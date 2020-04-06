Tarnix

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 96.

Apresentando Tarnix – EA Avançado Controlado por Risco 


Tarnix é um Robô de Investimento robusto, adaptado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele opera totalmente automatizado em EURCHF e usa M30 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar que a lógica de precisão cuide de tudo.

“Equipado com lógica de stop móvel e controle rigoroso de drawdown — Tarnix é construído para sobrevivência e crescimento.”


Principais Recursos

  • Baseado em: Calcula reversões de alta probabilidade usando um algoritmo híbrido que mescla divergência de RSI, simetria fractal personalizada e zonas de choque de volume. A entrada é validada com meu filtro de precisão para evitar sinais falsos. 
  • Apenas Um Gráfico Necessário: Conecte-se a EURCHF e o EA gerencia toda a lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Use com EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — o EA é otimizado para esses pares.
  • Modos de Gerenciamento de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
  • Stop de Drawdown Estratégico: Fecha automaticamente negociações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).
  • Modos de Stop Móvel: Escolha entre stop móvel baseado em pips fixos ou stop móvel dinâmico baseado em ATR.


Configuração Recomendada


Amigável para Empresas Prop

  • Construído para seguir restrições diárias de perda e risco
  • Pode interromper completamente as operações quando a perda diária excede seus parâmetros de risco


Após a Compra

Entre em contato conosco imediatamente para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram, onde postamos atualizações, notícias e dicas exclusivas sobre EA.




Solar Crest
Dian Mayang Sari
5 (2)
Experts
PREÇO DE LANÇAMENTO POR TEMPO LIMITADO:   O preço atual está com desconto! O preço final pode subir para $499 ou mais. Apresentando Solar Crest – EA Avançado com Controle de Risco  Solar Crest é um Consultor Especializado robusto, voltado para gestores de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em   XAUUSD   e utiliza   M15   como gráfico base. Basta carregar o EA em   um único gráfico   e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo. “Equipado com lóg
True Spark MT5
Dian Mayang Sari
1 (1)
Experts
PREÇO DE LANÇAMENTO POR TEMPO LIMITADO: O preço atual 55 está com desconto! O preço final subirá para 77 . EA Avançado com Controle de Risco  True Spark é um Robust Expert Advisor adaptado para gestores de risco inteligentes e traders de prop firm. Ele funciona totalmente automatizado em NZDCAD e usa M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo. Bônus incluído: me envie uma mensagem após a compra para reivindicar seu FREE  Expert
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Experts
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 389 . Apresentando Kintal   – EA Avançado com Controle de Risco  Solar Crest é um Consultor Especializado robusto, voltado para gestores de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em XAUUSD e utiliza M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo. “Equipado com lógica de trailing stop e controle rigo
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Experts
PREÇO DE LANÇAMENTO LIMITADO: O preço atual 800 está com desconto! O preço final aumentará para 1028 . EA Avançado Controlado por Risco  Nova Stem é um robusto Consultor Especializado projetado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em GBPJPY e usa M15 como o gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica precisa cuidar de tudo. Bônus incluído: envie uma mensagem para mim após a compra para reivindicar seu
