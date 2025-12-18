Klasik Üçlü Hareketli Ortalama Stratejisiyle Güvenle İşlem Yapın



Bu gösterge, kanıtlanmış bir 3 hareketli ortalama sistemi kullanarak yüksek olasılıklı trend takip fırsatlarını otomatik olarak tespit eder. Grafiğinizde doğrudan net görsel sinyaller çizer ve masaüstünüze ile cep telefonunuza anında uyarılar gönderir, böylece hiçbir işlemi kaçırmazsınız.



Gösterge Açıklaması: Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Temel İşlevsellik & İşlem Mantığı



Gösterge, trendi filtrelemek ve girişleri hassas bir şekilde belirlemek için üç hareketli ortalama kullanır. Mantık katı ve nettir:



ALIŞ Sinyali (Yeşil Elmas): Kapalı bir mumda aşağıdaki TÜM koşullar sağlandığında üretilir:



Yükseliş Trendi: Fiyat yavaş 200 periyotlu MA'nın üzerindedir.



Hizalanma: 20 MA 50 MA'nın üzerinde, 50 MA ise 200 MA'nın üzerindedir.



Tetikleyici: Mum üç hareketli ortalamanın da üzerinde kapanır.



SATIŞ Sinyali (Kırmızı Elmas): Kapalı bir mumda aşağıdaki TÜM ters koşullar sağlandığında üretilir:



Düşüş Trendi: Fiyat yavaş 200 periyotlu MA'nın altındadır.



Hizalanma: 20 MA 50 MA'nın altında, 50 MA ise 200 MA'nın altındadır.



Tetikleyici: Mum üç hareketli ortalamanın da altında kapanır.



KAPAT Sinyali (Altın 'X'): Hızlı 20 MA orta 50 MA'yı kesiştiğinde çıkış sinyali görünür.



Fiyatın altında altın 'X' ALIŞ pozisyonunu kapatır.



Fiyatın üstünde altın 'X' SATIŞ pozisyonunu kapatır.



Gösterge piyasa durumunu takip eder, bu nedenle önceki işlem 'X' ile kapatılmadan yeni bir Alış veya Satış elması göstermez.



🔔 Çoklu Platform Bildirimleri (Hiçbir Sinyali Kaçırmayın)



Yeni bir canlı sinyal üretildiğinde iki şekilde bildirim alırsınız:



Masaüstü Açılır Pencere Uyarısı: Ekranınızda net bir mesaj görünür (ör. “XAUUSD H1 ALIŞ emri ver”).



Telefona Push Bildirimi: Aynı uyarı anında MetaTrader 5 mobil uygulamanıza gönderilir, böylece bilgisayardan uzak olsanız bile piyasaları takip edebilirsiniz.



Not: Uyarılar yalnızca canlı sinyaller içindir. Göstergeyi ilk kez eklediğinizde geçmiş sinyallerle spam yapılmaz.



🎨 Grafik Tarzınıza Tam Uyumlu Özelleştirme



Göstergenin görünümünü ve işleyişini tam istediğiniz gibi yapın:



Hareketli Ortalama Kontrolü: Üç MA'nın her biri için periyot, tip (SMA/EMA), renk ve çizgi kalınlığını ayarlayın.



Sinyal Görünümü: Alış ve Satış elmaslarının rengini seçin. Görsel ofseti ayarlayarak sinyalleri fiyat çubuklarının üstünde veya altında net bir şekilde konumlandırın.



Görsel Ofset İpucu: Bu ayar, okları fiyattan uzaklaştırarak daha iyi görünürlük sağlar. Günlük (D1) grafiklerde 300 değeri iyi çalışır, ancak daha düşük zaman dilimlerinde daha küçük değerler kullanın (ör. 1 dakikalık grafikte 3-10 deneyin). Favori grafiğiniz için mükemmel ayarı tek bir hızlı değişiklikle bulun.



Neden Bu Göstergeyi Seçmelisiniz?



Klasik üçlü MA kesişim stratejisini manuel grafik analizinden hassas, otomatik bir işlem asistanına dönüştürür. Katı kuralları, net görselleri ve güvenilir uyarılarıyla disiplini korumanıza ve planınızı tutarlı bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur.



Sık Sorulan Sorular (SSS)



S1: Göstergeyi nasıl yüklerim?

C: Satın alma ve indirmeden sonra .ex5 dosyası alırsınız. Bu dosyayı MetaTrader 5 veri dizininin MQL5\Indicators klasörüne kopyalayın. MT5 terminalini yeniden başlatın; “Triple MA System” Gezgin penceresinde Göstergeler altında görünecektir. Herhangi bir grafiğe sürükleyip bırakarak başlayın.



S2: Gösterge ok göstermiyor. Sorun ne?

C: Genellikle şu iki nedenden biri:



Yetersiz Veri: 200 periyotlu hareketli ortalamayı hesaplamak için yeterli geçmiş çubuk gerekir. Grafiğin yeterli geçmiş veri yüklediğinden emin olun (ör. birkaç yüz çubuk).



Görsel Ofset Çok Büyük: “Arrow Offset” değeri aşırı yüksekse (ör. 1 dakikalık grafikte 300), oklar mevcut fiyat görünümünün dışında çizilebilir. Bu değeri düşürün (düşük zaman dilimleri için örn. 5-30).



S3: Sinyal aldım ama telefona bildirim gelmedi.

C: Push bildirimleri MT5'te tek seferlik kurulum gerektirir:



Araçlar → Seçenekler → Bildirimler'de “Push bildirimlerini etkinleştir” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.



Aynı sekmede MetaQuotes ID'nizi (MT5 mobil uygulamasında bulunur) girin.



Masaüstü terminalin internete bağlı ve telefonunuzdaki MT5 uygulamasının oturum açık olduğundan emin olun.



S4: Hareketli ortalama periyotlarını değiştirebilir miyim (ör. 9, 21, 200 kullanmak)?

C: Evet, kesinlikle. Üç periyot (Kısa, Orta ve Uzun) ile tip (SMA veya EMA) göstergeyi grafiğe eklerken giriş parametreleriyle tamamen özelleştirilebilir.



S5: Zaten ALIŞ pozisyonundayken yeni bir ALIŞ sinyali aldım. Neden?

C: Gösterge piyasa durumunu takip eder ve önceki işlem çıkış sinyali ('X') ile kapanmadan yeni giriş sinyali vermemelidir. Çıkış olmadan art arda giriş sinyali görüyorsanız “InpPeriodMA1” (hızlı MA) ve “InpPeriodMA2” (orta MA) parametrelerinin 1 olarak ayarlanmadığını kontrol edin; bu düzensiz davranışa neden olabilir. Varsayılan veya mantıklı değerleri kullanın.



S6: “Arrow Offset” ayarı nedir ve hangi değeri kullanmalıyım?

C: Bu ayar sinyal oklarını (elmas ve X) çubuğun yüksek/düşük noktasından dikey olarak uzaklaştırarak karmaşayı önler ve görünürlüğü artırır. Evrensel mükemmel bir değer yoktur — grafik ölçeğine ve zaman dilimine bağlıdır.



Yüksek zaman dilimleri (D1, H4): 100-300 puan gibi büyük değerler iyi çalışır.



Düşük zaman dilimleri (M15, M5, M1): Genellikle 3-30 puan yeterlidir.



İpucu: Küçük bir değerle başlayın ve oklar net görünecek ama fiyat hareketinden çok uzak olmayacak şekilde artırın.



S7: Bu bir “kur ve unut” işlem sistemi mi?

C: Hayır. Bu gelişmiş bir sinyal aracıdır, otomatik Expert Advisor değildir. Net işlem mantığına dayalı yüksek kaliteli görsel ve sesli uyarılar sağlar, ancak işlemleri yürütmek, riski yönetmek (stop-loss) ve kendi piyasa bilginizi uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir stratejiyi önce demo hesapta ileriye dönük test etmenizi öneririz.



S8: Çizgi ve ok renklerini nasıl değiştiririm?

C: Tam görsel özelleştirme yerleşiktir. Gösterge ayarları penceresinin Inputs sekmesinde üç MA çizgisinin, Alış elmasının, Satış elmasının rengini bağımsız olarak ayarlayabilir ve çizgi/ok kalınlığını düzenleyebilirsiniz.



S9: Gösterge için güncelleme alacak mıyım?

C: Evet. Tüm müşteriler ücretsiz güncelleme alır. Yeni sürüm çıktığında MQL5 Market üzerinden bildirim gelir ve satın alma geçmişinizden yeni sürümü indirebilirsiniz.



S10: Sorun yaşarsam nereden destek alabilirim?

C: Teknik destek için MQL5 Market ürün sayfasındaki “Yorumlar” bölümünü kullanın veya MQL5 hesabınız üzerinden doğrudan geliştiriciyle iletişime geçin. Size yardımcı olmaya hazırız.