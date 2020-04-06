Tarnix
- Experts
- Dian Mayang Sari
- Versão: 2.17
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 20
Apresentando Tarnix – EA Avançado Controlado por Risco
Tarnix é um Robô de Investimento robusto, adaptado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele opera totalmente automatizado em EURCHF e usa M30 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar que a lógica de precisão cuide de tudo.
“Equipado com lógica de stop móvel e controle rigoroso de drawdown — Tarnix é construído para sobrevivência e crescimento.”
Principais Recursos
- Baseado em: Calcula reversões de alta probabilidade usando um algoritmo híbrido que mescla divergência de RSI, simetria fractal personalizada e zonas de choque de volume. A entrada é validada com meu filtro de precisão para evitar sinais falsos.
- Apenas Um Gráfico Necessário: Conecte-se a EURCHF e o EA gerencia toda a lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Use com EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — o EA é otimizado para esses pares.
- Modos de Gerenciamento de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
- Stop de Drawdown Estratégico: Fecha automaticamente negociações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).
- Modos de Stop Móvel: Escolha entre stop móvel baseado em pips fixos ou stop móvel dinâmico baseado em ATR.
- Anexar a: EURCHF
- Intervalo de Tempo: M30
- Saldo da Conta: Mínimo $250
- Alavancagem: 1:100 ou acima
- Corretora: Qualquer corretora ECN com spreads baixos
Telegram channel: please contact me
- MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Amigável para Empresas Prop
- Construído para seguir restrições diárias de perda e risco
- Pode interromper completamente as operações quando a perda diária excede seus parâmetros de risco
Após a Compra
Entre em contato conosco imediatamente para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram, onde postamos atualizações, notícias e dicas exclusivas sobre EA.