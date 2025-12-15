LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 98.

Einführung von Tarnix – Fortschrittlicher Risiko-kontrollierter EA





Tarnix ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und prop Firm Trader entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf EURCHF und verwendet M30 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Diagramm nur und lassen Sie die Präzisionslogik alles übernehmen.

„Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und strenger Drawdown-Kontrolle — Tarnix ist für Überleben und Wachstum gebaut.“





Wichtige Merkmale

Base auf: Es berechnet hochwahrscheinliche Umkehrungen mittels eines hybriden Algorithmus, der RSI-Divergenz, benutzerdefinierte Fraktalsymmetrie und Volumenschockzonen kombiniert. Der Einstieg wird dann mit meinem Präzisionsfilter validiert, um falsche Signale zu vermeiden.

An EURCHF anhängen, und der EA übernimmt die gesamte Logik intern.

An EURCHF anhängen, und der EA übernimmt die gesamte Logik intern. Symbolliste: Verwenden mit EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — der EA ist für diese Paare optimiert.

Verwenden mit — der EA ist für diese Paare optimiert. Lot-Management-Modi: Wählen Sie zwischen festem Lot oder risikobasiertem Lot pro SL unter Verwendung des Kontostands.

Wählen Sie zwischen festem Lot oder risikobasiertem Lot pro SL unter Verwendung des Kontostands. Strategische Drawdown-Stop: Schließt automatisch Trades und stoppt den Handel, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%).

Schließt automatisch Trades und stoppt den Handel, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z. B. 70%). Trailing-Stop-Modi: Wählen Sie zwischen festem pip-basiertem Trailing oder ATR-basiertem dynamischen Trailing.





Empfohlene Einrichtung Anschließen an: EURCHF

EURCHF Zeitrahmen: M30

M30 Kontostand: Mindestens 250 $

Mindestens 250 $ Hebel: 1:100 oder höher

1:100 oder höher Broker: Jeder ECN-Broker mit niedrigen Spreads

Jeder ECN-Broker mit niedrigen Spreads Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Prop-Firma Freundlich

Entwickelt, um tägliche Verlust- und Risikobeschränkungen einzuhalten

Kann den Handel vollständig stoppen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet





Nach dem Kauf

Kontaktieren Sie uns sofort, um Zugriff auf unseren privaten Telegram-Kanal zu erhalten, wo wir Updates, Neuigkeiten und exklusive EA-Tipps veröffentlichen.











