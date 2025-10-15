# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5 için Trend Takip Eden Uzman Danışman





## Genel Bakış

Turtles 3xATR EA, klasik Turtle Trading sisteminden esinlenilmiş otomatik bir ticaret robotudur. Trendli piyasalardaki kırılmaları yakalamaya odaklanır ve riski yönetmek için volatilite tabanlı stoplar kullanır. EA, sembol başına bir seferde bir pozisyon ticaret yapar, kırılma sinyalleriyle giriş yapar ve karları kilitlemek için takip eden stoplar kullanır. Disiplinli risk kontrolüne vurgu yapar ve işlem başına hesabınızın yapılandırılabilir bir yüzdesinden fazlasını asla riske atmaz. Uzman, varsayılan olarak hesap bakiyesi %10'dan fazla azaldığında etkinleştirilen sağlam bir pozisyon boyutu küçültme mekanizması uygular. Hesap bakiyesindeki kayıp geri alındığında, pozisyon boyutu otomatik olarak başlangıç değerine (varsayılan olarak hesap bakiyesinin %1'i işlem başına risk) geri döner. Forex, kripto, metaller, hisse senetleri, emtialar ticareti için kullanılabilir.





## Ana Girdiler (Özelleştirilebilir)

- EntryPeriod: 20 (çubuk) – Kırılmaları tespit etmek için dönem.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (çubuk) – Stoplar için ATR hesaplama dönemi.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Başlangıç ve takip eden stoplar için çarpan (orijinal Turtles'tan daha geniş, daha az whipsaw için).

- InitialRiskPercent: 1.0% – İşlem başına maksimum hesap riski.

- Diğer seçenekler: Drawdown tabanlı risk küçültmeyi etkinleştir, işlem tanımlama için sihirli numara vb.





## Nasıl Çalışır: Adım Adım





1. Yeni Çubuklar ve Seviyelerin Tespiti

- EA her tick'te çalışır, ancak sinyalleri sadece yeni çubuk kapanışlarında günceller (örneğin, D1 mumunun sonu).

- Hesaplar:

- Entry High/Low: Son 20 çubuğun (mevcut hariç) en yüksek yüksek ve en düşük düşük değeri.

- ATR (Average True Range): 20 çubuk üzerinden volatilite ölçümü, Wilder yumuşatma (RMA) kullanarak.





2. Giriş Sinyalleri (Kırılma Ticareti)

- Long (Alış): Mevcut Ask fiyatı 20 çubuk yüksekini kırarsa, alış pozisyonu aç.

- Short (Satış): Mevcut Bid fiyatı 20 çubuk düşüğünü kırarsa, satış pozisyonu aç.

- Bir seferde sadece bir pozisyon açık – piramitleme veya birden fazla giriş yok.

- Pozisyon boyutu, stop mesafesine göre hesap bakiyesinin tam %1'ini (veya ayarınızı) riske edecek şekilde otomatik hesaplanır.





3. Başlangıç Stop Loss

- Girişte hemen ayarlanır:

- Long: Giriş fiyatı eksi (3 × ATR).

- Short: Giriş fiyatı artı (3 × ATR).

- Bu, volatil koşullarda ticarete "nefes alma alanı" verir ve erken çıkışları önler.





4. Takip Eden Stop (Kar Kilitleme)

- Sadece yeni çubuk kapanışlarında güncellenir, önceki çubuğun kapanışı referans olarak kullanılır.

- Ticaret lehine ratchet olan bir "Referans Ekstrem" (long'lar için en yüksek kapanış, short'lar için en düşük) izler.

- Long'lar için:

- Reference High = max(Önceki Reference High, Önceki Kapanış).

- Yeni Takip Stop = Reference High eksi (3 × ATR).

- Yeni seviye mevcut olandan yüksekse stop'u yukarı taşı (kar kilitle); asla aşağı değil.

- Bonus: Yeni yüksekler olmadan bile volatilite (ATR) düşerse, takip daralır ve daha fazla kazancı korur.

- Short'lar için: Ayna mantık – Reference Low = min(Önceki Reference Low, Önceki Kapanış); Takip Stop = Reference Low artı (3 × ATR). Yararlıysa aşağı taşı.

- Fiyat takip stop'una ulaşırsa, broker SL değişikliğiyle otomatik çıkış.





5. Çıkışlar

- Birincil: Başlangıç veya takip eden stop loss'a ulaşma.

- Take-profit yok – kazananları trendlerde sınırsız çalıştırır.

- (Not: Bu varyant için klasik 10 çubuk tersine dönüş çıkışları kaldırıldı.)





6. Risk Yönetimi Özellikleri

- Pozisyon Boyutu: Stop mesafesi bakiyenin sabit bir %'sini (ör. %1,0) riske edecek şekilde lotları dinamik ölçekler.

- Drawdown Koruması: Etkinleştirilirse, drawdown'lar sonrası risk %'sini azaltır (ör. her %10 kayıp eşiği için %20 kesinti, en fazla 3 adım). Yeni bakiye zirvelerinde sıfırlar.

- Kalıcılık: Yeniden başlatmalar/yeniden yüklemeler arasında risk durumunu dosyaya kaydeder, sıfırlamaları önler.

- Kritik olayları (ör. girişler, takip) izleme için günlüğe kaydeder.





## Performans Notları

- Trendli piyasalarda en iyi; yan piyasa çalkantılarında performans düşebilir (orijinal Turtles gibi).

- Broker verilerinde backtest yapın – testlerde %20-40 drawdown bekleyin, ancak uzun vadeli equity eğrileri güçlü.

- Herhangi bir zaman diliminde çalıştırın (ör. H1/D1), ancak trend takipçisi olarak günlük zaman dilimini öneririm.





Bu EA işleri basit tutar: Kırılmada gir, trendi sür, akıllıca takip et ve kayıpları hızlı kes.