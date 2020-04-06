LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 96.

Apresentando Tarnix – EA Avançado Controlado por Risco





Tarnix é um Robô de Investimento robusto, adaptado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele opera totalmente automatizado em EURCHF e usa M30 como gráfico base. Basta carregar o EA em um gráfico apenas e deixar que a lógica de precisão cuide de tudo.

“Equipado com lógica de stop móvel e controle rigoroso de drawdown — Tarnix é construído para sobrevivência e crescimento.”





Principais Recursos

Baseado em: Calcula reversões de alta probabilidade usando um algoritmo híbrido que mescla divergência de RSI, simetria fractal personalizada e zonas de choque de volume. A entrada é validada com meu filtro de precisão para evitar sinais falsos.

Calcula reversões de alta probabilidade usando um algoritmo híbrido que mescla divergência de RSI, simetria fractal personalizada e zonas de choque de volume. A entrada é validada com meu filtro de precisão para evitar sinais falsos. Apenas Um Gráfico Necessário: Conecte-se a EURCHF e o EA gerencia toda a lógica internamente.

Conecte-se a EURCHF e o EA gerencia toda a lógica internamente. Lista de Símbolos: Use com EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — o EA é otimizado para esses pares.

Use com — o EA é otimizado para esses pares. Modos de Gerenciamento de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.

Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta. Stop de Drawdown Estratégico: Fecha automaticamente negociações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).

Fecha automaticamente negociações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%). Modos de Stop Móvel: Escolha entre stop móvel baseado em pips fixos ou stop móvel dinâmico baseado em ATR.





Configuração Recomendada Anexar a: EURCHF

EURCHF Intervalo de Tempo: M30

M30 Saldo da Conta: Mínimo $250

Mínimo $250 Alavancagem: 1:100 ou acima

1:100 ou acima Corretora: Qualquer corretora ECN com spreads baixos

Qualquer corretora ECN com spreads baixos Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amigável para Empresas Prop

Construído para seguir restrições diárias de perda e risco

Pode interromper completamente as operações quando a perda diária excede seus parâmetros de risco





Após a Compra

Entre em contato conosco imediatamente para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram, onde postamos atualizações, notícias e dicas exclusivas sobre EA.











