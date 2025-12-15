Tarnix

Einführung von Tarnix – Fortschrittlicher Risiko-kontrollierter EA 


Tarnix ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und prop Firm Trader entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf EURCHF und verwendet M30 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Diagramm nur und lassen Sie die Präzisionslogik alles übernehmen.

„Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und strenger Drawdown-Kontrolle — Tarnix ist für Überleben und Wachstum gebaut.“


Wichtige Merkmale

  • Base auf: Es berechnet hochwahrscheinliche Umkehrungen mittels eines hybriden Algorithmus, der RSI-Divergenz, benutzerdefinierte Fraktalsymmetrie und Volumenschockzonen kombiniert. Der Einstieg wird dann mit meinem Präzisionsfilter validiert, um falsche Signale zu vermeiden. 
  • Nur Ein Diagramm Benötigt: An EURCHF anhängen, und der EA übernimmt die gesamte Logik intern.
  • Symbolliste: Verwenden mit EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — der EA ist für diese Paare optimiert.
  • Lot-Management-Modi: Wählen Sie zwischen festem Lot oder risikobasiertem Lot pro SL unter Verwendung des Kontostands.
  • Strategische Drawdown-Stop: Schließt automatisch Trades und stoppt den Handel, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%).
  • Trailing-Stop-Modi: Wählen Sie zwischen festem pip-basiertem Trailing oder ATR-basiertem dynamischen Trailing.


Empfohlene Einrichtung


Prop-Firma Freundlich

  • Entwickelt, um tägliche Verlust- und Risikobeschränkungen einzuhalten
  • Kann den Handel vollständig stoppen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet


Nach dem Kauf

Kontaktieren Sie uns sofort, um Zugriff auf unseren privaten Telegram-Kanal zu erhalten, wo wir Updates, Neuigkeiten und exklusive EA-Tipps veröffentlichen.




FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Experten
TRON ist das Ergebnis einer mehrmonatigen Entwicklung. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Algorithmus und einer Kombination aus benutzerdefinierten Indikatoren, ist dieser EA eine Mischung aus Rentabilität, Sicherheit und Einfachheit. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Technologie und seiner seit mehreren Jahren bewährten Handelsstrategie bietet er zuverlässigen langfristigen Handel und weiß, wie man sich an die Situationen anpasst, auf die er im Laufe der Zeit trifft. *** Kompatibel mit P
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
Edgezone EA Inspector
Danijel Plesa
Utilitys
EdgeZone EA Inspector - FREE Edition Monte Carlo Analyse-Tool für Trading-Strategien Wichtig: Dies ist ein Analyse-Tool, kein Handelsroboter. Es führt keine Trades aus, sondern analysiert Strategie-Daten durch statistische Simulationen. Das Problem Viele Expert Advisors zeigen beeindruckende Backtest-Ergebnisse, versagen aber im Live-Trading. Der häufigste Grund: Überoptimierung - die Strategie wurde so lange angepasst, bis sie perfekt für vergangene Daten aussieht, aber nicht für die Zukunft fu
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Scout The Smart Hunter
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Suchen Sie nach einem Trading-Tool ohne technische Komplikationen? Scout The Smart Hunter wurde für Sie entwickelt: Ein treuer Begleiter, der Intelligenz und Vorsicht vereint, ideal für diejenigen, die den Kapitalschutz priorisieren und gleichzeitig Marktchancen erkunden möchten. Warum Scout wählen? Keine fortgeschrittene technische Analyse erforderlich · Sie müssen keine komplexen Charts interpretieren. Nicht alle gleitenden Durchschnittssignale sind es wert, verwendet zu werden – Scout wählt
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
Guard Scalper
Entus Sofian
Experten
Guard Scalper EA ist ein Scalper-Roboter, der auf der Analyse von Markttrends basiert. Guard Scalper EA sucht nach potenziellen High Probability Entries als Auslöser für den Einstieg in den Markt. Guard Scalper EA eignet sich für Paare mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Empfehlung: Bitte fügen Sie Guard Scalper EA hinzu und lassen Sie ihn auf Paaren mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY auf M5-Zeitrahmen laufen. Sie können auf diesen Paaren gleichzeitig laufen.
