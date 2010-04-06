MFI Higher Time Frame mh
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Kripto_Forex Göstergesi HTF MFI Osilatörü.
- Para Akışı Endeksi (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir. Aşırı alım, MFI'nin 80'in üzerinde olduğu ve Aşırı satım, 20'nin altında olduğu anlamına gelir.
- MFI, Fiyat Hareketi sinyalleriyle birlikte kullanmak için idealdir. Yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında bilgi sağlar.
- Bu gösterge, diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF MFI Göstergesi, daha yüksek zaman dilimindeki MFI'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, yerleşik Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.