramitleme yok.
Çakışmaları önlemek için sistem/sembol başına benzersiz sihirli numaralar.
Risk ayarları için kalıcı dosya depolama (otomatik yedekleme ve kurtarma).
Özelleştirilebilir girdiler: Dönemler, risk %, ATR ayarları ve daha fazlası.
Günlüğünüzü temiz tutmak için yalnızca kritik olayları günlüğe kaydeder.

 Nasıl Çalışır (Basit Akış):

Her yeni barda, tarihi zirve/dip'leri kullanarak kırılmaları tarar.
Pozisyon yoksa, hesaplanmış lot boyutu ve stop loss ile ticarete girer.
Karşı kırılma çıkış sinyallerini veya stop loss vuruşunu izler.
Hesap performansına göre riski dinamik olarak ayarlar.

 En Uygun Olduğu Yer: Forex, kripto, metaller, endeksler veya emtialar gibi trendli piyasalar. D1 grafiklerde backtest yapın. Demo hesapla başlayın. Scalping değil, istikrarlı ve düşük riskli büyüme için tasarlanmıştır.


